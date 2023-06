China will den E-Auto-Absatz im Speziellen und den Konsum im Allgemeinen ankurbeln. REUTERS/Aly Song

Elektrofahrzeuge sind die Zukunft, und China setzt auf die Zukunft. Und manchmal muss die Regierung etwas nachhelfen, wenn es darum geht, die Zukunft Wirklichkeit werden zu lassen. So zumindest las sich die Meldung von vergangener Woche: Peking wolle die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen mit milliardenschweren Subventionen ankurbeln. Genauer gesagt mit 520 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 65 Milliarden Euro. Wer ein Elektrofahrzeug kauft, wird von der Kaufsteuer befreit. Diese kann bis zu 30.000 Yuan, rund 4000 Euro, ausmachen.

Die Realität sieht aber etwas anders aus. Denn das Subventionspaket ist nicht neu, sondern eine Verlängerung. Die Steuernachlässe auf Elektrofahrzeuge waren erstmals 2016 eingeführt worden und hätten eigentlich 2020 auslaufen sollen. "Aufgrund der sich verschlechternden wirtschaftlichen Gesamtsituation hat man diese jetzt noch einmal verlängert", sagt Jochen Siebert von der Unternehmensberatung JSC. Die Nachlässe betreffen alle in China hergestellten Elektrofahrzeuge, auch die ausländischer Unternehmen. Die Absätze waren Anfang des Jahres zunächst eingebrochen, erholten sich allerdings wieder, nachdem Tesla die Preise gesenkt hatte. Den Preiskampf der Anbieter verzerrt die Regierung nun zusätzlich durch Subventionen.

Wirtschaft schwächelt

Das Wachstum in China ist in den vergangenen Monaten weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Analysten waren eigentlich von einem starken Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität ausgegangen, nachdem Peking im Jänner die strikte Zero-Covid-Politik aufgegeben hatte, die insbesondere dem Servicesektor eine Zwangsjacke angelegt hatte. Dazu kam es aber bisher nicht. Gründe dürften die hohe Verschuldung und der lahmende Immobiliensektor sein. All dies drückt auf den Konsum – die Chinesen halten sich mit Kaufentscheidungen eher zurück.

Daher versucht Chinas Zentralbank, die nur mühsam in Gang gekommene Konjunktur mit der ersten Senkung zweier wichtiger Leitzinsen seit zehn Monaten anzufachen. Damit will die Notenbank der Volksrepublik die Kreditkosten für Verbraucher senken. Dazu wurde der Zins für den einjährigen Schlüsselsatz um zehn Basispunkte auf 3,55 Prozent gesenkt, der fünfjährige Zins wurde von 4,30 auf 4,20 Prozent zurückgenommen. Nach den Schritten der Notenbank verringerten auch viele Geschäftsbanken ihre Kreditzinsen.

Wie Bremsklötze

Es wird jedoch befürchtet, dass der Schritt der Notenbank nicht ausreichen dürfte, um die schwächelnde Wirtschaft zu stärken. "Eine solch geringfügige Lockerung wird wahrscheinlich dazu beitragen, eine drastische Verlangsamung des Wachstums zu verhindern. Aber es ist unwahrscheinlich, dass sie einen starken Impuls bietet, um die Wachstumsabschwächung in naher Zukunft umzukehren", meinen die Analysten von BofA Global Research. Die weltweite Konjunkturabkühlung und die schwächelnde Inlandsnachfrage bremsen Chinas Wirtschaft.

Die Regierung in Peking hat sich für heuer ein für chinesische Verhältnisse moderates Wachstumsziel von rund fünf Prozent gesetzt. Im Vorjahr war die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt belastet von strikten Corona-Lockdowns und einer Immobilienkrise mit drei Prozent so langsam gewachsen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Regierung verfehlte ihr Ziel von damals rund 5,5 Prozent deutlich. Sie will das Wachstumsmodell umstellen und setzt stärker auf die Binnenkonjunktur – also den privaten Konsum.

Im Frühjahr dieses Jahres überraschte China aber mit neuen Ausfuhrzahlen: Exportierte das Land 2018 noch 600.000 Autos, sind es mittlerweile 2,6 Millionen. Nur Japan bringt es auf noch mehr. Im selben Zeitraum verfünffachte sich die Produktion von Elektrofahrzeugen. Zwar hat Tesla noch immer einen globalen Marktanteil von über 50 Prozent. An zweiter Stelle aber folgt nun schon der chinesische Hersteller SAIC. In China selbst dominiert BYD das Geschäft. Dahinter steckt eine von langer Hand entworfene Strategie Pekings, den Markt zu dominieren. Nachdem zahlreiche Versuche gescheitert waren, eine eigene Verbrennermotorenindustrie aufzubauen, setzte sich Präsident Xi Jinping ab 2014 dafür ein, den Elektromotor voranzubringen. Auch was Batterien betrifft, sind chinesische Hersteller mittlerweile führend.

Künstlich befeuerter Boom

Die Verlängerung der Subventionen zeigt aber auch, dass der Boom der Elektrofahrzeuge in China künstlich befeuert ist. Ohne die Preisnachlässe würde die Branche weitaus schlechter dastehen. Laut Analyst Siebert ist dies auch auf die geopolitischen Spannungen mit den USA zurückzuführen: "China und die USA befinden sich mittlerweile in einer Art Subventionswettbewerb. Das hat zur Folge, dass die meisten E-Auto-Hersteller große Überkapazitäten aufgebaut haben. Ohne die Subventionen aus Peking könnten viele nicht mehr überleben." (Philipp Mattheis, 26.6.2023)