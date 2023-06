20.15 DOKUMENTARFILM

Weltkultur. Weltkunst. Der Louvre (F 2021, Frédéric Wilner) Die Geschichte des Louvre, des größten Museums der Welt, reicht bis in die Zeit der Französischen Revolution zurück. Die Doku beleuchtet die verschlungenen Wege, auf denen bekannte Meisterwerke wie unbekanntere Schätze in das berühmte Universalmuseum gelangten. Bis 21.50, Arte

21.50 WOLF-HAAS-KRIMI

Silentium (A 2004, Wolfgang Murnberger) Jetzt ist schon wieder was passiert. Dieses Mal in Salzburg im Umfeld von Kirche und Kulturszene. Josef Hader ermittelt in der Wolf-Haas-Verfilmung erneut als Simon Brenner mit Simon Schwarz als altem Freund Berti an der Seite. Spannend und anspielungsreich inszeniert von Wolfgang Murnberger. Bis 23.40, ORF 2

21.50 DOKUMENTATIONSREIHE

Wunderstoffe (D 2022, Jakob Kneser) Von Lehm und Holz bis zu Beton und Stahl: Die dreiteilige Doku, die in einem Stück gezeigt wird, stellt neue Konzepte des Bauens altem Wissen gegenüber und zeigt auch, wie viele traditionelle Baustoffe wiederentdeckt werden. Bis 0.30, Arte

22.00 HORROR

Midsommar (USA/S/H 2019, Ari Aster) Zwar ist die Beziehung angeschlagen, trotzdem oder gerade deswegen nimmt Christian (Jack Reynor) seine Freundin (Florence Pugh) zu einem Ritual in Schweden mit. Von Ari Aster mit viel Sinn für Feinheiten in Szene gesetzter "Folk Horror": Der Schrecken lauert hier im Tageslicht. Bis 0.35, Servus TV

Streaming

ANTI-SUPERHELDEN-SERIE

I’m a Virgo (USA 2023, Boots Riley) Der schwarze Teenager Cootie (Jharrel Jerome) ist fast vier Meter groß und wächst abgeschieden bei Onkel und Tante in Oakland auf – bis er zufällig entdeckt wird. Sympathische Parabel, einfallsreich und mit absurdem Witz erzählt. Amazon Prime Video

Muss sich in einer für ihn neuen Welt zurechtfinden: Jharrel Jerome als fast vier Meter großer Teenager in der Coming-of-Age-Serie "I’m a Virgo" auf Amazon Prime Video. Foto: Prime

US-GESCHICHTE

The 1619 Project (USA 2023, Nikole Hannah-Jones) Die Adaption eines Journalismusprojekts der New York Times erzählt von der Geschichte der Sklaverei in den USA und ihren Nachwirkungen. Die sechsteilige Serie verwebt dafür Analysen mit Interviews und persönlichen Geschichten. Disney+

FUSSBALLFANS

Barrabrava (URU/ARG 2023) Nach dem Ausschluss aus dem Fanklub ihres geliebten Fußballvereins kämpfen die Brüder César (Gastón Pauls) und Polaco (Matías Mayer) um ihr Recht. Amazon Prime Video