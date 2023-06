Der Musiker Wolfgang Staribacher lebt in einer Straßenbahnschleife in Hütteldorf, umgeben von Schienen, Musikinstrumenten und terracottafarbenen Wänden

"Vor vielen Jahren, das muss 1991 gewesen sein, hab ich zusammen mit dem Hubert von Goisern das Album Aufgeig’n statt Niederschiass’n aufgenommen, ein absoluter Erfolg! Die Platte hat sich urgut verkauft, vierfacher Platinstatus, wir haben damit richtig viel Kohle gemacht. Und dann hab ich mir gedacht: Was tun mit all dem Geld? Ich hab ja keinen wirklichen Zugang zum Wohnen, hab nie gelernt, wie man mit den Augen schaut, und schon gar nicht weiß ich, was schönes Wohnen überhaupt bedeuten soll. Und das sag ich nicht nur so! Als ein lieber Freund von mir mal auf Besuch war und sich so umgeschaut hat, meinte er: ‚Na ja, diese Wohnung ist halt mehr was für die Ohren ...‘

Wolfgang Staribacher sitzt gern auf seinem Podest in der Küche und fühlt sich fast wie im Kaffeehaus. Lisi Specht

Also hab ich mir gedacht: Na gut, es gibt Menschen, die schauen nicht nur aufs Funktionieren und auf den Klang eines Dings, wie ich das etwa mach, sondern legen auch Wert auf das, was mir vollkommen wurscht ist – nämlich auf die Optik. Man könnte auch Design oder Architektur dazu sagen. Wolfgang Faschang, Fotograf und Innenraumgestalter seines Zeichens, ist so einer! Er ist ein kreativer Bursche, ein absoluter Meister des Sehsinns, und so kam mir eines Tages die Idee, ihm die Küche anzuvertrauen, vollkommen blind, denn ich hab ja eh kein Auge für nix. Seine Idee war, am Ende der Küche ein erhöhtes Podest zu errichten, damit man im Sommer, wenn man am offenen Fenster sitzt, ins Grüne rausschauen kann, ein warmes Lüftchen, Blick auf den Spielplatz, das Gekreische der Kinder. Eine fantastische Idee, eine Art Kaffeehaussituation, obwohl ich eigentlich Teetrinker bin. Unter dem Podest gibt es jede Menge Stauraum, und am allerliebsten sitz ich unten auf den Stufen, gleich neben der Ananas, und schaue mir so das Leben aus dieser Perspektive an.

„Ich habe hier mein ganzes Leben verbracht“, sagt Wolfgang Staribacher. Die Wände im Wohnzimmer hat er mit Mozarts „Il Re Pastore“ tapeziert. Lisi Specht

Es ist, als würde ich verreisen. Ich empfinde die Farbe als extrem warm, mich erinnert dieses Terracottarot an norditalienische Städte in der Emilia-Romagna, an Bologna oder Ferrara. Diese warmen Fassaden, dieses erdige Feuer, einfach wunderschön! Und wenn ich dann so dasitz und in die Küche reinschau, glaub ich kurz, in Ferrara zu sein. Es gefällt mir, ein Stückchen Straße in der Wohnung drinzuhaben, denn die Straße, diese Tourneesituation, ist ja der natürliche Lebensraum des Musikers. Nirgendwo sonst ist der Kontakt zu den Menschen, zu deinem potenziellen Publikum, so intensiv, so unmittelbar, so ungefiltert wie hier. Die Straße ist meine Heimat. Darum geht’s mir!

Und die Straße umgibt und umzingelt mich im buchstäblichen Sinne, denn das Haus liegt in Hütteldorf in der Umkehrschleife der Straßenbahn. Es ist, als würde rundherum ein Burggraben verlaufen, nur fährt statt des Wassers die Straßenbahn im Kreis. Ich liebe dieses Inselgefühl. Vorm Haus gibt es ein Würstlstandl, das vor ein paar Jahren zum besten Standl Wiens gekürt wurde. Leider ess ich keine Würstln, aber ich liebe es, mir die menschliche Szenerie anzuschauen, die sich mir offenbart, wenn ich am Abend heimkomm.

Überall in der Wohnung befinden sich Musikinstrumente – und viele Meter Kabel. Lisi Specht

Das Haus stammt aus der Jahrhundertwende, ich habe hier mein ganzes Leben verbracht. Die Wohnung hat 120 Quadratmeter, wobei sie fast keine normalen Wohnräume bietet, denn eigentlich wohnt hier die Musik. Im Arbeitszimmer hab ich die Wände mit Notenblättern tapeziert, und zwar mit Mozarts Il Re Pastore. In den anderen Zimmern gibt es allerlei Musikinstrumente: Keyboard, Akkordeon, elektronisches Schlagzeug, Verstärker, Effektgeräte und viele, viele Meter Kabel.

Am Akkordeon übe ich übrigens am liebsten auf dem Barhocker, während im Fernsehen ein spannendes Fußballmatch läuft – mit Ton bitteschön! Ich will keine künstliche Stille um mich herum, ja nicht! Ich brauch das pure Leben, wenn ich spiel. Und ich halte in guter britischer Sporttradition immer zu den Underdogs. Hat vielleicht auch ein bissl was mit mir und meinem Leben auf dieser abgeschiedenen Verkehrsinsel zu tun." (PROTOKOLL: Wojciech Czaja, 26.6.2023)