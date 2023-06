Die Grünen im Vorwahlkampf: Vizekanzler Werner Kogler diskutierte und gestikulierte in Linz. Zoe Goldstein

Linz – Schnitzelsemmerl, Pulled-Pork-Sandwich und Hühnerwrap – mit einem Blick auf das Buffet wird klar, dass dieser Donnerstag kein Fleischfreitag ist. Doch weder die pflanzliche Minderheit an der Labestation noch die tropischen Temperaturen konnten an diesem Abend rund 200 Sympathisanten davon abhalten, der Einladung zum Dialog mit Vizekanzler Werner Kogler zu folgen. Mit einem klaren Blick auf die Nationalratswahlen und dem Wissen, dass da Basisnähe quasi überlebenswichtig ist, luden die Grünen im Rahmen einer sommerlichen Dialog-Tour unter dem Motto "Linz, lass uns reden" zum Austausch.

Redefluss des "wunderbaren" Vizekanzlers

Ein Problem des Formats wird aber an diesem Abend rasch klar: Wenn Werner Kogler reden will, dann redet vor allem einmal Werner Kogler. Dass man dem Parteichef aber entsprechend Raum zu geben bereit ist, zeigt sich schon in der Anmoderation der jungen grünen Landtagsabgeordneten Anne-Sophie Bauer: "Viele denken an Strand, Cocktail, Badesee – wir haben für euch aber das next best thing. Unseren wunderbaren Vizekanzler. The stage is yours ..."

Der Diskussionsabend startete dann zunächst mit einem fast 40-minütigen Referat des grünen Parteichefs. Erwartungsgemäß setzt Kogler zu einer, zumindest aus grüner Sicht, durchwegs positiven Regierungsbilanz an. Kogler spannte dabei den thematischen Bogen entsprechend weit: von aktuellen Krisen wie der Teuerung und dem Krieg in der Ukraine über den unermüdlichen Einsatz in Sachen Klimaschutz bis zum Ausbau alternativer Energien – und natürlich viel Lob vom Trainer für die eigene Mannschaft. Etwa Justizministerin Alma Zadić für das Ermöglichen von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, egal wie die Person heiße oder welcher Organisation sie angehöre. Selbstkritisches hörte man an diesem Abend nur in kurzen Anflügen. So erinnerte Kogler etwa: "Nur weil wir die besseren Konzepte haben, sind wir nicht die besseren Menschen."

Kaum kritische Fragen

Das Publikum nahm die Worte schwitzend, aber anscheinend glücklich auf und dankte mit viel Applaus. Auffallend war jedenfalls, dass das Publikum in Linz – anders als bei den vorangegangenen Stationen in Graz und Wien – den Schongang einlegte. Es gab viele Frage, aber kritische Zwischenrufe waren kaum zu vernehmen. Da fiel die vorsichtige Frage, warum man denn etwa beim Thema Vermögenssteuern so zaghaft vorgehe, schon fast in die Kategorie Basisrebellion. Kogler stellte diesbezüglich jedenfalls klar, dass es "ökonomisch sinnvoll sein muss. Man kann über Vermögenssteuern reden, aber man muss aufpassen. Ich will sicher nicht die Familienunternehmen verscheuchen." Daher liege der grüne Fokus auf einer Erbschaftssteuer. "Eine Millionärssteuer für Millionenerben." Nachsatz: "Ich bin ganz offen, es muss nur sinnstiftend sein. Wenn die Oma dem Enkel drei Millionen vererbt, dann ist das Enkerl nicht gerade schutzbedürftig."

Auf die Aktionen der Klimakleber angesprochen, merkte der Vizekanzler an, dass es durchaus wichtig sei, mit den Protesten auf die verheerende Situation aufmerksam zu machen. Aber: "Längerfristig müssen wir uns überlegen, wie wir Mehrheiten schaffen und nicht Mehrheiten nerven."

Und wer lange genug nach einer kritischen Haltung suchte, wurde an diesem schwülen Abend zwischen Schnitzelsemmerl, kühlem Bier und wahlkampfgeschwängerter Luft doch noch fündig. "Ich bin gewesenes Parteimitglied. Anfänglich waren die Grünen ja eine sehr säkulare politische Avantgarde. Und wie sie dann zu einer von Religionslehrerinnen dominierten Weiberfastnacht umgebaut wurden, habe ich mich vertschüsst. Ich bin und bleibe ein Grüner. Aber wenn sich die Partei als fünfte Kolonne des Islam positioniert, dann habe ich nichts damit am Hut", ist der Linzer Gerhard Stix überzeugt. Menschen seien zur Menschlichkeit verpflichtet, aber: "Die Ideologie, dir wir uns importieren, indem wir dem Islam den roten Teppich ausrollen, bewirkt, dass wir unsere den Menschrechten verpflichtete Gesellschaft aufgegeben haben." (Markus Rohrhofer, 23.6.2023)