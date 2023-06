Wien - Hier sind die Mediennews vom Donnerstag:

Staatsanwaltschaft muss Kärntner Journalisten Handy zurückgeben - Alma Zadić handelte rasch, das Justizministerium sah eine ungerechtfertigte Beschlagnahme der Arbeitsgeräte von Franz Miklautz

Verleger schalten EU gegen ORF-Beitrag ein - Die EU-Kommission müsse den geplanten ORF-Beitrag und einen zusätzlichen Bundeszuschuss als grundlegend geänderte staatliche Beihilfe prüfen. Medienministerium sieht Beschwerde "gelassen"

EU-Beschwerde aus Wien: Margarethe Vestager ist in der EU-Kommission für Wettbewerb zuständig. APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD

KommAustria geht wegen "Der Wegscheider" auf Servus TV in nächste Instanz - Die KommAustria ergreift Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, dass die Sendung Satire sei und nicht das Objektivitätsgebot verletze

Politikwissenschafter Bieber: "ORF-Beitrag ist eine Art Demokratieabgabe" - ORF-Stiftungsrat wäre "zu verbessern im Sinne von Staatsferne und Unabhängigkeit". Ex-Rundfunkrat verweist auf deutsche Regelung

Kanzleramt und Finanzministerium werben im "Exxpress" - Im ersten Quartal 2023 flossen Gelder aus dem Bundeskanzleramt und dem Finanzministerium, so "Profil"

"And Just Like That ... 2": Kommt endlich der Sex in die City? - Die zweite Staffel der Nachfolgeserie von "Sex and the City" versucht Erwartungen zu erfüllen, darunter ist auch ein Gastauftritt von Samantha – ab Donnerstag auf Sky

"Das wird ein Riesenhit": Michael Buchinger zu "And Just Like That ..." - Am Donnerstag startet die zweite Staffel der HBO-Serie. Kabarettist und Podcaster Michael Buchinger macht zu jeder Folge einen Podcast. Warum?

Podcast Serienreif: Kunst oder Wichtigtuerei? Method Acting bei "Succession"

