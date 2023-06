Die meisten Menschen wollen in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus langfristig leben. Das gibt ihnen Sicherheit – aber es macht sie auch unflexibel. Denn oft ändern sich beim Wohnen die Bedürfnisse – mal braucht man mehr Platz, mal braucht man weniger Platz. Aber die Wohnung ist immer gleich groß oder klein.

Flexibles Wohnen in Graz

In der Nähe des Grazer Hauptbahnhofs steht das nun preisgekrönte Pilotprojekt. Es ist aber noch nicht so flexibel, wie man später einmal sein möchte. Karl Heinz Putz / Kiubo

Das steirische Unternehmen Kiubo ist angetreten, um das Wohnen flexibler zu machen. Die Vision: In einem Skelett aus Stahlbeton können unterschiedlich miteinander kombinierbare Holzmodule angeordnet werden. Wer mehr Platz braucht, nimmt ein weiteres der 25-Quadratmeter-Module dazu, wer schrumpfen will, gibt eines ab. Und wer umziehen will, lässt seine Module aus dem Gerüst ziehen und fährt weiter.

Projekt in Graz

Vor mehr als eineinhalb Jahren wurde ein Pilotprojekt in der Starhemberggasse 2 in der Nähe des Grazer Hauptbahnhofs bezogen. Auf vier Stockwerken sind 33 Module mit 19 Mietwohnungen entstanden. Ganz so flexibel, wie Kiubo irgendwann vielleicht sein wird, ist man hier noch nicht, weil das Haus dem gemeinnützigen Bauträger ÖWG gehört und daher strengen Regeln unterworfen ist.

Dennoch: In der Starhemberggasse gibt es einen Eindruck davon, wie das Wohnen der Zukunft aussehen könnte. Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet. Was man heute schon weiß: Die Zufriedenheit der Mieterinnen und Mieter ist hoch, sagt Hans Schaffer, Geschäftsführer von Kiubo und vom gemeinnützigen Bauträger ÖWG.

Vor wenigen Tagen erst wurde das Grazer Projekt in Miami mit dem Fiabci World Prix d’Excellence in der Kategorie "Residential Low Rise" ausgezeichnet. Das gebe Rückenwind, sagt Schaffer, "aber man muss schon sagen, dass es derzeit schon schwierig ist, normale Projekte auf den Weg zu bringen. Für uns ist es noch einmal schwieriger."

Ein zweites Projekt steht nun dennoch in den Startlöchern, und zwar am Gebirgspass Gaberl zwischen Köflach und Judenburg. In einem kleinen Skigebiet gibt es bereits Apartmenthäuser, "da stellen wir uns dazu", sagt Schaffer. Geplant seien auf dem Grundstück, das der ÖWG seit Jahren gehört, Zweitwohnsitze und damit ein "Impuls" für die Gegend. Derzeit befinde man sich in der Flächenwidmung, kommendes Jahr soll gebaut werden: "Wir wollen zeigen, dass wir nicht nur urban sein können", sagt Schaffer. Und um zu zeigen, dass der Umzug einzelner Module möglich ist, wird ein Büromodul von der Starhemberggasse aufs Land übersiedeln. In den Modulen war ursprünglich das Kiubo-Büro untergebracht, mittlerweile sei dieses aber zu klein geworden und das Unternehmen ins Erdgeschoß umgezogen.

Kühlung ist nötig

Außerdem sei man aktuell in der zweiten Stufe eines Wettbewerbs des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, der auf der Suche nach modularen Lösungsvorschlägen für die deutsche Wohnungskrise ist. Interesse am Modell gebe es auch aus den USA und Saudi-Arabien.

Eine Erkenntnis aus den letzten Jahren: "Durch die nicht vorhandene Masse ist Überhitzung im Sommer ein Thema", sagt Schaffer. Daher habe man für Kiubo 2.0 von der Fußbodenheizung auf eine Deckenheizung bzw. -kühlung gewechselt. Bis zu fünf Grad Differenz seien hier zur Außentemperatur möglich. Damit das Wohnen nicht nur flexibel, sondern auch gut ist. (Franziska Zoidl, 23.6.2023)