Direkt neben der Straße oder in grünen Oasen – viele Gast- und Schanigärten laden im Sommer zum Verweilen ein. Aber welcher ist der schönste?

Noch auf ein Bier nach der Arbeit, Drinks mit Freundinnen und Freunden oder gut essen unter Bäumen. Im Sommer locken zahlreiche Lokale ihre Besucherinnen und Besucher in Schani- und Gastgärten. Im Schatten gemütlich sitzen, den Tag ausklingen lassen und das sommerliche Treiben beobachten – für viele ein Genuss.

Im Schatten von Bäumen den Tag genießen – wo kann man das am besten? Foto: Getty Images/iStockphoto

Derartige Orte gibt es viele, aber nicht alle laden unbedingt zum Verweilen ein. Knallt die Sonne direkt in den Gastgarten, ist das gerade im Hochsommer kaum auszuhalten, und man meidet diese Plätze gerne. Vielleicht genießt man das urbane Flair und mag die winzigen Schanigärten direkt vor dem Lokal – ein, zwei Tische reichen, um sich niederzulassen und ein sommerliches Getränk zu sich zu nehmen. Andere lieben die Gastgärten in Innenhöfen, wo sich oft eine versteckte grüne Oase verbirgt, die die Hitze bei einem Spritzer erträglicher macht.

Manche schätzen auch die traditionellen Heurigen, wo man zum deftigen Essen Wein an der frischen Luft genießen kann. Aber auch die unkonventionellen und nicht ausschließlich gastronomisch betriebenen Flaniermeilen wie die beiden Seiten des Donaukanals locken viele Menschen an, um die Abendsonne zu genießen – entweder um in den unzähligen Bars einzukehren oder um die mitgebrachten kalten Getränke auszupacken und die Beine überm Wasser baumeln zu lassen.

Es gibt auf alle Fälle viele Möglichkeiten, den Sommer in Lokalen zu genießen. Aber wo ist es besonders schön?

Ihr Tipp ist gefragt!

Welche Gast- und Schanigärten besuchen Sie gerne? Was ist das Besondere daran? Und was macht einen guten Gastgarten aus? Auch wenn die STANDARD-Community ihre Geheimtipps nicht gerne verraten will – es bleibt hier alles unter uns! (wohl, 23.6.2023)