Die Letzte Generation bewegt Österreich – weil sie den Verkehr immer öfter zum Stillstand bringt. Durch soziale Medien und den Boulevard wurde eine Aktivistin besonders bekannt: Anja Windl, genannt "Klima-Shakira". Die 26-Jährige hat einen gewissen Promi-Status erlangt, erlebt aber auch Sexismus und befürchtet sogar, in ihre Heimat Deutschland abgeschoben zu werden. Dabei will sie eigentlich bloß auf die Klimakrise aufmerksam machen. "Inside Austria" hat sie in Kooperation mit dem "Spiegel"-Podcast "Klimabericht" begleitet.

In dieser Folge fragen wir: Was bezwecken die Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation eigentlich? Welche Methoden wählen sie – und wie unterscheidet sich die Protestgruppe in Deutschland und Österreich? Und wir wollen herausfinden: Sind Klebeaktionen und Blockaden wirklich der richtige Weg, um die Klimakrise zu bewältigen?

In dieser Folge zu hören: Anja Windl (Klimaaktivistin und Studentin), Antje Daniel (Protest- und Bewegungsforscherin, Universität Wien), Jakob Pflügl (Redakteur Recht beim STANDARD); Moderation und Gestaltung: Antonia Rauth und Regina Steffens; redaktionelle Mitarbeit: Margit Ehrenhöfer, Lucia Heisterkamp, Mareike Heinz, Olaf Heuser und Zsolt Wilhelm; Produktion: Christoph Grubits

Dieser Podcast wird unterstützt von Tierschutz Austria. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Tierschutz Austria