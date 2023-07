Irrwitziger Horror, verträumte Liebesgeschichten sowie ein Engel und ein Teufel im Doppelpack: von "The Horror of Dolores Roach" zu "Der Sommer, als ich schön wurde 2" und "Good Omens 2"

Pünktlich zu Beginn der Sommerferien versprechen diese Serien hohen Unterhaltungsfaktor und spannende Höhepunkte. Wer traurig ist, dass einige Serien wie Heartstopper und Lupin noch ein paar Wochen auf sich warten lassen, wird immerhin mit einigen anderen Fortsetzungen und Serienstarts belohnt. Hier ein Überblick.

"Last King of the Cross"

Der libanesische Einwanderer John Ibrahim (Lincoln Younes) macht sich im berüchtigten Rotlichtviertel von Sydney einen gefürchteten Namen. Inspiriert von einer wahren Geschichte zeigt diese Crimeserie John und seinen Bruder Sam (Claude Jabbour), die im Viertel Kings Cross einen Nachtclub betreiben und es mit einigen verfeindeten Gangs zu tun haben. Gangsterboss Ezra Shipman (Tim Roth) hat das Sagen, und John schuldet ihm noch einen Gefallen. Madame Tien (Maria Tran) ist außerdem Anführerin einer skrupellosen vietnamesischen Bande. Es geht um Macht und darum, wer sie halten kann. 4.7., Sky

Last King of the Cross | Feb 17 | Paramount+ Australia

"Haus Kummerveldt"

Die historische Dramedyserie spielt zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs und zeigt Luise von Kummerveldt (Milena Straube), die davon träumt, Schriftstellerin zu werden. Als sie ihr Manuskript an einen Verlag schicken will, verstirbt ihr Vater, und ihr Bruder Veit (Marcel Becker-Neu) wird ihr Vormund. Bevor Luise ihrem Bruder nachgibt und heiratet, springt sie lieber aus dem Fenster. Sie erkennt, dass sie in einer patriarchalen Gesellschaft an ihre Grenzen gehen muss, um für sich selbst und ihre Rechte zu kämpfen. Die Figur Luise ist inspiriert vom Leben und von Arbeiten zahlreicher Schriftstellerinnen der letzten Jahrhunderte. Die Punk-Pop-Serie geht über den historischen Aspekt hinweg und knüpft an gegenwärtige Themen an – schwarzer Humor inklusive. 5.7., Arte

Luise von Kummerveldt (Milena Straube) träumt davon, eine erfolgreiche Autorin zu werden. Arte

"The Rookie 5"

Die Krimi-Dramedyserie rund um Polizei-Neuling und Everybody's Darling John Nolan (Nathan Fillion), der weitaus älter ist als seine Kolleginnen und Kollegen, ihnen aber jedoch in nichts nachsteht, wird fortgesetzt. In der fünften Staffel ist er vielleicht nicht mehr ganz so neu bei der Polizei, doch er führt seine Ausbildung beim Los Angeles Police Department ehrgeizig fort, und auch sein turbulentes Privatleben hält ihn auf Trab. Eine sechste Staffel wurde bestätigt. Gleichzeitig startet auch das Spin-off The Rookie - Feds, das von seiner Kollegin Simone Clark, die sich dem FBI anschließt, handelt. 5.7., Sky

The Rookie Season 5 Trailer (HD) Nathan Fillion series

"Böhmi brutzelt"

Die Kochshow von Entertainer Jan Böhmermann geht in die dritte Runde! Ab siebten Juli heißt es auf ZDF wieder Löffel schwingen. Die erste Gästin ist Komikerin Anke Engelke, die ein georgisches Gericht zubereiten wird. In weiteren Episoden folgen Unternehmerin Sally Özcan, Nationalfußballerin Laura Freigang, Foodbloggerin und Rapperin Nura, Schauspielerin Iris Berben und Dragqueen Jurassica Parker. Laut ZDF hat sich Jan Böhmermann für diese Staffel vorgenommen, fast ausschließlich vegetarisch zu kochen. Ein kulinarisches Abenteuer, das vielleicht auch zum Mitkochen animiert. 7.7., ZDF

Jan Böhmermann steht mit Anke Engelke in der Küche von "Böhmi brutzelt". ZDF und Lennart Speer

"The Horror of Dolores Roach"

Horror, Kannibalismus und Betrug – die neue Amazon-Serie The Horror of Dolores Roach, basierend auf dem gleichnamigen Amazon-Podcast, wird düster. Nachdem Dolores Roach aus dem Gefängnis entlassen wird, bietet ihr ihr Freund Luis einen Job als Masseurin an. Doch ihr neuer Job macht sie bald zur Mörderin. Zu ihrem Glück ist Luis ihr behilflich, denn in seinem Restaurant bieten sich einige Verwertungsquellen für die Leiche. Wer jetzt schon würgen muss, kann beruhigt(er) sein, die Serie soll nämlich vor allem lustig und schrullig sein. Mit Justina Machado (Six Feet Under, Jane The Virgin) in der Hauptrolle. 7.7., Amazon Prime

The Horror of Dolores Roach - Official Trailer | Prime Video

"The Light in the Hall" ("Y Golau")

18 Jahre nach dem Tod von Ela Roberts (Ella Peel) kehrt ihre ehemalige beste Freundin und Journalistin Cat Donato (Alexandra Roach) zurück in den walisischen Ort Llanemlyn. Der Täter Joe Thomas (Iwan Rheon) wird nun auf Bewährung aus der Haft entlassen und gibt immer noch keine Auskunft über die Tat oder darüber, was mit der Leiche passiert ist. Elas Mutter Sharon (Joanna Scalan) fürchtet, niemals mit dem Tod ihrer Tochter abschließen zu können. Gemeinsam mit Cat versucht sie herauszufinden, was damals wirklich mit Ela passiert ist. Die walisische Küste dient als Kulisse für dieses Drama voller Abgründe. 7.7., Canal+

LIGHT IN THE HALL Trailer German Deutsch OmU (2023) Magenta TV

"Then You Run"

Ein idyllischer Sommerausflug wird zu einer lebensgefährlichen Flucht durch ganz Europa. Die Freundinnen Tara (Leah McNamara), Ruth (Yasmin Monet Prince), Stink (Vivian Oparah) und Nessi (Isidora Fairhurst) fahren nach Rotterdam, als plötzlich Taras Vater tot aufgefunden wird. Schnell befinden sie sich inmitten eines Drogenschmugglerrings, angeführt von Taras Onkel Reagan (Richard Coyle), der vor nichts zurückschreckt, um seine gestohlenen Drogen von den Freundinnen wiederzubekommen. Doch auch vor dem Serienmörder "The Traveller" müssen sie sich fürchten. Die Serie basiert auf dem Roman "Du" von Zoran Drvenkar. Tödlich spannend! 7.7., Sky

Then You Run | Offizieller Trailer | Sky

"The Afterparty 2"

Nachdem die Polizistin Detective Danner (Tiffany Haddish) den Mord an Xavier (Dave Franco) in der ersten Staffel erfolgreich aufklären konnte, muss sie in in der zweiten Staffel in einem weiteren Mordfall rund um Aniq (Sam Richardson) und Zoe (Zoë Chao) ermitteln. Edgar (Zach Woods) wird an seinem Hochzeitstag tot aufgefunden. Daraufhin befragt Detective Danner die Anwesenden, die alle auf unterschiedliche Art ihre Sicht erklären. Wieder auf gewohnt schräge, aber unterhaltsame Weise wird der Mordfall untersucht. Ken Jeong wird in die neue Rolle von Feng schlüpfen. 12.7., AppleTV+

The Afterparty — Season 2 Official Trailer | Apple TV+

"Survival of the Thickest"

Comedian und Schauspielerin Michelle Buteau schlüpft in die Rolle von Mavis Beaumont, einer Stylistin Ende 30, die nach einer gescheiterten Beziehung ihr Leben neu ausrichtet. Sie ist entschlossen, als Stylistin eine Karriere zu starten, und lässt sich auch nicht von gesellschaftlichen Erwartungen an ihr Aussehen aufhalten. Die Serie basiert teils auf Geschichten der Mavis-Darstellerin Michelle Buteau aus ihrer Essay-Sammlung Survival of the Thickest. Mit Engagement und modischen Innovationen versucht Mavis die Standards der Modewelt zu revolutionieren und Kleidung zu finden, in der sich alle Menschen wohlfühlen. Glitzer, Lipgloss und gute Freundinnen und Freunde helfen dabei! 13.7., Netflix

Survival Of The Thickest | Official Trailer | Netflix

"Der Sommer, als ich schön wurde 2"

Der Sommer, als ich schön wurde (The Summer I Turned Pretty) wird nun im Sommer fortgesetzt und das Gefühl von Romantik und scheinbar unendlich langen Tagen, an denen die Sonne nicht unterzugehen scheint, weitertransportiert. Die Coming-of-Age-Serie basiert auf der Romantrilogie von Jenny Han (To All the Boys I’ve Loved Before) und zeigt die heranwachsende Belly (Lola Tung), deren Herz sich im Zwiespalt befindet. Sie weiß nicht, ob sie sich für Conrad (Christopher Briney) oder seinen Bruder Jeremiah (Gavin Casalegno) entscheiden soll. Und seit Susannahs (Rachel Blanchard) Krebs zurück ist, ist nichts mehr, wie es war. Liebe kommt und geht, doch wahre Freundschaft bleibt fürs Leben, oder? 14.7., Amazon Prime

THE SUMMER I TURNED PRETTY Staffel 2 Trailer German Deutsch (2022)

"Survivors"

Ein Boot, zwölf Vermisste, darunter nur sechs Überlebende. Ein Jahr nach einem Schiffsunglück taucht die Yacht Arianna wieder auf, doch nur sechs der zwölf Personen an Bord haben überlebt, die anderen Personen seien bei einem Sturm ums Leben gekommen. Eine Mutter und Polizistin, deren Sohn zu den Opfern zählt, geht der Wahrheit auf den Grund, denn es ist schnell klar, dass die Versionen der Überlebenden nicht übereinstimmen. Sie verstricken sich immer mehr in Wiedersprüche und Lügen. Was keiner wissen darf: Sie hüten ein grauenvolles Geheimnis. Ein deutsch-italienischer Mystery-Thriller, der für Gänsehaut sorgt. 16.7., ZDF Mediathek

Von links: Marta (Camilla Semino Favro), Anita (Pia Lanciotti), Stefano (Fausto Sciarappa), Sylvie (Stéfi Celma), Luca (Lino Guanciale) und Frank (Florian Fitz) in der Serie "Survivors". ZDF und Nicolaj Pennestri / [M]

"Süße Magnolien 3"

In der romantischen Dramaserie Süße Magnolien (Sweet Magnolias) ist nicht alles süß und blumig, doch die Freundinnen Maddie Townsend (JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue Sullivan (Brooke Elliott) und Helen Decatur (Heather Headley), die seit Kindestagen in der Kleinstadt Serenity leben, meistern das Leben gemeinsam. Nach der zweiten staffel hadert Maddie mit Cal wegen der Schlägerei in Sues Restaurant, Helen muss sich zwischen Erik (Dion Johnstone) und Ryan (Michael Shenefeldt) entscheiden, und Dana Sue sucht nach einer Möglichkeit, den Scheck von Miss Frances (Cindy Karr) zu nutzen, ohne jemanden zu verärgern. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman der New York Times-Bestsellerin Sheryl Woods. Produzentin und Autorin Sheryl J. Anderson ist vor allem für ihre Arbeit bei der Serie Charmed bekannt. 20.7., Netflix

Die Freundinnen Maddie Townsend (JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue Sullivan (Brooke Elliott) und Helen Decatur (Heather Headley) halten zusammen, egal was kommt. Netflix

"Die nettesten Menschen der Welt"

Was ist, wenn nichts ist, wie es scheint? Unheimliche Ereignisse und komische Begegnungen charakterisieren die erste Anthologie-Serie des ARD, die sechs in sich geschlossene Handlungen mit wiederkehrenden Charakteren zeigt. Die junge Lill (Hannah Schiller) leidet unter einer seltsamen Krankheit und besitzt übernatürliche Kräfte. Als sie spurlos verschwindet, setzt ihre Mutter Tessa (Silke Bodenbender) alles daran, sie zu finden. Kay (Stephanie Amarell) findet sich in einem skrupellosen Konkurrenzkampf wieder, und Marten (Anton von Lucke) muss seine tiefsten Gefühle unterdrücken, oder seine schlimmsten Fantasien werden wahr. Dann wäre da noch der Nachtportier Mike (Sebastian Urzendowsky), der virtuelle Realitäten mit dem echten Leben zu verwechseln droht. Verstörend tiefgründig! 21.7., ARD Mediathek

Lill (Hannah Schiller) leider unter einer mysteriösen Krankheit. Plötzlich erhält sie einen Anruf, dass jemand auf dem Weg ist, um sie zu töten. NDR

"Karen Pirie – Echo einer Mordnacht"

Die Ermittlerin Detective Sergeant Karen Pirie (Lauren Lyle) soll den 25 Jahre zurückliegenden Mordfall an einer schottischen Kellnerin aufklären. Alle drei Verdächtigen beteuern ihre Unschuld. Der Cold Case in drei Teilen basiert auf dem Roman Echo einer Winternacht der Autorin Val McDermid. Auch häusliche Gewalt, Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen ließ die Drehbuchautorin Emer Kenny in die Geschichte einfließen. Drei Sonntage lang ergründet Karen Pirie die Verbrechen der Vergangenheit. 23.7., ZDF

Detective Sergeant Karen Pirie (Lauren Lyle) ermittelt 25 Jahre später in einem sogenannten Cold Case – dem Mord an der 19-jährigen Rosie Duff. ZDF und Ryan Kernaghan; (c) W.P.

"Futurama 11"

Die Science-Fiction-Kultserie ist mit skurrilen Abenteuern zurück. Futurama spielt im 31. Jahrhundert und erzählt vom Leben der befreundeten Kolleginnen und Kollegen des interstellaren Lieferunternehmens Planet Express. Die Serie von Matt Groening und David X. Cohen wird nun wieder fortgesetzt. Nach 140 Folgen und vier Filmen bestellte der Streaming-Dienst Hulu weitere Episoden. Im kurzen Trailer, der bereits veröffentlicht wurde, sind Ex-Pizzabote Fry, seine große Liebe Leela, Zack Brannigan, der Captain mit der viel zu engen Uniform und Krabbenmann Dr. Zoidberg zu sehen. Auch die Sprecherinnen und Sprecher der Originalserie werden den Figuren wieder ihre Stimme leihen. "Oh ja, wir sind zurück, Baby!" 24.7., Disney+

Futurama - Die neuen Folgen ab 24. Juli auf Disney+ streamen

"How I Met Your Father 2"

Im Jahr 2050 erzählt Sophie (Kim Cattrall) ihrem Sohn, wie sie als junge Frau in New York seinen Vater kennengelernt hat. Das Spin-off der Sitcom How I Met Your Mother aus den 2000er-Jahren handelt von der jüngeren Sophie (Hilary Duff) und ihrer Clique, bestehend aus Jesse (Chris Lowell), Valentina (Francia Raisa), Sid (Suraj Sharma), Charlie (Ton Ainsley) und Ellen (Tien Tran), die im New York der Gegenwart versuchen, ihr Liebesleben zu navigieren. In der ersten Staffel hatte Robin-Darstellerin Cobie Smulders aus der Originalserie bereits einen Auftritt, in den neuen Episoden kehrt nun Barney-Darsteller Neil Patrick Harris wieder vor die Kamera zurück – zumindest für ein paar Minuten. Die finalen Folgen der zweiten Staffel sind im Juli auf Disney+ zu sehen. Vielleicht kommt der Stil diesmal etwas näher an die Originalserie heran. 26.7., Disney+

How I Met Your Father | Season 2 Trailer | Disney+

"Good Omens 2"

Wenn ein Dämon und ein Engel zusammenarbeiten, dann ist das Ergebnis überraschend positiv! Die Serie, die auf dem gleichnamigen Fantasy-Roman von Terry Pratchett und Neil Gaiman basiert, wird fortgesetzt. Dämon Crowley (David Tennant) und Engel Erziraphael (Michael Sheen) bilden gemeinsam Himmel und Hölle – ein Duo, das außerordentlich gut zusammenarbeiten kann, wenn es um die Rettung der Erde geht. Mit Humor und Witz überzeugen die beiden und kehren nun auch wieder mit Unterstützung des Erzengels Gabriel (Jon Hamm) zurück. Die Handlung wird über das Material des Ursprungsromans erweitert und führt Zuschauerinnen und Zuschauer vom Anbeginn der Zeit über Grabraube bis ins England der 1940er-Jahre. Der Fantasie wurden keine Grenzen gesetzt. 28.7., Amazon Prime

Good Omens 2 - Offizieller Trailer | Prime Video DE

Frohes Schauen und einen schönen Juli! (Eleni Ernst, 1.7.2023)