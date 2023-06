Stell dir vor, du drehst mit deinem Rad eine Runde, ganz entspannt, da stellt sich dir ein Dinosaurier in den Weg, eine Velociraptor-Dame, um genau zu sein. Expertinnen und Experten wissen: Die sind flott und klug. Diese Velociraptorin hat überdies noch einen Fahrradanhänger dabei und will mit dir eine Tour machen. Also: sie im Anhänger, du auf den Pedalen. Unwahrscheinlich, sagst du, weil ausgestorben und überhaupt? Egal, in diesem witzigen und rasanten Buch passiert genau das einem Schriftsteller. Er geht mit der Velociraptorin auf eine Radtour von A bis Z. Und erlebt ziemlich viel: Pannen, Rennen, Qualen, Siege. Die fantastische Geschichte ist fröhlich bebildert und mit Erklärungen wichtiger Begriffe rund ums Fahrrad versehen. Total cooles Buch für alle Fahrrad- und Dinofans!

Das Buch wurde vom Team des Instituts für Jugendliteratur für euch ausgewählt.