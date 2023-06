Warum ein Gemälde von Gabriel von Max in der Theaterszene so beliebt ist

"Affen als Kunstrichter": Gabriel von Max wohl berühmtestes Werk von 1889, das im gleichen Jahr für die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen angekauft wurde. Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Neue Pinakothek

Es war ein stattlicher Kaufpreis, den die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen dem k. u. k. Hofkunsthändler Heinrich L. Neumann (München) 1889 für das Gemälde Affen als Kunstrichter von Gabriel von Max hinblätterten: 11.000 Reichsmark, wie aus der zugehörigen Archivakte hervorgeht. Nach heutigem Wert wären das etwa 85.000 Euro. Zum Vergleich: Der Verdienst eines Arbeitnehmers im Deutschen Kaiserreich lag damals bei durchschnittlich 58 Mark monatlich oder deren 700 jährlich.

Dargestellt sind 13 Affen, die sich auf einer Transportkiste drängen und ein soeben ausgepacktes Gemälde betrachten. Erkennbar sind nur die Reaktionen, nicht aber das Bild, von dem nur der vergoldeten Rahmen zu sehen ist, auf dessen Rückseite ein Etikett Hinweise liefert: Tristan und Isolde wird das Sujet betitelt und der Kaufpreis mit 100.000 Mark ausgewiesen.

Herablassender Beifall

Die Affen reagieren unterschiedlich: Die Bandbreite reicht von "tiefer sentimentaler Rührung einer schönen Seele bis zum herablassenden Beifall eines vornehmen Kunstkenners, vom stumpfsinnigen Glotzen bis zum entzückten Zungenschnalzen", wie es Karin Althaus, Sammlungsleiterin an der Städtischen Galerie im Lenbachhaus, in ihrem Buch über den Künstler beschreibt (Gabriel von Max – Von ekstatischen Frauen und Affen im Salon , Schirmer-Mosel, Köln, 2018).

Das vom Künstler ursprünglich "Kränzchen" betitelte Gemälde gehört zum Bestand der Neuen Pinakothek, die aufgrund einer Großsanierung noch einige Jahre geschlossen bleiben wird. Während eine Auswahl anderer Meisterwerke der Kunst des 19. Jahrhunderts zur Überbrückung im Erdgeschoß der Alten Pinakothek gezeigt wird, bleibt dieses bis auf weiteres im Depot verwahrt.

Derweil kam das Wiener Theaterpublikum jetzt in den Genuss, einen Blick auf das wohl berühmteste Werk des aus Prag gebürtigen und an den Akademien in Wien und München ausgebildeten Künstlers zu werfen: als digitale Reproduktion ist es Teil des Bühnenbilds für den von Regisseurin Anita Vuelsica inszenierten Schwank Der Raub der Sabinerinnen im Akademietheater (24. und 30. Juni). Zu verstehen als Satire auf den Kunstbetrieb und auch als ironischer Kommentar auf Kunstkritik, die sie in Form von Salonmalerei für treffend befand, wie Bühnenbildnerin Henrike Engel im Gespräch betont.

Gemalte Satire auf den Kunstbetrieb als Teil der Bühnenausstattung am Akademietheater („Der Raub der Sabinerinnen“): im Salon von Gymnasialprofessor Gollwitz (Sabine Haupt). Marcella Ruiz Cruz

Menschen als Kulturaffen

Und es ist nicht der erste "Auftritt" des Gemäldes in der Theaterszene. Bei Anta Helena Reckes Bilderzyklus-Performance Kränkungen der Menschheit war es an den Münchner Kammerspielen 2019 gar integraler Bestandteil. In einer der Szenen diskutierten Menschen im Glashaus über das Bild, das allerdings nicht zu sehen war.

Bei Recke sind Menschen folglich Kulturaffen. Für Gabriel von Max (1840–1915), den schon zu Lebzeiten gefeierten Münchner Malerstar, Darwinisten und Theosophen erster Stunde, waren Tiere wiederum die besseren Menschen. Er war selbst Besitzer von Affen und hielt in Spitzenzeiten bis zu 14 im Gartenhaus seiner Stadtvilla. Sie waren ihm sowohl Begleiter als auch Studienobjekte, die seine vom Symbolismus geprägte Bilderwelt bevölkerten. Auf dem Kunstmarkt erfreuen sich seine Affenbilder, so sie verkauft werden, größerer Beliebtheit als andere Motive. (Olga Kronsteiner, 23.6.2023)