Ein Touristenpaar checkt in einem Dreisternehotel ein: Während Betriebe der gehobenen Kategorie weniger Probleme haben, ihre Kosten zu überwälzen, tun sich Hotels mit weniger Sternen deutlich schwerer. Getty Images

Die Schere zwischen Hotelbetrieben, die gut wirtschaften, und solchen, die sich mühsam voranschleppen, geht weiter auf. Diesen Schluss lassen Gespräche mit Branchenvertretern sowie Ergebnisse des jüngsten Tourismusbarometers zu.

Bei Letzterem wurden wie schon im Vorjahr von Deloitte Tirol, einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit viel touristischem Know-how, und der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) österreichweit 232 Unternehmen befragt.

Die repräsentative Studie umfasste neben Fragen zur wirtschaftlichen Lage des Tourismus und zum regionalen Umfeld bzw. zu den betrieblichen Rahmenbedingungen auch die Geschäftsentwicklung als eigenen Punkt; dazu kamen noch Fragen zur Arbeitskräfteproblematik, zu Investitionen, Finanzierung und als "Hot Topic 2023" das Thema "Nachhaltigkeit aus dem Blickwinkel der kommenden EU-Berichtspflichten". Dabei sorgt man sich, dass die Banken bei Finanzierungen deutlich restriktiver werden.

Bessere Grundstimmung

Die Grundstimmung in den österreichischen Tourismusbetrieben habe sich "spürbar verbessert", schreibt Andreas Kapferer, Partner von Deloitte Tirol, als Resümee. Auch von Klientinnen und Klienten aus Tirol, dem tourismusintensivsten Bundesland Österreichs, habe es durchwegs positive Rückmeldungen zum vergangenen Winter gegeben. Kapferer: "Die Umsatzzahlen sprechen für sich. Einige Betriebe konnten noch bis in den Winter von fixierten Energiepreisen profitieren."

Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Das Tourismusbarometer 2023 basiert auf Angaben von Tophoteliers und -hoteliéres, die von der ÖHV vertreten werden – sprich Betriebe mit vier Sternen und mehr. Das sind in Österreich an die 2000 Betriebe, wobei noch einmal so viele dazukommen, die nicht klassifiziert sind und auch kein Interesse haben, in das Sterneraster eingeordnet zu werden. Dazu gehören Ketten wie Hilton, Intercontinental oder Le Méridien.

Stunde der Wahrheit

Stand Ende Dezember 2022 gab es laut der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich 55 Hotels mit ein oder zwei Sternen, 803 mit drei Sternen und 108 der Kategorie Drei-Sterne-Superior. Gerade Häuser mit wenigen Sternen tun sich dem Vernehmen nach schwer, die rundum gestiegenen Kosten mittels höherer Zimmerpreise weiterzureichen. So mancher Betrieb sei mit Hilfszahlungen während Corona künstlich am Leben gehalten worden. Die Stunde der Wahrheit komme spätestens dann, wenn die Hilfen versiegten, sagen Tourismusexperten. Eine Bereinigung sei nichts Schlechtes und längst überfällig, auch wenn es für die Betroffenen bitter sei.

Aus dem Tourismusbarometer geht weiters hervor, dass sieben von zehn befragten Tourismusbetrieben – großteils solche der gehobenen Kategorie – keine nachfrageseitige Verschlechterung bemerkt haben, zumindest bisher nicht. Nun sei offensichtlich der Mut da, den eigenen Preisdruck weiterzugeben.

Für diesen Sommer sind 44 Prozent der Befragten optimistisch, ihre Preise besser als im vergangenen Sommer durchsetzen zu können. Dabei helfe auch die Kurzfristigkeit der Buchungen, weil viele potenzielle Gäste in der Situation noch eher bereit seien, höhere Preise zu akzeptieren, nach dem Motto: "Hauptsache, ich habe ein Quartier."

Fehlende Arbeitskräfte

Allerdings könnte der Branche aufgrund der hierzulande doch deutlich höheren Inflation als in anderen EU-Staaten mittelfristig ein Verlust an Wettbewerbsfähigkeit drohen, heißt es in der Studie.

Und noch etwas bereitet den Touristikern Sorgen: "Die demografische Entwicklung führt dazu, dass jährlich mehr Menschen aus der Erwerbstätigkeit ausscheiden als eintreten", sagt ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer. "Deutschland hat bereits 2018 ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen. Österreich muss hier dringend nachziehen, um im internationalen Wettbewerb weiter mithalten zu können." (Günther Strobl, 22.06.2023)