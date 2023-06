Hans Makart schuf "Venedig huldigt Caterina Cornaro" (rechts) in Konkurrenz zu den Attraktionen der Wiener Weltausstellung 1873. Johannes Stoll / Belvedere, Wien

Es bedarf ein Team aus etwa 15 Personen, um die gigantische Leinwand – die nur gerollt im Depot aufbewahrt werden kann – zu entfalten und anschließend gerahmt an die Wand zu bringen. Das imposante Gemälde Venedig huldigt Caterina Cornaro von Hans Makart misst immerhin stolze vier mal zehn Meter (400 x 1060 cm). Flächenmäßig entspricht das quasi einer Einzimmerwohnung.

Der Maler schuf es im Auftrag zweier Galeristen als Konkurrenz zu den Attraktionen der Wiener Weltausstellung 1873, bei der die gesamte Stadt zum Kunstschauplatz wurde. Mit den überdimensionalen Maßen erhoffte man sich einen Verkaufsvorteil – auch Mitte des 19. Jahrhunderts galt die Größe als ein Tool für die Erregung von Aufmerksamkeit.

"Sensationsbild": Mehr als 40 Quadratmeter misst das größte Werk in der Ausstellung. Johannes Stoll / Belvedere, Wien

Götterlust im XXL-Format

In der üppigen Szene des Historienbilds, die die sinnbildhafte Ehrerbietung der Lagunenstadt gegenüber der Dogentochter zeigt, sind nicht nur schwere Stoffe, steinerne Architekturen und sogar ein Schiff zu sehen, es tummeln sich darauf auch unzählige Personen. Als "wahre Götterlust" beschrieb Makart den Vorgang, auf "so großer Leinwand herumschmieren" zu können, in einem Brief an seine Mutter. Seine sogenannten "Sensationsbilder" gelten als virtuose Stücke, die für ein Massenpublikum geschaffen wurden.

Ähnlichen Hintergedanken hegt wohl auch die neue Sommerausstellung im Unteren Belvedere, in der sich gleich drei solcher XXL-Makarts befinden. Unter dem Titel Kolossal zeigt man mit knapp 20 Werken aus der eigenen Sammlung Malerei im Großformat und möchte so über die bevorstehenden Urlaubsmonate Publikum anlocken.

Ausschlaggebend für die Idee soll tatsächlich sogar das Werk Venedig huldigt Caterina Cornaro gewesen sein, sagt Johanna Hofer, die die Ausstellung gemeinsam mit Belvedere-Direktorin Stella Rollig kuratiert hat. In der 2022 gezeigten Schau Viva Venezia! sorgte dieses gemeinsam mit anderen großformatigen Gemälden für Aufmerksamkeit. Deshalb folgt nun eine separate Präsentation.

Das drei Meter lange grüne Dickicht der georgisch-österreichischen Künstlerin Tamuna Sirbiladze und das tolle impressionistische Gemälde Frühling im Prater von Tina Blau hängen beisammen. Johannes Stoll / Belvedere, Wien

Herrliche Farbtöne

Inhaltlich handelt es sich primär um Künstlerinnen und Künstler aus Österreich, wobei historische und zeitgenössische Werke zusammengestellt werden. Ein thematisches Konzept sucht man vergebens, vielmehr harmonieren mal die Farbtöne oder ähnliche Motive.

Beispielsweise Jakob Gasteigers reliefartiges Gemälde von 1996, das mit seinen blaugrauen und cremigen Schlieren farblich perfekt zu Gunter Damischs wuseligem Durchdringungsweltenwege (1999/2000) sowie Carl Molls Die Römische Ruine in Schönbrunn (1892) passt.

Zwei Werke der spärlich vertretenen Frauen hängen direkt beieinander: ein drei Meter langes grünes Dickicht der georgisch-österreichischen Künstlerin Tamuna Sirbiladze – der 2024 im Belvedere 21 eine Personale gewidmet wird. Und das tolle impressionistische Gemälde Frühling im Prater von Tina Blau. Stundenlang könnte man vor der monumentalen Szene in Pastelltönen stehen und neue Details erkennen. Herrlich! So eine spaßige und sommerliche Ausstellung zwischendurch darf auch mal sein. (Katharina Rustler, 24.6.2023)