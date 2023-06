Viktor Kassai soll als Technical Director Österreichs Schiedsrichterei vom Ehrenamt befreien. Robert Sedlacek (links) hat quasi ausgedient. APA/Eva Manhart

Das Gedächtnis von Fußballfans kann elefantös sein. Weshalb es Viktor Kassai während seiner Präsentation als Technical Director im Referee Department des Fußballbundes ÖFB auch nicht verwundert hat, mit einer längst verjährten Schiedsrichter-Untat konfrontiert zu werden. 2012 verpasste David Alaba das "Finale dahoam", das Endspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern und Chelsea in München, weil ihm Kassai im Halbfinale gegen Real Madrid eine gelbe Karte wegen eines Handspiels präsentiert hatte. "Das ist doch schon elf Jahre her", sagte Kassai am Donnerstag in einem Wiener Hotel und gestattete sich ein mildes Lächeln. "Und die Regelauslegung hat sich auch weiterentwickelt." Immerhin, Alaba, wegen Kassais Verwarnung damals gesperrt, ersparte sich die Niederlage nach Elfmeterschießen auf dem Platz.

Pionier des Video Assistant Referee

Kassai, 47 Jahre alt und aus Tatabánya, steht nicht im Ruf, viele Fehler gemacht zu haben in seinen 30 Jahren an der Pfeife. Die Höhepunkte seines Wirkens waren das Champions-League-Finale 2011 zwischen dem FC Barcelona und Manchester United (3:1) und das Halbfinale der WM 2010 zwischen Deutschland und Spanien in Durban (0:1). Der Finalschiedsrichter des olympischen Turniers 2008 in Peking leitete Spiele bei den Europameisterschaften 2012 und 2016. Im Semifinale der Klub-WM 2016 war Kassai der erste Referee, der sich in einem offiziellen Bewerbsspiel der Unterstützung des Video Assistant Referee (VAR) erfreuen durfte.

Der Mann hat also Expertise. Und zwar in einem Umfang, die Ali Hofmann, seit Februar Head of Referee Department im ÖFB, bei der Präsentation von der "Ralf-Rangnick-Geschichte des Schiedsrichterwesens" schwärmen ließ. Wie der deutsche Teamchef das Nationalteam, so soll der "Pierluigi Collina der Puszta" die Schiedsrichterei in Österreich auf ein neues Level heben – die Elite der Zunft, wohlgemerkt, also die Schiedsrichter der beiden Bundesliga-Leistungsstufen.

100 Männer, eine Frau

Es geht im Wesentlichen um 100 Männer – Schiedsrichter, Assistenten, VAR-Personal –, deren Mehrzahl sich dieser Tage in Salzburg zu einem Lehrgang zusammenfindet, den Kassai gleich zu näherem Kennenlernen nützen will. Mit von der Partie ist auch György Ring, 42 Jahre alt und aus Budapest. Der ehemalige Schiedsrichterassistent von Kassai – auch im Champions-League-Finale – wurde vom ÖFB als VAR-Spezialist verpflichtet.

Nicht mit von der Partie in Salzburg, wo auch das Pfeifenwerk der vergangenen Saison analysiert wird, ist Österreichs gegenwärtig einzige Eliteschiedsrichterin Sara Telek. Der 34-jährigen Wienerin, die noch für die Frauen-WM im Sommer in Australien und Neuseeland nominiert werden könnte und als erste Schiedsrichterin in der Bundesliga der Männer (an der Linie) zum Einsatz kam, darf nach Angaben von Ali Hofmann auch von Kassais Know-how profitieren. Mit der ehemaligen Studentin der Hungarologie kann der neue Hoffnungsträger auf Gerechtigkeit im österreichischen Spitzenfußball in dessen Muttersprache kommunizieren. Darüber hinaus spricht Kassai, der zuletzt einschlägig in Russland und Bulgarien wirkte, auch sehr gut Deutsch und perfekt Englisch.

Nationalmannschaft mit Pfeiferl

Seine Aufgabe, der er sich vorerst für zwei Jahre widmet, sieht er in der Aus- und Weiterbildung der österreichischen Schiedsrichter. "Sie sind wie eine Nationalmannschaft. Es sind keine Transfers möglich, deshalb müssen wir sie entwickeln. Das geht zwar nicht von heute auf morgen, aber im Profifußball haben wir eigentlich keine Zeit."

Kassai steht für einen großen Schritt in Richtung Professionalisierung. "Jeder Zeugwart ist in der Bundesliga fix angestellt, nur die Schiedsrichter sollen ihre Leistung als Amateure bringen. Das muss sich ändern. Wir können keine Profileistung nach einer Vorbereitung auf Amateurlevel erwarten."

Das alles ist also auch eine Geldfrage. Schiedsrichter, die ausschließlich von ihrem Pfeifenwerk leben, gibt es in Österreich nicht. Gefragt ist da auch die Bundesliga, die das seit 2008 dem Fußballbund allein obliegende Schiedsrichterwesen fast vollständig finanziert. Gegenwärtig handelt es sich um zwei Millionen Euro pro Jahr, wie Bundesligavorstand Christian Ebenbauer präzisierte. Über Details zu den Verträgen mit Kassai und Ring wollte Ali Hofmann keine Auskunft geben.

Zwei Ungarn auf Achse

Die beiden werden für ihr Geld jedenfalls viel unterwegs sein. Kassai will so viele Spiele der ersten und zweiten Bundesliga wie möglich besuchen, Ring alle "VAR-Keller" des Landes abgrasen. Kassai verspricht eingehende Analysen und Feedback für seine neuen Schützlinge. "Ich werde der Trainer der Schiedsrichter sein", versprach er. Fachleute für den physischen und mentalen Bereich sollen noch geholt werden.

Auch die Nominierung der Schiedsrichter für die jeweiligen Spiele wird in den Händen des Technical Director liegen. Diesbezüglich hat das Ehrenamt praktisch und endgültig mit dem offiziellen Amtsantritt des Ungarn am 1. Juli ausgedient. Robert Sedlaczek, lange Chef der österreichischen Schiedsrichter, will den Wandel nur noch begleiten, wirkte aber am Donnerstag auch froh, eine Last auf Kassais Schultern legen zu können.

Dessen Verpflichtung ist für Sedlaczek "die richtige Konsequenz der Liga und des ÖFB, um die Professionalisierung voranzubringen und unsere Schiedsrichter auch international auf ein neues Level zu bringen".

Kassai, dessen Vater schon Schiedsrichter war ("Er hat immer schöne Geschichten vom Platz erzählt"), ist nach eigener Aussage seit seiner Kindheit dem Fußball verfallen. Als Fan ist auch er mit einem elefantösen Gedächtnis ausgestattet. Starke Leistungen bringen unter seiner Führung mehr (bezahlte) Einsätze, Schiedsrichter, die nicht entsprechen, haben sich dementsprechend zu wappnen. "Aber wir werden auch keinen nach einem Fehler gleich degradieren." (Siegfried Lützow, 22.6.2023)