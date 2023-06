Sie führte zuletzt als Head of Analytics die Business-Intelligence-Agenden der Bawag

Astrid Zöchling leitet neue IT- und Netzwerk-Hauptabteilung in der ORF-Technik Foto: ORF/Hans Leitner

Wien - Astrid Zöchling wechselt ab Juli von der Bawag zum ORF, sie wurde zur Leiterin der neu geschaffenen Hauptabteilung Informationstechnologie und Netzwerk in der ORF-Technik bestellt. "Ich freue mich sehr, dass wir mit Astrid Zöchling eine der führenden Frauen in der IT-Branche dafür gewinnen konnten, die Leitung der neugegründeten Hauptabteilung für die Bereiche Informationstechnologie und Netzwerk im ORF zu übernehmen. Sie wird die Weiterentwicklung von Technik und Digitalisierung in meiner Direktion mit ihren herausragenden Management-Skills und ihrer brillanten fachlichen Expertise maßgeblich mitgestalten und uns damit auf unserem Weg vom Public Service Broadcaster zur multimedialen Public Service Plattform wertvolle Unterstützung liefern", sagt ORF-Technikdirektor Harald Kräuter.

Astrid Zöchling über ihren neuen Job: "Österreichs größtes Medienunternehmen auf seinem Weg in eine noch digitalere Zukunft begleiten zu dürfen und die technologische Weiterentwicklung aktiv mitzugestalten, ist für eine IT-Expertin eine große und äußerst spannende Herausforderung und Chance." Zöchling führte zuletzt als Head of Analytics konzernweit die Business-Intelligence-Agenden der Bawag und baute im Zuge dessen auch eine Data und Business Intelligence Academy auf. (red, 23.6.2023)