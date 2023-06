In den nächsten drei Tagen muss sie drei Menschen umbringen, ansonsten geht die Welt unter. Das prophezeit ein Dämon einer Schuhverkäuferin in ihrer Wohnung in der letzten Folge der sechsten Staffel der Netflix-Serie Black Mirror. Jede der sechs Folgen erzählt eine unabhängige Geschichte.

In diesen werden gesellschaftliche und technische Entwicklungen auf die Spitze getrieben, wie beispielsweise künstliche Intelligenz oder der Boom der True-Crime-Filme. Die Trends werden weitergesponnen – und zwar mit dem schlimmstmöglichen Ausgang. Die Folgen beginnen meistens mit ganz normalen Situationen und driften dann oft ins Übernatürliche ab – Science-Fiction und Gruseln sollte man also mögen, um die Serie gut zu finden.

Black Mirror: Staffel 6 | Offizieller Trailer | Netflix

Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Aber hat man einmal Blut geleckt, will man direkt weiterschauen. Nach jeder Folge muss man sich wieder kurz sammeln, starrt die Wand an und fragt sich: Was habe ich hier gerade gesehen, ist das hier gezeichnete Szenario vielleicht sogar realistisch? Genau das macht die Serie so reizvoll.

Gewalt wird zwar manchmal dargestellt. Aber wenn, dann entweder übertrieben und damit unrealistisch, selten explizit und nie ausladend. Das ist eine Glanzleistung, vor allem da gerade viele Serien rohe Gewalt regelrecht glorifi­zieren. Stattdessen wird die Gefühlswelt der Protagonistinnen und Protagonisten bis ins Detail beleuchtet und fantastisch dargestellt. Und diese ist das wahre Grauen, dem man ins Gesicht blickt.

So viel sei verraten:_Das Gute und das Böse gewinnen – beide. Selbst wenn wir also alles richtig machen, wird die Welt untergehen. Mit einem leichten Schauern drückt man den Aus-Knopf. (Natascha Ickert, 24.6.2023)