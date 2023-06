Im Newsletter "Künstliche Intelligenz" informiert DER STANDARD wöchentlich über aktuelle Entwicklungen im Bereich der KI. Midjourney/Der Standard

Liebe Mitmenschen,

willkommen bei der ersten Ausgabe des neuen STANDARD-Newsletters "Künstliche Intelligenz". Ab nun berichten wir jede Woche über aktuelle Trends und Entwicklungen rund um die Technologie der Zukunft.

An denen mangelte es auch in den vergangenen Tagen nicht. Bitpanda-Cofounder Eric Demuth erzählte uns, dass KI im Finanzbereich ohnehin schon längst im Backend eingesetzt wird. Gewaltiges Potenzial ortet er im Bereich der personalisierten Finanzberatung. Ebenfalls diese Woche wurde ein Beispiel dafür präsentiert, dass die Sorge vor einer "CSI: Cyber" berechtigt sein könnte: So kann eine Bildanalyse-KI die Umgebung eines Menschen allein auf Basis der Reflexion in seinen Augen rekonstruieren.

Generell überschlagen sich derzeit die Meldungen zu neuen KI-Anwendungen, die auf den Markt kommen. Der Facebook-Konzern Meta etwa präsentiert mit Musicgen ein KI-Tool, das auf Textbefehl ganze Musik-Arrangements erstellen kann. Das hinter der populären Anwendung ChatGPT stehende Unternehmen OpenAI plant einen eigenen App-Store für KI-Anwendungen.

Welchen Impact KI auf unser aller Leben haben wird, belegen auch aktuelle Prognosen. Selbstfahrende Robo-Taxis werden in Zukunft den Straßenverkehr prägen, Parkplätze könnten von Algorithmen verwaltet werden. Als Musterbeispiel für solche Unterfangen gilt "The Line": eine 170 Kilometer lange, smarte Stadt, die in Saudi-Arabien entstehen soll.

Dass KI einen Effizienzgewinn bedeuten kann, ist klar. Dennoch muss man sich auch mit den negativen Auswirkungen auf die Arbeitswelt befassen: So schließt die deutsche "Bild"-Zeitung kleinere Standorte komplett, reduziert Regionalausgaben und ersetzt Personal durch KI-Anwendungen. In Hollywood herrschte unter Fans und Kreativen Aufregung, als ruchbar wurde, dass das Intro der Serie "Secret Invasion" komplett via KI generiert wurde. Und bei den Grammy-Awards zieht man die Konsequenz, dass KI-Kompositionen nicht ausgezeichnet werden dürfen. Sogar bei den Tech-Konzernen erwacht leichte Skepsis: Google warnt das eigene Personal, dass beim Umgang mit dem eigenen ChatGPT-Konkurrenten Bard Firmengeheimnisse geleakt oder Code halluziniert werden könnte.

Viele Gründe also für die Gesetzgeber, die Entwicklungen mit Argusaugen zu beobachten und an einem Rechtsrahmen zu arbeiten. Auf EU-Ebene soll dies in Form des AI Act geschehen, der bis Jahresende finalisiert werden soll. Frei von Kritik ist dieser aber nicht: So sorgen sich NGOs, dass KI-Technologie an Europas Grenzen zum diskriminierenden Profiling von Flüchtlingen eingesetzt werden könnte. Vergangene Woche belegten Lobbyingdokumente zudem, dass sich OpenAI stark für eine Verwässerung des AI Act eingesetzt hat.

Und Österreich? Hier ist Know-how auf jeden Fall vorhanden – was sich unter anderem dadurch äußert, dass Quantenphysiker Hans Briegel vor wenigen Tagen für seine bahnbrechenden Beiträge zu Quanteninformatik und künstlicher Intelligenz mit dem Wittgenstein-Preis ausgezeichnet wurde. Allein, es mangelt am nötigen Geld für weitere Entwicklungen, wie andere Wissenschafter erst kurz davor öffentlich beklagt haben. Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) kündigte indes noch für 2023 die Einrichtung einer KI-Servicestelle an, die der Vorläufer einer KI-Behörde sein soll. Und kommende Woche wird das österreichische Parlament ausführlich mit Expertinnen und Experten über Chancen und Gefahren der Technologie diskutieren. Darüber und über alle anderen Entwicklungen lesen Sie hier wieder in einer Woche.

Bis dahin: Bleiben Sie menschlich, und bleiben Sie uns gewogen,

herzlichst,

Stefan Mey / Ressortleiter Web

