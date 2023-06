Sebastian Borger aus London

Der ukrainische Präsident wurde in London zugeschaltet. REUTERS

Wann kann der Wiederaufbau der vom russischen Angriffskrieg zerstörten Ukraine beginnen? Und wer nimmt dazu Geld in die Hand? Die beiden Fragen standen auch am Donnerstag zum Abschluss im Mittelpunkt der internationalen Geberkonferenz in London. Tags zuvor hatte der ukrainische Präsident per Videoliveschaltung gemahnt, neue Milliardenversprechen von Nationalstaaten und multinationalen Finanzinstitutionen müssten bald in konkrete Projekte münden. "Jeder neue Tag bringt neue Ruinen", sagte Wolodymyr Selenskyj.

Bei der Folgeabschätzung des Krieges geht es um gewaltige Summen. Bereits im März schätzte die Weltbank die Verluste für die ukrainische Wirtschaft sowie die Kosten für den Wiederaufbau auf 374 Milliarden Euro. Allein in diesem Jahr seien für dringende Reparaturen 12,7 Milliarden Euro nötig. In London hieß es, dieses Ziel werde nicht erreicht. Immerhin haben einige Staaten neue humanitäre Hilfe zugesagt.

Für vorrangig halten Fachleute vor allem bindende Bürgschaften der internationalen Geldgeber für multilaterale Finanzinstitutionen wie die Weltbank, die in London ansässige Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) oder die Europäische Investitionsbank (EIB) mit Sitz in Luxemburg. Deren Präsident Werner Hoyer spricht von "sehr, sehr hohem Risiko" für Projekte in der Ukraine; sein Haus brauche dafür zwei bis drei Milliarden Euro Finanzierung, die auf den Kapitalmärkten nur mit staatlichen Garantien eingeworben werden könnten. "Wir haben eine Pipeline voll guter Projekte, werden aber durch den Mangel an Garantien behindert", sagte der frühere deutsche Außenstaatsminister der Financial Times. Hoyer und der ukrainische Aufbauminister Oleksandr Kubrakow unterzeichneten in London eine Vereinbarung über Projekte im Wert von 840 Millionen Euro.

Bilaterale Hilfe

Als Gastgeber sagte der konservative Premier Rishi Sunak zu, Großbritannien werde der Weltbank Bürgschaften von drei Milliarden Dollar zur Verfügung stellen, zudem soll die Ukraine umgerechnet 279 Millionen Euro bilaterale Hilfe erhalten. In der britischen Politik und Gesellschaft gibt es Konsens über die sehr weitreichende Unterstützung für die Ukraine, sowohl für humanitäre Projekte als auch für Waffenlieferungen. Großbritannien war im vergangenen Jahr der erste europäische Staat, welcher der bedrohten Ukraine Waffen schenkte und damit zur Abwehr des russischen Angriffs auf Kiew beitrug.

Immer wieder wurde auf der Konferenz auch die Forderung laut, der Aggressor Russland müsse zur Finanzierung des Wiederaufbaus beitragen. Offenbar besteht aber Unklarheit darüber, wie und wann dies während des laufenden Krieges geschehen soll. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte für Ende Juli Brüsseler Vorschläge dazu an. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg warnt vor einer Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte für den Ukraine-Wiederaufbau. Er verstehe die Emotionalität der Debatte völlig, "aber wir sind Rechtsstaaten, wir verteidigen eine regelbasierte internationale Ordnung". Daher müsse jede Maßnahme "rechtlich absolut wasserdicht sein". Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sprach davon, Berlin wolle Moskau "mittelfristig" in die Pflicht nehmen.

Enthusiastischer äußerte sich Baerbock zum geplanten EU-Beitritt der Ukraine: Dieser werde "von uns mit allen Kräften unterstützt". Dazu müssten aber "dreißig Jahre Vetternwirtschaft und Korruption" beendet werden. Der Kommission zufolge hat das Kandidatenland zwei der sieben Aufnahmekriterien, die Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit betreffend, bereits erfüllt.

Zerstörter Staudamm

Zu den vorrangigen Projekten zählen Fachleuten zufolge die Reparatur jener Brücken, die von der ukrainischen Armee im Frühjahr 2022 gesprengt wurden, um den Vormarsch russischer Einheiten zu stoppen. Im Gespräch ist auch die Wiederherstellung des zu Monatsbeginn zerstörten Kachowka-Staudamms am Unterlauf des Dnipro.

Am Rande der Konferenz drehten sich viele Gespräche um die Frage der Kriegsdauer sowie um die ukrainische Sommeroffensive. Die ukrainische Armee hat nach Angaben von Premierminister Denys Schmyhal inzwischen acht Dörfer und 113 Quadratkilometer besetzten Gebiets zurückerobert. Ukrainische Truppen seien auf einer Tiefe von bis zu sieben Kilometern in russisch besetztes Gebiet vorgestoßen. Zudem hätten sie eine der drei Straßenbrücken beschossen, die die teilweise besetzte Oblast Cherson mit der annektierten Halbinsel Krim verbindet. (Sebastian Borger aus London, 22.6.2023)