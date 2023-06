Es gibt vieles, was genormt ist, und vieles, was noch zu normen ist. Wer die Nase vorn hat, genießt wirtschaftliche Vorteile. Getty Images/iStockphoto

Was wäre die Welt ohne DIN-A4-Papier? Sie wäre eine andere. Sie wäre nicht notwendigerweise schlechter, aber möglicherweise eine solche, in der – sollten Papierformate neu genormt werden – sich europäische Unternehmen teuer anpassen müssten. Anpassen an Standards, die möglicherweise von China inspiriert und durchgesetzt wurden.

Das Beispiel ist theoretischer Natur – niemand denkt über neue Normen bei Papierformaten nach. Die gibt es seit mehr als 100 Jahren. Der internationale Standard ISO 216 basiert auf der deutschen Norm DIN 476, die erstmals vom Deutschen Institut für Normung (DIN) am 18. August 1922 festgelegt worden ist.

Aber es gibt jede Menge unbeackerte Felder, wo das skizzierte Szenario nicht theoretischer, sondern sehr praktischer Natur ist oder werden könnte. Denn die EU, die noch immer sehr stark bei der Setzung von Normen ist, droht ihre Vorreiterrolle an China zu verlieren. Diese Gefahr ist in Brüssel erkannt worden. Eine Standardisierungsstrategie, die von der EU-Kommission vor etwas mehr als einem Jahr vorgelegt wurde, soll helfen, das Ruder herumzureißen.

Neue Technologien

"Neue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), Quantencomputing, aber auch neue Formen der E-Mobilität, Rohstoffe und Klimawandel sind Themen, die so groß sind, dass man sie länder- und branchenübergreifend definieren muss", sagt Valerie Höllinger, Chefin von Austrian Standards International (ASI), im STANDARD-Gespräch. Austrian Standards ist das heimische Zentrum für Standardisierung und Innovation und gewissermaßen Österreichs Stimme in der internationalen Standardisierung, dem wichtigsten "Ort" für die Standards von morgen.

Große Herausforderungen stünden an, die man mit neuem Elan angehen müsse. Höllinger: "In der Früh wachen wir in einem Bett auf, dessen Gestell gehalten hat, weil es genormt ist. Der Nachbar in der Wohnung darunter kann noch weiterschlafen, weil der Fußboden genormt ist und die Schritte oberhalb nicht zu hören sind. Die Zahnbürste verliert die Borsten nicht, weil genormt und, und, und. Standardisierung ist eine Welt, die oft im Verborgenen ist, weil Standards erst auffallen, wenn sie nicht da sind."

"Wir haben bei der Normierung neue Spieler auf dem Feld", sagt Gwenole Cozigou, stellvertretender Generaldirektor in der Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU in Brüssel. "China hat verstanden, wie wichtig Standardisierung ist; das Land ist sehr aktiv in internationalen Gremien." Wie aktiv, führt Höllinger näher aus, die Cozigou im Namen von Austrian Standards zu einer Veranstaltung nach Wien eingeladen hat. "Innerhalb von vier Jahren ist es China in den internationalen Normungsgremien gelungen, die Leitung von 88 Sekretariaten zu übernehmen. Zuvor waren es sechs."

Die Standardisierung ist unbemerkt von der Öffentlichkeit längst zu einem industriepolitischen Thema geworden. Tatsache ist, dass es europäisch geprägte Normen für hiesige Unternehmen leicht macht, Produkte in alle Welt zu verkaufen. Andere Normen können Unternehmen dazu zwingen, ihre Produkte mit hohen Kosten anzupassen.

Ausbildung forcieren

Die meisten Standards werden von Unternehmen selbst ausgearbeitet und in Normungsorganisationen miteinander vereinbart. Nur in einem letzten Schritt macht sich die EU einige der Standards zu eigen. Daran soll sich im Prinzip nichts ändern. Cozigou: "Der Bottom-up-Ansatz soll beibehalten werden, gleichzeitig wird aber kommuniziert, was der Kommission wichtig ist." Um diese Prioritäten zu definieren, wurde ein Gremium gegründet, das "Hochrangige Forum für Standardisierung", wo alle Stakeholder repräsentiert sind.

Um der starken chinesischen Präsenz in den Normungsgremien etwas entgegenzusetzen, müsse in Europa auch in Sachen Ausbildung etwas passieren. Studiengänge, die einen Ingenieur zum Normungsexperten machen, fehlten derzeit in Deutschland genauso wie in Österreich. Höllinger: "In China ist Standardisierung Teil der Staatsstrategie und mit entsprechenden Ressourcen unterlegt. Dort gibt es auch vom Staat finanzierte eigene Studienlehrgänge." Daran sollte man sich ein Beispiel nehmen. (Günther Strobl, 23.6.2023)