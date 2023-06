Amazon verkauft die eigene Smart-TV-Marke jetzt auch in Deutschland und Österreich. DER STANDARD hat sich den Fire TV Omni QLED in der Praxis angesehen

Dass selbst Amazon sein TV-Flaggschiff Fire TV Omni QLED mit einer Soundbar abbildet, hat einen guten Grund. Amazon

Wenn es um Hardware von Amazon geht, denken die meisten wohl an E-Reader oder smarte Lautsprecher. Seit kurzem bietet der Onlinehändler aber auch eigene Fernseher an. In drei unterschiedlichen Kategorien will man etablierten TV-Herstellern am Markt die Stirn bieten – und das vor allem preislich. Vom technischen Standpunkt erscheint das Flaggschiff Fire TV Omni QLED (Series) am interessantesten, DER STANDARD hat es sich in der 50-Zoll-Variante angesehen.

Fire, Omni ... was und wie bitte? Wie bei den meisten Fernsehgeräten ist die Bezeichnung auch in diesem Fall so gewählt, dass sie tendenziell nur schlecht zu merken ist. "Fire TV" repräsentiert weitgehend die Streamingsparte Amazons und "Omni" für die TV-Serie. Hinter "QLED" steckt nicht zuletzt der technische Hinweis auf die Displaytechnologie: Dabei handelt es sich salopp formuliert um einen verbesserten LCD-Bildschirm, der dank zusätzlicher Displayschicht und anderer Hintergrundbeleuchtung HDR-Inhalte besser zur Geltung bringen soll (eine genauere Beschreibung dazu findet sich hier).

Ein ordentliches HDR-Display …

In den Bildschirmdiagonalen 43, 50, 55 oder 65 Zoll unterstützt der Fire TV Omni QLED (nachfolgend Omni abgekürzt) tatsächlich auch alle wichtigen HDR-Standards wie HDR10, HDR10+ Adaptive, Dolby Vision IQ und HLG. Die Größe des Modells wirkt sich in erster Linie auf die Hintergrundbeleuchtung und somit auch auf den Schwarzwert der Geräte aus. Beim größten Modell ist sie in 80 Zonen unterteilt, im Fall des 50-Zöllers sind es nur 48 Zonen.

Beim Fire TV Omni QLED kann auf Wunsch ein Sensor die Bildschirmhelligkeit automatisch an das Umgebungslicht anpassen. Amazon

Bei den Anschlüssen gibt es neben drei HDMI-2.0-Anschlüssen immerhin auch einmal HDMI 2.1. Für die Gamerinnen und Gamer unter uns bedeutet das, dass der TV automatisch in den Modus mit der geringstmöglichen Eingabeverzögerung wechseln kann (ALLM-Support). Auch passt der Omni seine Bildwiederholrate automatisch an die Spielausgabe an, womit das Bild weniger stark zum "Zerreißen" neigt, allerdings nur im Bereich von 48 Hz bis 60 Hz (VRR-Support). Besonders flüssige 120 Hz werden übrigens von keinem Gerät der Omni-Serie unterstützt. Sinn macht der HDMI-2.1-Anschluss für die meisten also eher dann, wenn man die eARC-Funktion und damit das kompromisslose Übertragen von Audiosignalen an eine Soundbar nutzen möchte.

Alternativ dazu lassen sich Lautsprecher beim optischen Audioausgang anschließen. Stichwort Lautsprecher: Hier findet sich neben den vorhin erwähnten Bildschirmzonen der zweite Unterschied zwischen den Omni-Geräten. Nur der 65-Zöller hat zwei Mal 12-Watt-Lautsprecher verbaut, alle anderen Modelle zwei Mal 8 Watt. Und weil der Klang des 8-W-Duos absolut nicht überzeugen konnte, ist für diese Fernseher tatsächlich dringend eine externe Soundlösung zu empfehlen. Das dürfte auch für die Lautsprecher des 65-Zöllers gelten.

… für das eigene Ökosystem

Wer einen Amazon-Smart-TV kauft, sollte sich zudem natürlich nicht wundern, dass eben viel Amazon drinsteckt: Neben der von den Sticks bekannten Fire-TV-Oberfläche ist im Omni auch die Sprachassistentin Alexa integriert. Das bedeutet, dass man grundsätzlich auf alle Dienste zurückgreifen kann, die man von Alexa sonst auch kennt. Zudem lässt sich der Fernseher komplett ohne Fernbedienung über Sprache steuern. Zur Aufnahme der Befehle sind im TV-Gerät Fernfeldmikrofone verbaut, die jederzeit über einen Schalter an der Unterseite des Geräts elektronisch getrennt werden können.

Ist der Fernseher nicht explizit für die Wiedergabe von Content in Betrieb, lässt sich eine sogenannte Ambient-TV-Funktion nutzen. Dadurch kann das Gerät zunächst als Steuerzentrale in das "Smart Home"-Ökosystem von Amazon integriert werden. Da im Testhaushalt keine (dafür geeigneten) Amazon-Geräte vorhanden sind, konnte das leider nicht ausprobiert werden. Eine kurze Recherche in diesem Zusammenhang ergab aber, dass sich ausgerechnet nicht kombinieren lässt, was in diesem Fall eigentlich am naheliegendsten wäre: nämlich die Echo-Lautsprecher von Amazon, um den Blechdosenklang aufzuwerten.

Neben der Integration weiterer Hardware lassen sich über Widgets aber auch Spielereien umsetzen wie eine permanente Wetteranzeige, virtuelle Post-its oder Kalendererinnerungen für Familienmitglieder im Haushalt. Zusätzlich zu eigenen Fotos, die Nutzer aus der Amazon-Cloud auf das Gerät laden können, steht auch eine Sammlung an Fotos und Kunstwerken als Hintergrundbildoption für die Omni-TVs zur Verfügung. Die Preise beginnen bei rund 600 Euro für den 43-Zöller und gehen bis ca. 1.000 Euro für den 65-Zöller. Das getestete Gerät liegt mit rund 700 Euro dazwischen.

Durch und durch ein Plastikbomber

Beim Auspacken des 50-Zoll-Bildschirms fällt auf, dass es sich um ein außerordentliches Leichtgewicht handelt. Bei Maßen von 112 cm x 66 cm x 8,4 cm bringt der Fernseher gerade einmal 11,2 Kilo auf die Waage. Sind die zwei Standfüße befestigt, lässt er sich für eine genauere Betrachtung aufstellen. Schnell wird klar, warum das Gerät so leicht ist: Der Omni scheint von oben bis unten aus recht billig wirkendem Kunststoff gefertigt zu sein.

Die Kunststoffverarbeitung an sich wäre kein Problem, sie hinterlässt aber aus der Nähe betrachtet keinen hochwertigen Eindruck. STANDARD/Brandtner

Sowohl Rück- als auch Vorderseite machen keinen hochwertigen Eindruck. Die Spaltmaße sind zwar einigermaßen gleichmäßig, aber auch nicht gerade klein, und die Umrahmung des Displays wirkt fast schon so filigran, als könnte man sie freihändig einfach wegbrechen. Die Standfüße sind ebenfalls aus Kunststoff und geben dem Fernseher grundsätzlich einen stabilen Stand.

Dennoch reicht ein Fingerstupser aus, um die Kombination kräftig ins Wackeln zu bringen. Immerhin bleibt genug Abstand zur Unterkante des TVs, um eine Soundbar darunterschieben zu können. Alternativ dazu drängt sich fast schon die Wandmontage auf (Vesa 400 mm x 300 mm), die das Risiko unabsichtlichen Streifens (und Abräumens) verringert – und zudem den nicht besonders vorteilhaften Look aus der Nähe ein Stück weit nach hinten drängt.

Schlanke Fernbedienung

Fire-TV-Stick-Feeling kommt unweigerlich bei der Benutzung der Fernbedienung auf. Sie ist optisch nahezu identisch mit den Fernbedienungen des Streaming-Sticks von Amazon, verfügt aber über ein zusätzliches Zahlenfeld, das zu klein geraten ist, und über eine Reihe Farbtasten. Anders als der Fernseher hinterlässt sie trotz ihrer Kunststoffaufmachung aber keinen unvorteilhaften Eindruck.

Nicht zu viel, nicht zu wenig: Die Fernbedienung hinterlässt einen guten Eindruck. STANDARD/Brandtner

Es mag zwar stimmen, dass die Tasten besonders für größere Hände zu klein geraten sind. Die wichtigsten Funktionen sind aber intuitiv erreichbar, zudem liegt die Fernbedienung angenehm in der Hand. Für ein Paket dieser Preisklasse wirkt sie durchaus angemessen. Wer also bei der Sprachsteuerung von Alexa ein ungutes Gefühl haben sollte, obwohl sich das Gerät damit einwandfrei bedienen lässt, wird die Mikros deaktivieren und mit diesem "klassischen" Werkzeug keinerlei Probleme haben.

Mühsamer Einstieg

Wie eingangs schon angedeutet, sollte es nicht verwundern, wenn ein Amazon-Fernseher nach Zugangsdaten zu einer Internetverbindung fragt. Tatsächlich lassen sich die Omni-TVs aber auch ohne Amazon-Konto und ohne Internetverbindung als reines Wiedergabegerät verwenden. Mit diesem Verwendungszweck im Hinterkopf würde eine Anschaffung aber tendenziell wenig Sinn machen, zumal man dann auch auf einige Funktionen verzichten würde.

Ohne Amazon-Konto und/oder Internetanbindung will hier nicht so recht Stimmung aufkommen. STANDARD/Brandtner

Dass Fire TV OS mit Internetanbindung und Amazon-Konto am besten funktioniert, wird von Anfang an schon per Design unmissverständlich klargemacht. Ab Werk verweist die obere Hälfte des Fernsehers auf ein Amazon-Konto, während die untere Hälfte klarzustellen versucht, warum man den Fire TV mit seinem Netzwerk verbinden sollte. Lediglich drei verloren wirkende Icons lassen Nutzer "durch die Hintertür" ausweichen, so sie denn überhaupt wollten.

Was bei so einem betont vernetzten Smart-TV dann allerdings verwundert, ist der langsame Einrichtungsprozess übers Internet. Nach dem Abnicken der Nutzungsbedingungen kam im Test zuerst die Frage nach dem Netzwerk und dann leider ein ziemlich langer Download- samt Updateprozess, der so manchem Nutzer schon die Lust auf mehr verhageln könnte. An der maximalen Unterstützung des Mediatek-Chipsatzes von Wi-Fi 5 dürfte es jedenfalls nicht gelegen haben, denn nach der Einrichtung traten keinerlei Probleme mehr mit der Internetverbindung auf. Das würde man sich bei so einer Ausrichtung des Fernsehers von Anfang an erwarten.

Ein Betriebssystem in eigener Sache

Das Betriebssystem Fire TV OS ist an sich kein Novum, schließlich dürfte es vielen schon von den Streaming-Sticks bekannt sein. Was die Menünavigation anbelangt, gibt es daran auch nicht viel auszusetzen, sie ist mit der Fernbedienung nach kurzer Eingewöhnungszeit angemessen zügig zu bedienen. Klar im Vorteil ist man bei der Sprachbedienung mit Alexa, hier muss man gar nicht erst nach Menüpunkten suchen, man diktiert sie einfach – und das klappt erstaunlich gut. Wenn – und das ist kein kleines Wenn – man die Bedenken über Bord werfen kann, dass ein Mikrofon rund um die Uhr in den eigenen vier Wänden auf Befehle wartet – böse Zungen könnten "mithört" sagen.

Und auch ein Abstecher zu den Datenschutzeinstellungen legt nahe, dass man sich tendenziell eine Wanze mit Display ins Wohnzimmer holt. Bei der Zahl an Daten, die Amazon für Marketingzwecke und Produktverbesserungen automatisch abzugreifen scheint, fragt man sich, warum man für den Fernseher überhaupt noch etwas bezahlen muss. Wahr ist aber auch, dass man all diese Funktionen zum Schutz seiner Privatsphäre abschalten kann, nur sollte man eben wissen, dass sie ab Werk aktiv sind und wie das Abschalten geht.

Generell wird man den Eindruck nicht los, dass die Menükomposition des Omni-TVs die Angebote von Amazon auffallend stark ins Blickfeld hebt, ganz egal welche Streamingdienste man sonst noch installiert oder mit wie vielen Apps und Spielen darüber hinaus man den 16 GB großen Speicher belegt. Das ginge seitens Amazon wohl auch etwas weniger offensiv. Apropos Apps: Die Bildeinstellungen des Fernsehers – nicht ganz unwesentlich, möchte man meinen – zeigen im Alltag einen entscheidenden Nachteil. Sie sind unter dem kumulierten Eintrag "Töne und Bildschirm" versteckt, bei dem allein schon die Reihung verwundert. Im Fall der Apps lässt sich (im Gegensatz zu den HDMI-Eingängen) auf den ersten Blick tatsächlich nur die Helligkeit einstellen. Erst wenn man den Home-Button gedrückt hält, kann man je nach aktueller Wiedergabe auf mehr Optionen zugreifen. Da macht es sich der Hersteller doch ein wenig zu einfach.

Dunkelbunt und klanglich dünn

Wenn es um die Bildqualität geht, fällt rasch auf, dass es sich um einen QLED-Fernseher handelt: Die Farbgebung ist kräftig und das für einen LCD-Fernseher wirklich satte Schwarz kann schöne Kontraste ermöglichen. Wenn man entsprechende Einstellungen vornimmt. Besonders HDR-Content kommt damit gut zur Geltung, das gilt für Blockbuster aus dem Streamingangebot wie auch für Gaming mit einer Spielkonsole der aktuellen Generation. Aber auch bei SDR-Content gibt sich der Fernseher bei der Bildqualität keine Blöße – vielleicht abgesehen davon, dass das Bild für einen LCD-Fernseher generell etwas zu dunkel gerät.

Farben kräftig wiederzugeben ist für den Amazon-Fernseher bei entsprechender Quelle kein Problem. STANDARD/Brandtner

Wer sich für einen Omni-TV interessiert, sollte sich jedenfalls unbedingt mit den Bildoptionen beschäftigen, da sie ab Werk nicht optimal eingestellt sind. So kann man beispielsweise das lokale Dimming je nach eigener Empfindlichkeit einstellen, das gilt besonders für den Gamingmodus, der in Kombination mit einer Playstation 5 vor entsprechender Korrektur auch noch etwas kontrastarm wirkte. Umso bitterer ist, dass das Menü für die Bildeinstellungen fast schon "versteckt" wird, wenn man sich nicht mit den mäßigen Voreinstellungen und dem adaptiven "Autopilot"-Modus zufriedengibt.

Auch für Gaming ist der Fire TV Omni QLED an sich geeignet, aber erst nach dem Vornehmen entsprechender Einstellungen. STANDARD/Brandtner

Die größte Schwäche offenbart das Testgerät wie bereits angedeutet beim Sound. Das dünne Gedudel aus den zwei 8-Watt-Lautsprechern ist leider auch durch entsprechende Einstellungen und den dort befindlichen Equalizer nicht mehr zu retten. Je höher die Lautstärke, umso stärker offenbart sich erwartungsgemäß diese Charakteristik. Hier kann nur noch eine externe Soundlösung zur guten Bildqualität aufschließen.

Fazit

Wirklich überzeugen kann der Fire TV Omni QLED am Ende des Testzeitraums leider nicht. Zum einen erfordert der Fernseher von Interessenten ein klares Bekenntnis zu Amazon (Prime), weil er gezielt auf die Dienste des Onlineriesen zugeschnitten ist. Ohne entsprechendes Konto und ohne Internet kann er zwar genutzt werden, verliert auf diese Weise aber auch smarte Features. Das sollte bei einem ausdrücklichen Amazon-Fernseher zwar klar sein, kann aber nicht oft genug betont werden.

Zum anderen gibt es noch zwei andere Eigenschaften, die im Test negativ aufgefallen sind. Die Verarbeitungsqualität des Fernsehgehäuses mag auf Distanz betrachtet noch in Ordnung sein, wirkt bei näherer Betrachtung aber wie aus der Zeit gefallen. Darüber hinaus ist der Klang der Lautsprecher dermaßen dünn, dass er nahezu zwingend eine externe Soundlösung erfordert. Sollte man bereits eine zu Hause haben, ist das natürlich kein Problem. Andernfalls ist dieses Manko mit Mehrkosten verbunden, selbst wenn "nur" eine günstige Soundbar dazukommt.

Der Fernseher hat aber auch seine Stärken: Dazu zählt mit Sicherheit der QLED-Bildschirm, mit dem man auch bei kleinerem Geldbeutel modernen HDR-Content in vollen Zügen genießen kann. Vorausgesetzt, man hat die Muße, sich mit den Bildschirmeinstellungen auseinanderzusetzen. In der Regel sollten das selbst tech-averse Personen mit Dr. Google in einer Viertelstunde hinbekommen. Unerwartet gut gefiel auch die Sprachbedienung des Fernsehers über Alexa, die anfangs aus genannten Gründen womöglich ein wenig Überwindung benötigt – oder für manche eben tabu bleibt.

Berücksichtigt man den Preis der Fire-TV-Omni-QLED-Fernseher, sind sie letztlich nur dann zu empfehlen, wenn man als Amazon-Kunde – im Rahmen entsprechender Aktionen – einen ordentlichen Rabatt darauf bekommt. Das könnte vielleicht schon kommenden Juli der Fall sein. Beim regulären Preis erscheint es jedenfalls praktikabler, ein technisch ähnliches Gerät namhafter TV-Hersteller zu kaufen und sich damit nicht dermaßen in Amazons Ökosystem einsperren zu lassen. Einen Fire TV Stick oder Cube kann man sich separat ja immer noch dazukaufen, wenn man unbedingt möchte. (Benjamin Brandtner, 26.6.2023)