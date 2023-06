Victor Wembanyama überragt nicht nur seine Familie. APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY

Als die Nachricht, die seit Wochen kein Geheimnis mehr war, verkündet wurde, übermannten Victor Wembanyama seine Emotionen. Der 19 Jahre alte Ausnahmespieler weinte, nachdem er im NBA-Draft von den San Antonio Spurs wie erwartet als erster Spieler ausgewählt worden war. "Ich habe etwas erreicht, von dem ich mein ganzes Leben geträumt habe", sagte Wembanyama und umarmte seine im Barclays Center in New York anwesende Familie innig.

Der Wechsel des Franzosen in die beste Basketball-Liga der Welt ist damit unter Dach und Fach. Wembanyama gilt bei Experten als begehrtester Pick seit Superstar LeBron James vor exakt 20 Jahren. In den Straßen San Antonios brachen spontane Feierlichkeiten aus, Fans bejubelten den Wechsel des über 2,20 Meter großen Wembanyamas mit Autokorsos und Hupkonzerten.

"Wir sind begeistert, dass wir Victor an Bord holen können", sagte der legendäre Spurs-Coach Gregg Popovich am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in San Antonio. NBA-Funktionäre sprachen bereits von Hinweisen auf einen "Wembanyama-Effekt" und verwiesen auf Spitzen auf Streaming-Plattformen und sozialen Medien.

Selbst Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reagierte auf die Botschaft aus Übersee und sendete seine Glückwünsche. "Sie bringen uns bereits zum Träumen … kein Zweifel: Sie werden das Spiel verändern", schrieb Macron auf Twitter.

"Meine Botschaft an die Leute ist, dass ich 100 Prozent geben und alles in meiner Macht Stehende tun werde, um dieses Franchise zum Sieg zu führen", sagte Wembanyama. Sein Ziel sei es, so viel und so schnell wie möglich zu lernen, um die NBA-Meisterschaft zu gewinnen. "Aber ich weiß, dass ich auch der Community, dem Franchise und der Fangemeinde noch viel mehr bieten kann."

2,21 bis 2,26 Meter groß

Schon bei seiner Ankunft in den USA am Montag war "Wemby" von Fans am Flughafen begeistert empfangen worden. Der bisherige Profi von den Metropolitans 92 aus Paris posierte für Selfies und schrieb geduldig Autogramme. Selbst die Superstars der Szene erwarten, dass Wembanyama das Potenzial hat, die Liga zu verändern. In Europa wird er mit 2,21 Metern Körpergröße geführt, in der NBA ist gar von 2,26 Metern die Rede. Er verfügt über eine Spannweite von 2,44 Meter und hat Schuhgröße 55. Dennoch wirkt der Nationalspieler beweglich wie ein Spielmacher und trifft mit feinem Händchen aus der Distanz.

San Antonio hatte im vergangenen Monat die NBA-Draft-Lotterie gewonnen und damit das Recht erworben, die Nummer eins zu wählen. Das Ex-Team von Österreichs NBA-Profi Jakob Pöltl hat unter Trainer Gregg Popovich fünf NBA-Titel gewonnen und mit der Auswahl von David Robinson (1987) und Tim Duncan (1997) bereits zweimal den Draft-Jackpot geknackt.

"Er ist ein Alien. Niemand hat je einen so großen Spieler gesehen, dessen Bewegungen so flüssig sind", sagte LeBron James, der beste Scorer in der Geschichte der Eliteliga. "Der Junge wird ein Problem sein. Ein echtes Problem. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen", meinte der zweimalige NBA-MVP Giannis Antetokounmpo. Und der viermalige Champion Stephen Curry fühlt sich an einen "Cheat Code" in einem Computerspiel erinnert.

Top-Fünf-Picks

Die Charlotte Hornets entschieden sich mit dem zweiten Pick für Forward Brandon Miller, Point Guard Scoot Henderson landete als Nummer drei bei den Portland Trail Blazers. Die Thompson-Zwillinge komplettierten die Top fünf: Amen Thompson ging als Nummer vier an die Houston Rockets, Ausar Thompson als Fünfter zu den Detroit Pistons. (sid, APA, red, 23.6.2023)