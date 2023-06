Am Kärntner See werden laut Makler teils "unvorstellbare Preise" bezahlt. Nicht alles, was an Seen verlangt wird, ist aber auch gerechtfertigt

Das ideale Grundstück am Wörthersee sieht so aus: Es hat eine Uferbreite von 20 Metern, einen Badesteg und ein Bootshaus. Das Haus, das sich darauf befindet, wird da zur Nebensache. Was zählt, ist das Stück vom Kuchen, das sich Seezugang nennt. Bei Maklerinnen und Maklern sind die Wartelisten für solche Grundstücke lang, oft landen diese nicht einmal offiziell im Verkauf, weil sie vorab unter der Hand verkauft werden.

Über dem türkisblauen Wasser macht sich das eine oder andere Wölkchen bemerkbar. Getty Images/iStockphoto

Teils würden "unvorstellbare Preise" bezahlt, sagt Hansjörg Lenz, Geschäftsführer von Engel & Völkers in Kärnten. Er hat derzeit ein solches Grundstück "in Traumlage" am See um 20 Millionen Euro im Angebot. Wohnungen sind da natürlich deutlich günstiger; aber auch hier werden am Wörthersee Quadratmeterpreise von 16.000 Euro aufwärts bezahlt – sofern der begehrte Seezugang inkludiert ist, nämlich in Form eines Baderechts für eine genau definierte Anzahl von Personen.

Den reinen Blick auf den See oder zumindest die fußläufige Erreichbarkeit gibt es da schon günstiger. "Oder man weicht an einen anderen See aus", sagt Günther Seidl, Geschäftsführer von Seidl Immobilien mit Sitz in Velden am Wörthersee – etwa an den Ossiacher See oder den Millstätter See. Allerdings gibt es auch hier derzeit das eine oder andere Neubauprojekt, bei dem Preise von 20.000 Euro verlangt werden – Hansjörg Lenz findet solche Summen aber schon "übertrieben".

Keine Krisenstimmung

Das eine oder andere Wölkchen ist aber zuletzt auch über dem türkisblauen Wörthersee aufgezogen. Das Wetter war zu Ostern und über Pfingsten nicht sehr sommerlich, daher sei die Nachfrage geringer gewesen, hört man bei Maklern. Dafür seien zuletzt mehr Grundstücke auf den Markt gekommen. Krisenstimmung herrsche keine: Für die Menschen, die hier auf Immobiliensuche gehen, sind steigende Zinsen und strengere Kreditvergaberegeln für gewöhnlich eher kein Thema.

Im Gegenteil: Während sich in der Corona-Zeit das Reise- und Kaufverhalten vieler Wohlhabender auf Österreich beschränkte, würden diese nun wieder "überall kaufen", sagt Immobilienmakler Seidl. Er meint damit internationale Hotspots der Schickeria wie Dubai und Mallorca.

Und dann gibt es bei dem einen oder anderen Seegrundstück noch Hindernisse: Bei manchen Grundstücken gehöre der Uferstreifen beispielsweise den Bundesforsten, sagt Lenz, dieser müsse erst gepachtet werden. Und dann gibt es auch noch "wunderschöne Seegrundstücke" – aber ohne Zufahrt. "Aufgrund der Wegerechte darf man da nur mit dem Leiterwagerl hinfahren."

Der Mangel an öffentlichen Zugängen zum See ist in Kärnten immer wieder großes Thema. Hier seien schon vor 100 Jahren Fehler gemacht worden, sagt Seidl, nun sei das Preisniveau so hoch, dass sich nicht einmal mehr Hotelbetreiber die Eins-a-Lage am See leisten könnten. In den letzten Jahren habe aber ein Umdenken eingesetzt, ist Lenz überzeugt: "Ich kenne Seegrundbesitzer, die bereit wären, günstiger an die öffentliche Hand zu verkaufen." (Franziska Zoidl, 27.6.2023)