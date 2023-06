Geboten wurden laut "New York Times" 225 Millionen Dollar

Fortress will Vice Media kaufen. Foto: IMAGO/Zoonar.com/Timon Schneider

Im Mai beantragte Vice Media, das Unternehmen hinter den Medien "Vice" und "Motherboard", Insolvenz, DER STANDARD berichtete. Jetzt will eine Käufergruppe rund um den größten Vice-Gläubiger Fortress Investment Group die Mediengruppe übernehmen. Geboten wurden laut "New York Times" 225 Millionen Dollar (rund 206 Millionen Euro). Mehrere Bieter gaben Angebote ab, nur jenes von Fortress soll als "qualifiziert" eingestuft worden sein. Der Deal muss noch genehmigt werden und soll am 7. Juli abgeschlossen werden.

Das Jugendmagazin "Vice" wurde 1994 im kanadischen Montréal mit einem Fokus auf Subkulturen gegründet. Daraus entwickelte sich ein globales Medienunternehmen samt Filmstudio und Werbeagentur. 2017 wurde die Vice Media Group mit 5,7 Milliarden Dollar bewertet, heute wird der Wert auf einen Bruchteil geschätzt. (red, 23.6.2023)