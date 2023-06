Auch wenn es schwerfällt: So wenig wie möglich kratzen, rät Dermatologe Johannes Griss. Besser ist kühlen und antihistaminische Salben schmieren. Getty Images/iStockphoto/triocean

Sie könnten so schön sein, diese lauen Sommerabende im Schanigarten, im Park oder auf dem Balkon. Wäre da bloß nicht dieses leise Surren, mit dem sich wahre Gelsenschwärme bei ihren Opfern ankündigen. Oder noch schlimmer: wenn sie sich unbemerkt im Schlafzimmer verstecken und in der Nacht zuschlagen – und man am nächsten Morgen mit zahlreichen juckenden Dippeln aufwacht.

Dass die Gelsenstiche so jucken, liegt genau genommen gar nicht am Stich selbst, sondern am Speichel, den die Mückenweibchen beim Blutsaugen abgeben. Dieser besteht aus vielen verschiedenen Inhaltsstoffen, bis heute wurden noch nicht alle Bestandteile erforscht. Aber man weiß, dass sich neben zahlreichen Verdauungsenzymen auch einige Proteine darin befinden, und auf ebendiese körperfremden Proteine reagieren wir Menschen allergisch. Der Körper aktiviert dann sogenannte Mastzellen, also Abwehrzellen, die körpereigenes Histamin ausschütten. Durch diesen Botenstoff erweitern sich die Gefäße, die Einstichstelle schwillt an, die Haut wird rot, und es juckt.

Antihistaminika wirken am besten

Auch wenn es viel Selbstbeherrschung kostet, gilt dann in erster Linie: "Nicht kratzen und die Einstichstelle erst einmal kühlen", rät Johannes Griss, Oberarzt der Universitätsklinik für Dermatologie der Med-Uni/AKH Wien. Und danach hilft, weil der Juckreiz ja durch die Histaminausschüttung entsteht, alles, was die Histaminreaktion blockiert. "Lokal kann man antihistaminische Salben wie etwa Fenistil-Gel auftragen. Wenn das nicht ausreicht, kann man noch Antihistaminika schlucken", sagt Griss. Das funktioniert übrigens auch vorbeugend: Wer also beispielsweise ohnehin aufgrund einer Allergie täglich eine Antihistamintablette schluckt, den werden Gelsenstiche deutlich weniger jucken.

Hitzesticks helfen nur kurzfristig

Und wie gut helfen Hitzesticks? Dieses relativ neue Gadget wird gerade als DAS Anti-Dippel-Mittel schlechthin angepriesen, die Fangemeinde wird immer größer. Die Sticks erhitzen die Einstichstelle für ein paar Sekunden auf rund 50 Grad. Das tut richtig weh, berichten Anwender, man müsse sich überwinden, den Stick auf dem Dippel draufzulassen. Danach, sagen sie, sei es aber wirklich besser.

So eindeutig würde Dermatologe Griss das nicht bestätigen. Denn eigentlich wird alles, was die Mastzellen bei einem Gelsenstich verursachen – die Erweiterung der Gefäße, die Rötung und Schwellung der Haut –, durch Hitze weiter verstärkt. Warum schwören dann so viele darauf, um den Juckreiz zu lindern? "Das hat wohl eher damit zu tun, dass die Nerven in der Haut desensibilisiert werden", erklärt der Experte. Durch den Hitzeschmerz könnten die Nerven das Juckreizsignal nicht mehr so gut weiterleiten. Diese Wirkung sei allerdings nur kurzfristig.

Und auch bei Omas Hausmittelchen wie etwa Spucke oder einer aufgeschnittenen Zwiebel ist die Wirkung beschränkt. Das schade zwar sicher nicht, bringe aber auch recht wenig, meint Griss. "Der maximale Effekt ist, dass die Flüssigkeit der Spucke an der Hautoberfläche verdampft und deshalb kühlend wirkt."

Allergische Reaktion sehr selten

Zu starken allergischen Reaktionen kommt es bei Gelsenstichen übrigens nur sehr selten, etwa bei Menschen mit Mastozytose. Das ist eine Erkrankung, bei der der Körper übermäßig viele Mastzellen produziert und somit auch vermehrt Histamin ausschüttet. Dann kann es nach einem Gelsenstich sogar zu Herz-Kreislauf-Problemen, einem Ausschlag oder zu starken Schwellungen kommen. Betroffene müssten Cortison schlucken oder schmieren. "Das kommt aber wirklich ganz selten vor", beruhigt Griss. (Magdalena Pötsch, 28.6.2023)