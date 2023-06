Die US-Behörden hatten Mitarbeiter der Meinl Bank schon seit Jahren im Visier. Matthias Cremer

Rund sechs Wochen ist noch Zeit, dann wird sich der britische Secretary of State zum weiteren Schicksal von Peter Weinzierl äußern. Die USA haben ja die Auslieferung des Ex-Chefs der früheren Meinl Bank beantragt, bei einem Aufenthalt in London wurde Weinzierl vor zwei Jahren vorübergehend festgenommen. Das Auslieferungsverfahren vor dem Westminster Magistrates' Court ist inzwischen beendet, nach Ansicht von Richter Paul Goldsmith spricht nichts gegen die Auslieferung. Deswegen hat er den Fall wie im Gesetz vorgeschrieben und im Schlusssatz seines 182-seitigen Urteils vom 5. Juni erwähnt an den Secretary of State weitergegeben. Das Innenministerium muss danach binnen zwei Monaten entscheiden, ob es die Auslieferung anordnet.

Die Amerikaner werfen dem Ex-Banker (und anderen Ex-Meinl-Managern) wie berichtet Geldwäscherei und Steuervergehen im Zusammenhang mit dem Bestechungsskandal des brasilianischen Konzerns Odebrecht vor, Weinzierl bestreitet all das. Er argumentierte in London unter anderem, dass die im Auslieferungsbegehren angeführten Darstellungen falsch und irreführend seien, dass er von den USA über einen US-Agenten nach London gelockt worden sei, um dort festgenommen werden zu können, oder dass das Verfahren in Österreich stattfinden solle und die Auslieferung in die USA unfair wäre und Menschenrechtsverletzungen mit sich brächte. Zudem sei eine Inhaftierung in einem US-Gefängnis quasi unzumutbar.

Angelpunkt Antigua

Der Richter ist in seiner Entscheidung, die dem STANDARD vorliegt, auf alle Punkte und die Verfahrensergebnisse genau eingegangen, zog aber eben andere rechtliche Schlüsse. Wie berichtet soll die frühere Meinl-Bank-Tochter Meinl Bank Antigua beim Organisieren von Geldflüssen beteiligt gewesen sein, auch sogenannte Back-to-Back-Geschäfte der Meinl Bank zur Verschleierung und Geldflüsse von New York nach Wien und Konten bei der Meinl Bank sollen eine Rolle gespielt haben. Weinzierl saß im nicht operativ tätigen Board der Antigua-Bank, die später verkauft wurde und inzwischen abgewickelt wird. Ihr Insolvenzverwalter interessiert sich übrigens auch für die Ereignisse und den Wissensstand in Wien: Er war vor kurzem im Lande, um sich darüber zu informieren.

Aus dem Urteil des Londoner Auslieferungsgerichts erschließt sich unter anderem, wie lange sich die US-Behörden schon mit der Meinl Bank bzw. einzelnen ihrer Mitarbeiter beschäftigt haben. Dem Wiener Institut, letztlich in Anglo Austrian AAB umbenannt, wurde ja von den europäischen Aufsehern im Herbst 2019 die Banklizenz entzogen, in der Folge ging sie 2020 pleite.

Der früheren Bankchef Peter Weinzierl soll in die USA ausgeliefert werden. APA/Herbert Neubauer

FBI untersuchte seit Jahren

Zu dem Zeitpunkt war die Bank schon lang im Schlamassel gelandet. So wurde ein früherer Meinl-Mitarbeiter bereits 2014 vom FBI einvernommen, der Mann stand "als Meinl-Mitarbeiter auf der Watchlist" der US-Behörde, wie er in London bestätigte. Das FBI führte damals bereits Untersuchungen rund um den Vorwurf von internationaler Geldwäsche. Auch in Österreich liefen damals schon Untersuchungen, so kamen die Prüfer von PwC 2015 zum Schluss, dass die Wiener Bank rund um ukrainische Back-to-Back-Geschäfte in 18 von 20 geprüften Fällen Geldwäscheverdachtsmeldungen hätte erstatten müssen.

Diese Geschäfte hätten ausschließlich dazu gedient, Gelder aus den Odebrecht-Büchern in Briefkastenfirmen zu bringen und damit in ein rechtswidriges Steuervermeidungssystem, wie es die USA laut dem Urteil sehen. Der Richter schloss sich dieser Ansicht an, die Steuerverpflichtungen Odebrechts seien mittels falscher Dokumentationen über Ausgaben für diverse Leistungen reduziert worden, diese Leistungen seien aber nie erbracht worden. Ungefähr ab 2010 habe Weinzierl mit anderen bei diesen Transaktionen mitgetan, Odebrecht habe auf diese Weise Millionen Dollar von seinen New Yorker Banken zur Meinl Bank in Wien geschleust, die dafür "substanzielle Honorare" bekommen und das Geld an Briefkastenfirmen weitergeleitet habe.

Ein Agent als Berater

Die Meinl Bank ließ freilich auch eher seltsame Berater für sich arbeiten, wie sich aus dem Londoner Auslieferungsverfahren erschließt. Etwa Herrn S., der von sich behauptete, für den US-Geheimdienst ebenso zu arbeiten wie für den israelischen, und damit prahlte, einige Terroristen ihrer Festnahme zugeführt zu haben. Ein Mann zumal, der aus seinen Verbindungen zu ausländischen Strafbehörden kein Hehl machte. Das sei ihm anfangs ein wenig "komisch" vorgekommen, sagte ein Ex-Meinl-Bank-Mitarbeiter dazu aus, der S. 2011 in Kiew kennengelernt hatte.

Nichtsdestotrotz und obwohl der Zeuge Weinzierl all das offengelegt haben will, hat die Meinl Bank diesen Mann 2016 als Berater auf Honorarbasis engagiert. 2017 habe sich der seltsame Herr S. auch für den Kauf der Banktochter in Antigua interessiert – die ging dann an andere Interessenten, an Odebrecht-Strohmänner, wie man heute weiß.

In die Falle gelockt?

Genau dieser Mann soll es laut dem Zeugen auch gewesen sein, der Weinzierl im Mai 2021 nach London zu einem Geschäftsmeeting "gelockt" habe, das allerdings in der Verhaftung des Ex-Bankers mündete. Auch das sieht der Richter anders, dafür gebe es keinen Beweis. Herr S. habe – falls er wirklich ein US-Agent sein sollte – dieses Faktum nie verborgen, auch Weinzierl habe also über dessen Verbindungen Bescheid gewusst, heißt es im Urteil sinngemäß. Zudem habe sich Weinzierl ja oft beruflich im Vereinigten Königreich aufgehalten, habe sogar ein britisches Handy besessen.

Auf den letzten beiden Seiten der Entscheidung unternahm der Richter, wie er schreibt, einen "Balanceakt", wog Für und Wider einer Auslieferung noch einmal zusammenfassend gegeneinander ab, mit dem bekannten Ergebnis. Er wies alle Gegenargumente von Weinzierls Anwälten ab, zudem würde Weinzierl bei einer Auslieferung in die USA und einem allfälligen Aufenthalt in einem US-Gefängnis nicht in seinen Menschenrechten verletzt werden, heißt es im Urteil.

Jurisdiktion kann man sich nicht aussuchen

Dass in Österreich, wo ja die WKStA in der Causa Odebrecht gegen Weinzierl und etliche andere ermittelt, das Verfahren zu einem ähnlichen Ergebnis käme wie jenes der US-Behörden, dafür gebe es keinen Beweis. Und, so hielt der Richter fest: Keinesfalls könne sich ein Angeklagter aussuchen, in jener Jurisdiktion strafrechtlich verfolgt zu werden, die er für die "freundlichere" halte. Auch im WKStA-Verfahren bestreitet der Ex-Banker die Vorwürfe, für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Sollte er in die USA ausgeliefert werden, drohen dem 57-Jährigen bis zu 70 Jahre Haft.

Gegen eine Auslieferungsentscheidung des Ministeriums steht Weinzierl der Gang zum High Court offen. Er sieht sich von der amerikanischen wie der österreichischen Justiz falschen Vorwürfen ausgesetzt. Nach der Urteilsverkündung in London erklärte er dem STANDARD wie berichtet, dass er sich mehrmals an Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) gewendet habe, von dem er aber "abgeschasselt" worden sei. Weinzierl verglich seinen Fall mit jenen bis vor kurzem im Iran Inhaftierten, die man jüngst nach Österreich zurückgeholt hat. "Ich würde mir erwarten, dass die österreichischen Behörden auf den Tisch hauen", meinte er damals. (Renate Graber, 24.6.2023)