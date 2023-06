Als ein Highlight galt die Opern-Performance "Sun and Sea" von Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė und Lina Lapelytė, die 2019 auf der venedig-Biennale mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet und in Wien im Semperdepot aufgeführt wurde.

Wien - Die diesjährigen Wiener Festwochen sind mit einer Gesamtauslastung von 88,5 Prozent zu Ende gegangen. In der letzten Saison von Intendant Christophe Slagmuylder wurden 40.495 Tickets für 166 Vorstellungen von 34 Produktionen ausgegeben. Die Zahl der Tickets für Besucher unter 30 Jahren stieg von 1.822 auf 4.106 Karten, zusätzlich wurden 600 Schülerinnen und Schüler bei den Vorstellungen der "Festschulwochen" gezählt.

83 Vorstellungen waren zu 100 Prozent ausgelastet, auf 90 Prozent kamen 33 Vorstellungen. Von den 34 Produktionen fanden vier bei freiem Eintritt statt, hier wurden 2.559 Besucher gezählt. Zur verregneten Eröffnung am Rathausplatz kamen 14.000 Personen, 216.000 waren via ORF und 3sat im TV dabei.

Slagmuylder, der mit Juli die Leitung des Kulturzentrums Bozar in Brüssel übernimmt, zeigt sich in einer Aussendung am Freitag zufrieden: "Ich freue mich besonders, dass meine erste - und letzte - Ausgabe des Festivals unter normalen Umständen so positive Reaktionen hervorruft. Dies sind die Festwochen, die ich in Wien verwirklichen wollte." (APA, 23.6.2023)