Musiker Paul McCartney findet KI "beängstigend" und "aufregend" zugleich. Joel C Ryan/Invision/AP

London – Noch Mitte Juni gab Ex-Beatles-Sänger Paul McCartney in einem BBC-Interview bekannt, dass er bei einem bisher unveröffentlichten Beatles-Demo aus den 1970er-Jahren, auf dem die Stimme John Lennons zu hören sei, künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt habe. Der Song solle noch dieses Jahr veröffentlicht werden. Nun äußerte sich der britische Musiker auf Twitter über die dadurch verursachten Spekulationen und Aufregungen angesichts der wohl "letzten Beatles-Aufnahme".

"Es scheint da draußen eine Menge Rätselraten zu geben", so McCartney. "Ich kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel sagen, aber um es klarzustellen, nichts wurde künstlich oder synthetisch erschaffen. Es ist alles echt, und wir alle spielen darauf. Wir haben einige bestehende Aufnahmen bereinigt – ein Prozess, der schon seit Jahren andauert. Wir hoffen, dass es euch genauso gut gefällt wie uns", schrieb der Musiker.

In der Aussage vergangene Woche hatte er erklärt, dass in dem Lied Lennons Stimme – ursprünglich von einem alten Tape stammend – dank künstlicher Intelligenz zu hören sei und herausgefiltert werden konnte. Zuletzt hatte sich McCartney Sorgen darüber gemacht, wie sich KI in Zukunft auf den Lebensunterhalt von Künstlerinnen und Künstlern auswirken wird. In einem Interview bezeichnete er KI als "beängstigend" und "aufregend" zugleich. (red, 23.6.2023)