Vor allem beim Bier ziehen die Preise beim diesjährigen Oktoberfest in München kräftig an

Auch wieder so ein Fall, bei dem man es besser sein lässt, Euro in Schilling umzurechnen. Die Maß Bier soll beim heurigen Oktoberfest fast bis zu 15 Euro kosten. Dies berichten mehrere deutsche Medien. Der Preis für einen Liter des Gerstensafts wird in diesem Jahr zwischen 12,60 und 14,90 Euro betragen. Wer sich zur Maß ein halbes Bio-Hendl gönnen möchte, legt dafür noch einmal 20,50 Euro hin.

Um durchschnittlich 6,12 Prozent stiegen die Bierpreise auf der Wiesn gegenüber dem Vorjahr. imago/imagebroker/siepmann

Die Wirte begründen den Anstieg mit den hohen Energiekosten und der Inflation. Das bedeutet beim Bier einen Preisanstieg von durchschnittlich 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Durchschnittspreise für alkoholfreie Alternativen betragen pro Liter Tafelwasser 10,04 Euro, Limonade 11,17 Euro und Spezi 11,65 Euro.

Im vergangenen Jahr wurden auf dem Oktoberfest 5,6 Millionen Maß Bier gezapft. Die meisten Besucher verzeichnete das Volksfest im Jahr 1985 zum 175. Geburtstag. Damals kamen mehr als sieben Millionen Menschen zu der Riesensause. Das größte Zelt ist die sogenannte Hofbräu-Festhalle, die Platz für 10.000 Besucher bietet.

Das Wiesn-Spektakel findet heuer von 16.9. bis 3.10. statt. Anstich ist am 16.9. um 12 Uhr im Schottenhamel-Festzelt. (red, 23.6.2023)

