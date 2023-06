Und, wie viel Grad hat es bei Ihnen daheim schon? Mit den ersten heißen Tagen wird die Frage jedes Jahr im Sommer zu einem – Eisbrecher. Ja, jetzt ist wieder die Zeit gekommen, Tipps für eine kühlere Wohnung oder für die besten, nicht völlig überlaufenen Badeplätze in der Stadt (ich hab mich zum Stillschweigen verpflichtet, sorry) auszutauschen.

Nebelduschen sind fein - aber es braucht rasche Entsiegelung und Begrünung der Stadt. APA/ROLAND SCHLAGER

Für viele klingt spätestens bei 30 Grad ein Klimagerät sehr verlockend. Die mobilen Varianten gibt es beim Baumarkt zum Schleuderpreis. Viele vergessen dabei aber auf die Tatsache, dass man mit dem Rausblasen der heißen Luft die Umgebung für alle anderen nur noch weiter aufheizt.

Hitze wird zum Problem

Dabei bräuchte es Lösungen für alle, und zwar dringend. Heiße Wohnungen sind nicht nur ungemütlich – diese ausweglose Hitze ist für viele Menschen besonders in der dicht verbauten, zubetonierten Stadt auch eine Belastung für die Gesundheit. Deshalb geht es eigentlich nicht darum, die Wohnungen zu kühlen – sondern die ganze Stadt. Die Ideen liegen längst auf dem Tisch. Und sie werden auch umgesetzt – nur rennt uns die Zeit davon. Nebelduschen, wie sie in Wien vielerorts in Betrieb sind, sind eh nett – aber es braucht in dicht verbauten Gegenden viel drastischere Maßnahmen, nämlich mehr entsiegelte, begrünte Flächen.

Und bevor sie fragen, ja, das muss auf Kosten der vielen Parkplätze gehen. Aber auch die in den letzten Jahren oft zubetonierten Innenhöfe der Gründerzeithäuser sollten wieder zum Leben erweckt und Fassaden bepflanzt werden. Wenn ich durch die Stadt gehe, kann ich nicht glauben, dass noch nicht einmal jedes Haus eine Außenbeschattung hat – vor allem, weil das, jedenfalls in Wien, sogar gefördert wird. Doch all das wird nicht reichen. Mittelfristig wird es viel mehr gekühlte Räume für Hitzegeplagte in Grätzeln brauchen. Die Hitze sollte uns nicht träge machen. Es ist viel zu tun. (Franziska Zoidl, 23.6.2023)