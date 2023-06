In Italien gibt es sehr viele sehr gute Lokale. Um die Orientierung ein wenig zu erleichtern, haben der Georg Desrues, der Severin Corti und ich vor ein paar Jahren eine kleine, streng subjektive Liste für den "Falstaff" gemacht, die wir "Italy's 50 most wonderful" genannt haben – nicht weil sie die besten Lokale des Landes waren, sondern weil sie uns besonders am Herzen liegen. Weil sie super Essen servieren, aber auch weil sie wunderschön, sehr speziell oder sehr italienisch sind. Auf der Liste stand Nico Romitos puristischer Dreisternetempel in den Abruzzen genauso wie Heurigen im Karst, Fischerbuden am Gargano oder Weinschenken in Bologna.

Pizza mit Meerblick. Getty Images/iStockphoto

Nach meinem Text darüber, warum Essen in Italien so viel Spaß macht, habe ich die Liste in eine Google-Map verwandelt. Mit den Jahren ist sie dann stets ein wenig gewachsen und aktualisiert worden. Die "50" im Namen habe ich gelassen, auch wenn es mittlerweile deutlich mehr "most wonderful" Läden sind. Ich habe nicht alle Lokale selbst ausprobiert. Die meisten Tipps im Norden stammen vom Georg Desrues, der seit vielen Jahren in (Nord-)Italien wohnt und dem ich beim Essen blind vertraue (er hat mittlerweile auch ein Triest- und ein Istrien-Buch geschrieben). Ich freue mich wie immer über Feedback, Tipps und Erfahrungsberichte.

Schönen Sommer!

Italy's 50 most wonderful

Tobias Müller

Italy's 50+ most wonderful: Karte mit einigen unserer liebsten Lokale in Italien.

Achtung, Neapel-Reisende: Weil ich ein eigenes Buch über Neapel geschrieben habe, sind Neapel-Tipps auf der Karte oben nicht dabei. Für die Stadt und ihre Umgebung gibt es hier eine eigene Karte.

(Tobias Müller, 25.6.2023)