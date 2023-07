Ferragosto, der kollektive italienische Urlaubsrausch, steht vor der Tür. Mitte August kann man also überall verbringen, nur besser nicht in Italien. Wer nach einem alternativen Reiseziel für diesen Monat sucht, schlägt am besten im Büchlein "Wann am besten wohin" nach. Gerade hat Lonely Planet den zweiten Band mit 300 neuen Zielen herausgebracht. Die Färöer-Inseln stehen als Empfehlung für den Monat August drin, weil die Tage zu dieser Zeit warm, trocken und lang sind. Das Buch ist aber auch ein wertvoller Ratgeber für Fernreiseziele. Etwa die ideale Reisezeit zur Tierbeobachtung in Botswana oder für wolkenlose Tage in Nepal zu kennen, ist wichtiger denn je. Solche teuren und aufwändigen Reisen tritt man nicht alle Tage an – schon gar nicht in Zeiten des Klimawandels.

Ein Tango tanzendes Paar am Plaza de Mayo square in Buenos Aires. Getty Images

Für eine Reise nach Argentinien spricht aktuell nicht nur der günstige Peso-Wechselkurs zum Euro. Im August ist es dort angenehm kühl und trocken, um etwa den Tang an seinem Geburtsortsort zu erlernen und im Freien zu tanzen. In diesem Monat findet etwa das "Tango Buenos Aires"-Festival statt, und wenn man schon nicht selber aufs Parkett will, kann man überall in de Hauptstadt den Profis zusehen.

Die Gergetier Dreifaltigkeitskirche im Kaukasus-Gebirge in Georgien. Getty Images

Nach der Fertigstellung wird der Fernwanderweg "Transcaucasian Trail" gut 3.000 Kilometer lang sein. Längere Abschnitt in Georgien davon zu erwandern , lohnt sich schon jetzt und vor allem im August. Nur dann und im Juli sind viele der hochgelegenen Pässe schneefrei. Im Auge behalten sollte man dennoch die Sicherheitslage, die Grenzregion zu Russland ist zu meiden.

Das Dorf Mikladalur auf der Insel Kalsoy, die zu den Färöer-Inseln gehört. Getty Images/iStockphoto

Im August ist es auf den Färöer-Inseln trocken und lange genug hell, um die 18 Eilande zu erkunden und den unabhängigen Geist der Einwohner beim Plaudern bis spät in die Nacht kennenzulernen. Schönwettergarantie gibt es dennoch auch im Hochsommer keine. Das Wetter ändert sich schnell und man sollte flexibel bleiben, was die An- und Abflugszeiten oder die Fährpassagen betrifft. (Sascha Aumüller, 10.7.2023)