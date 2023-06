Es rührt sich nichts. Inzwischen verharrt die FPÖ auch in den letzten Umfragen mit rund 30 Prozent unangefochten auf Platz eins der Parteien (laut Umfrage von Hajek für ATV: ÖVP 24 Prozent, SPÖ 22, Grüne neun, Neos neun, die KPÖ wäre mit vier Prozent im Nationalrat).

„Saustall Europa“ und der „Klimakommunismus“: FPÖ-Chef Herbert Kickl wetterte in seiner Rede am 1. Mai. APA/Werner Kerschbaummayr

Herbert Kickls Anspruch auf den Kanzler bleibt so zumindest theoretisch plausibel. Dafür gibt es zahlreiche, durchaus auch stimmige Erklärungen wie das hohe Maß an Unzufriedenheit mit der Performance sowohl von schwarz-grüner Regierungskoalition als auch der Opposition. Die unmittelbaren Lebensinteressen breiter Bevölkerungsschichten werden offenbar nicht ausreichend berücksichtigt. Protest eben.

Es gibt aber auch noch andere, strukturell tiefer reichende Erklärungen und da wird es etwas ungemütlich. Kurz zusammengefasst: Die Tatsache, dass die FPÖ in beträchtlichem Ausmaß rechtsextrem ist, stört viele Österreicher nicht.

Rechtsextreme Einstellungsmuster

Oder, wie es eine neue Studie des renommierten Sora-Instituts über "Extremistische Einstellungen in Österreich" konstatiert: "Rechtsextreme Einstellungsmuster stoßen auf breite gesellschaftliche Toleranz." Zwar seien nur zwei von 100 Menschen in Österreich eindeutig rechtsextrem eingestellt, "jedoch kann rund ein Viertel diesbezüglichen Aussagen teilweise etwas abgewinnen". Wir kennen solche Aussagen aus dem Alltag: "Asylwerber sollten auch bei kleinen Vergehen sofort abgeschoben werden"; "Muslime überfremden Österreich"; "es gibt geheime Gruppen, die die Politik beeinflussen".

Und wenn FPÖ-Politiker die eindeutig rechtsextreme Erzählung von der "großen Umvolkung" positiv aufgreifen oder eindeutige NS-Begriffe wie "Systemparteien" und "Systempresse" verwenden, dann finden sehr, sehr viele, es sei nichts dabei oder sogar etwas dran. Die Sora-Studie im Auftrag des Innenministeriums, die sich auch mit (überwiegend muslimischem) religiösem Fundamentalismus und Corona-Verschwörungstheorien beschäftigte, identifiziert fünf Risikofaktoren: 1) Die "gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, welche in Österreich am meisten verbreitet ist". Rund die Hälfte der Menschen zeigt abwertende Einstellungen etwa gegenüber Langzeitarbeitslosen oder Muslimen. 2) Die skeptische Haltung gegenüber der Demokratie. 3) Antisemitische Aussagen (rund ein Viertel meint, die Juden hätten zu viel Einfluss auf die Welt. 4) Gewaltbereitschaft ist zwar schwächer ausgeprägt, rund einer von zehn weist jedoch latente Gewaltbereitschaft auf. 5) Weniger als einer von zehn Menschen gibt an, öfter an extremistischen Kundgebungen teilzunehmen.

Erfolge der FPÖ

Das ist der Punkt. Der sozusagen voll ausgebildete Rechtsextremismus ist relativ selten. Aber seine Themen, seine falschen Behauptungen, seine Vorurteile, seine Verschwörungstheorien werden immer wieder von den unterschiedlichsten Bevölkerungsschichten akzeptiert. Wenn Kickl in seiner berüchtigten 1.-Mai-Tirade von "Zusperren der Asylheime", "Festung Österreich", "Saustall EU", "Klimakommunismus" redet, dann geben ihm viele zumindest teilweise recht. Sie erkennen nicht die rechtsextreme Substanz (oder wollen sie nicht erkennen).

Jörg Haider konnte die "ordentliche Beschäftigungspolitik des Dritten Reiches" und die "anständige Waffen-SS" loben, ohne Wähler zu verlieren (eher im Gegenteil). Heute ist die Kombination von geringem Vertrauen in die Lösungskompetenz der Regierungsparteien und einer (zunehmenden?) Zustimmung zu autoritären, rechtsextremen Lösungen der Stoff, aus dem die Erfolge der FPÖ sind. (Hans Rauscher, 23.6.2023)