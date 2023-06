Wien – Tanken in den Urlaubsländern im Süden Österreichs ist heuer deutlich günstiger als noch im Sommer des Vorjahres. Im Vergleich zu Ende Juni 2022 kosten 50 Liter Eurosuper in Italien aktuell um zwölf Euro weniger, 50 Liter Diesel sind um 17 Euro günstiger. In Kroatien sind es jeweils rund 20 Euro weniger, rechnet der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) vor.

Wer beim Urlaub im Ausland an der Tankstelle sparen will, muss nach Kroatien, Spanien, Polen, Slowenien, in die Slowakei oder nach Tschechien. APA/dpa/Uwe Lein

Die Dieselpreise sind aktuell in Schweden, Finnland und Italien am höchsten. Für 50 Liter Diesel seien in Italien mit rund 84 Euro um rund 8,50 Euro mehr zu zahlen als im Schnitt in Österreich, so der VCÖ. In Deutschland kostet eine 50-Liter-Tankfüllung Diesel um rund fünf Euro mehr, in Griechenland um rund drei Euro. In Kroatien sind 50 Liter Diesel um rund 3,50 Euro günstiger als in Österreich. Niedriger ist der Preis für Diesel unter anderem auch in Polen, in Slowenien, in der Slowakei, in Spanien und in Tschechien.

Teures Griechenland

Der Preis für Eurosuper ist in 15 EU-Staaten höher als in Österreich. Nach Dänemark und Finnland befindet sich mit Griechenland auch ein beliebtes Sommerreiseziel der Österreicherinnen und Österreicher unter den drei Staaten mit dem höchsten Preis. Für 50 Liter Eurosuper sind in Griechenland laut VCÖ fast 94 Euro zu zahlen und damit um rund 15 Euro mehr als im Schnitt in Österreich. Auch in Frankreich sind um rund 15 Euro mehr zu zahlen, in Deutschland um rund 14 Euro und in Italien um rund 13 Euro. Günstiger ist Eurosuper in Kroatien und unter anderem auch in Polen und Tschechien.

VCÖ-Experte Michael Schwendinger verweist darauf, dass der Gasfuß wesentlichen Einfluss auf den Verbrauch hat: "Wer auf der Autobahn 110 statt 130 km/h fährt senkt den Verbrauch im Schnitt um 17 Prozent, bei Tempo 100 statt 130 sogar um 23 Prozent." (APA, 23.6.2023)