Bielsko-Biała – Toller Start für Österreichs Sportler in die European Games: Karateka Bettina Plank hat in Polen in der Kumite-Klasse bis 50 kg unbesiegt Gold für das ÖOC-Team geholt. Die 31-Jährige besiegte am Donnerstagabend in Bielsko-Biała im Finale die Italienerin Erminia Perfetto mit 1:0. Sie wiederholte damit ihr European-Games-Gold von 2019, 2015 hatte sie bei den ersten European Games Silber geholt.

"Perfetto", also übersetzt perfekt, war Planks Bilanz nach ihren Kämpfen am Donnerstag, denn sie holte den Titel ohne Niederlage. Zuvor war es im Halbfinale gegen die Türkin Serap Ozcelik Aarapoglu zu einer Neuauflage des Finales von 2019 gekommen. Damals hatte Plank 5:1 gewonnen. Das Halbfinale verlief sehr spannend, denn die Vorarlbergerin war gegen Ozcelik schon 0:3 zurückgelegen, schaffte kurz vor Schluss den Anschluss auf 2:3 und praktisch in der Schlusssekunde eine Wertung zum 5:3. In der Gruppenphase hatte sich die Österreicherin gegen die Polin Marita Depta 5:1, gegen die Ukrainerin Kateryna Krywa 4:1 und gegen die Zypriotin Iren Kontou 1:0 durchgesetzt. Damit hatte sie schon Bronze sicher. Nun glänzt die erste ÖOC-Medaille bei diesen Titelkämpfen gar in Gold.

Plank hatte vor der Anreise nach Polen einen durchwachsenen Saisonverlauf, sie bereitete sich in den vergangenen Tagen aber gezielt auf die European Games vor. In ihren drei Vorrunden-Kämpfen wirkte die Athletin auch sehr entschlossen. (APA, 22.6.2023)