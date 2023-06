Wildes Campieren in den österreichischen Bergen kann schnell in ein Gesetzeslabyrinth führen. Der Alpenverein klärt auf

Zunächst die positive Nachricht: Die Berge ziehen gerade seit der Corona-Pandemie immer mehr Menschen an, die Erholung in der Natur suchen. Allerdings erhöht dieser Trend den Druck auf die Alpen und führt manchmal auch außerhalb der bekannten Tourismusgebiete zu Schwierigkeiten. Das geschieht etwa dort, wo Menschen – beflügelt durch den individuellen Freiheitsdrang – das Bedürfnis verspüren, abseits der etablierten Infrastruktur "in der Wildnis" zu nächtigen.

Wildcampen im Wallis unter dem Petit Clocher du Portale. Alpenverein/Thomas Wanner

Das wirft Fragen auf. Ist es erlaubt, ein Zelt am Berg aufzuschlagen? Darf man überall einfach in einem Campingbus übernachten? Ein schwieriges Thema, wie man beim Österreichischen Alpenverein feststellt, denn wildes Campieren in den österreichischen Bergen kann schnell in ein Gesetzeslabyrinth führen, da im Gegensatz zu Skandinavien in Österreich keine Rechtsgrundlage existiert, die das Zelten in freier Wildbahn erlaubt. Die Regulierungen hierzulande seien eher restriktiv und variierten stark von Bundesland zu Bundesland. Aus diesem Grund möchte der Alpenverein eine Orientierungshilfe geben.

Camping im Wald: Das Österreichische Forstgesetz 1975 (ein Bundesgesetz) gewährleistet zwar landesweit das Recht auf freien Zugang zu Wäldern, doch das "Lagern bei Dunkelheit, Zelten …" ist ausdrücklich ausgeschlossen. Das bedeutet, dass Campen im Wald in ganz Österreich illegal ist, es sei denn, der Grundstückseigentümer hat ausdrücklich seine Zustimmung gegeben.

Die Regeln fürs Campen in den Bergen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Cristian Grecu

Camping im alpinen Ödland: "Es gibt unterschiedliche gesetzliche Regelungen für Gebiete oberhalb der Baumgrenze, je nach Bundesland", sagt Liliana Dagostin, Leiterin der Abteilung für Raumplanung und Naturschutz im Österreichischen Alpenverein. In Kärnten, Niederösterreich und Tirol ist das Zelten außerhalb von Campingplätzen nicht erlaubt und kann bei Verstößen zu hohen Strafen führen. In Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark und Vorarlberg gibt es kein landesweites explizites Verbot des Wildcampens, allerdings können die Gemeinden Einschränkungen vornehmen. Eine vorherige Klärung ist deshalb ratsam. Sollten die geplanten Übernachtungsplätze in Schutzgebieten liegen, wird auch in diesen Bundesländern der Traum von einer Nacht unter freiem Himmel platzen.

Für Informationen und Auskünfte stehen die zuständigen Schutzgebietsverwaltungen, Naturschutz- und teilweise auch Tourismusabteilungen der jeweiligen Landesregierungen oder Bezirksverwaltungen (Bezirkshauptmannschaften) zur Verfügung. Eine detaillierte Übersicht über die gesetzlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern ist hier zu finden: www.t1p.de/campen

Schutzhütten statt Wildcampen

"Die Gebirgsregion ist ein ökologisch empfindlicher Bereich mit unterschiedlichen Nutzungsinteressen. Das ist der Grund für die eher restriktiven Regelungen in Österreich", erklärt Dagostin. Die gute Nachricht: In Österreich gibt es ein dichtes Netz von Berghütten. Deren Unterhalt ist für den Alpenverein zwar mit erheblichen Kosten verbunden, Bergsportler können sie jedoch kostengünstig – und ganz sicher legal – nutzen.

Ist man jedoch aufgrund einer Verletzung oder eines plötzlichen Wetterumschwungs gezwungen, draußen zu übernachten, sind keine negativen Konsequenzen zu befürchten. Ein ungeplantes alpines Notlager (Notbiwak) ist in ganz Österreich zulässig.

Was tun, wenn man auf die Toilette muss? Der Alpenverein setzt auf Aufklärung: "Unsere Kampagne 'Respekt am Berg' setzt sich für ein natur- und sozialverträgliches Verhalten am Berg ein und will Konflikte vermeiden", sagt Dagostin. Dazu gehört auch ein oft tabuisiertes Thema, das gerade beim Wildcampen dringlich wird: die Notdurft in der Natur. Der Alpenverein will dazu beitragen, den empfindlichen Hochgebirgsraum zu schützen und Konflikte mit den anderen Bewohnern dieses Lebensraums zu vermeiden. Unter dem Motto "Alles Wurst?!" gibt er Tipps für den Notfall und macht Naturliebhaber darauf aufmerksam, dass ihre Hinterlassenschaften die Ökosysteme in den Alpen empfindlich verändern können. Zum Beispiel brauchen Taschentücher bis zu fünf Jahre, um zu verrotten. (red, 23.6.2023)