Dabei bedient man sich bei einer Idee von Apple selbst. "Pixel vs. iPhone" soll offenbar das neue "Mac vs. PC" werden

Android mag das weltweit dominierende Smartphonebetriebssystem sein, Google selbst spielt als Hardwarehersteller bisher aber nur eine vergleichsweise kleine Rolle. Gerade jenseits der USA sind Pixel-Smartphones relativ wenig verbreitet. Zudem dominiert Apple vor allem den in jeder Hinsicht besonders einträglichen High-End-Bereich. Das würde Google gerne ändern, also hat man zuletzt nicht nur die Hardwareentwicklung immer stärker selbst in die Hand genommen, jetzt legt man sich in neuen Werbespots sogar direkt mit dem iPhone an – wenn auch mit einem freundschaftlichen Augenzwinkern.

Clips

In fünf Clips treffen ein iPhone 14 Pro und ein Pixel 7 Pro beziehungsweise in einem Clip ein Pixel Fold aufeinander. Als vorgeblich beste Freunde plaudern die beiden dabei über Themen, bei denen die eigentlich zu transportierende Message schnell klar wird: Das iPhone habe sein Plateau erreicht, es hinke der Konkurrenz von Google immer stärker hinterher.

#BestPhonesForever: Plateau

#BestPhonesForever: Plateau

Als Punkte, in denen die Pixel-Geräte dem iPhone überlegen sind, streicht man dabei Dinge wie die Kamera und da vor allem KI-Features wie Photo Unblur oder Astrofotografie heraus. Aber auch das Fehlen einer guten Telekamera beim iPhone darf in dieser Aufzählung natürlich nicht fehlen. Ebenfaĺls Erwähnung findet die Möglichkeit, den Akku mit anderen Geräten zu teilen oder beim Pixel kostenlos inkludierte VPN. Bei der Erkenntnis, dass das Pixel Fold aufgefaltet werden kann, fällt das iPhone gar in Ohnmacht.

Vorbild

Für wie gelungen – oder treffsicher – man diese Clips hält, ist fraglos subjektiv, die einen mögen das amüsant finden, die anderen darin eher einen Grund zum Fremdschämen sehen. Unübersehbar ist aber, dass sich Google dafür von Apple selbst hat inspirieren lassen. Immerhin hat der Konkurrent aus Cupertino vor einigen Jahren mit seinen "Mac vs. PC"-Werbespots eine ähnliche Strategie gegen Microsoft und dessen Windows versucht.

#BestPhonesForever: Sketchy Wi-Fi

#BestPhonesForever: Sketchy Wi-Fi

Wahre Freunde

Viel mehr als diese kleinen Sticheleien dürfte es von Google gegenüber Apple aber auch weiterhin nicht geben. Dazu sind die Interessen der beiden Unternehmen viel zu sehr verwoben. Für Google ist das iPhone eine nicht minder wichtige Plattform als Android, während die Google-Apps einen bedeutenden Teil der beliebtesten Programme für iOS darstellen. Zudem verdient Apple sehr gut an einem Suchmaschinendeal mit Google, der dem Unternehmen die Default-Position auf dem iPhone sichert. Die zuletzt kolportierten 15 Milliarden Dollar jährlich sind selbst in der Apple-Bilanz noch immer ein relevanter Faktor. (apo, 23.6.2023)