Katrin Beierl (re.) will wieder voll angreifen. Laura Rieger (li.) wird aber nicht die zweite Frau im Bob sein. Helena Lea Manhartsberger

Anforderungsprofil: stark ausgeprägte Schnelligkeit, gute Sprungkraft und mindestens 70 Kilogramm Körpergewicht. Angebot: eine mögliche Olympiateilnahme 2026 und finanzielle Entschädigung – klingt nicht nach einem gewöhnlichen Jobinserat. Ist es auch nicht. Gesucht wird eine Bobfahrerin, genauer gesagt eine Anschieberin für Österreichs beste Pilotin. Ich habe mich beworben.

Katrin Beierl erlitt vergangenes Jahr im Peru-Urlaub einen Schlaganfall. Drei Monate nach der Diagnose saß sie wieder im Schlitten. "Mittlerweile sehe ich es als sehr schwere Verletzung, aus der ich mich wieder zurückarbeiten musste. In den ersten zwei Wochen habe ich ans Aufhören gedacht, als ich wieder im Bob gesessen bin, habe ich keine Minute an meinem Comeback gezweifelt", sagt die 29-jährige Niederösterreicherin. Gelegentlich leidet sie an Schwindelanfällen, und der Rücken zwickt. Sonst verlaufe die Vorbereitung fast perfekt.

Nur Jennifer Onasanya fehlt. Beierls eigentliche Anschieberin ist schwanger. Gemeinsam mit ihr feierte die Polizeisportlerin einige Erfolge: zweimalige Olympiateilnahme, als erste Österreicherin gewann sie den Gesamtweltcup 2020/21 sowie 2019 und 2021 EM-Bronze.

In Österreich gibt es mit Tirol und Niederösterreich lediglich zwei Landesverbände, dementsprechend dürftig ist die Auswahl an Co-Pilotinnen. Schon bei der Rekrutierung vor rund sechs Jahren hat sich Beierl im Ausland umgeschaut, jetzt probiert sie es in Österreich. Die Idee zum Casting "Austria’s Next Bobstar" hat sie gemeinsam mit ihrer Agentur entwickelt.

Ich bin eine der Ersten im Landessportzentrum St. Pölten. Durch meine Bewerbung außer Konkurrenz nimmt sich Katrin Beierl besonders viel Zeit für mich und erklärt geduldig, worauf es ankommt: Also stehe ich vor dem rund zwei Meter langen Bob. Die Anforderungen erscheinen mir nicht allzu hoch. Schließlich kann sich für das Casting jede Frau melden, eine bestimmte Richtzeit gibt es nicht, das Gesamtpaket muss passen. Doch hat wirklich jede Sportbegeisterte das Zeug dazu? Klar, mit 1,59 Metern und rund 45 Kilogramm falle ich nicht wirklich ins Profil. Mit dem richtigen Training wird das schon – rede ich mir ein.

Katrin Beierl sucht eine Teamkollegin, die sehr schnell ist und mindestens 70 Kilogramm wiegt. Helena Lea Manhartsberger

Schaut einfacher aus

Die Selbstsicherheit ist schnell verschwunden, wenn es ernst wird. Eines fällt mir sofort auf: Der Bob ist leichter als vorgestellt. Nach einem vereinfachten Probestart folgen weitere Details: "Geh mehr in die Hocke, als würdest du am Klo sitzen. Beim Start musst du dich in den Bob fallen lassen, loslaufen", sagt Beierl. Klingt unmöglich, war es die ersten paar Versuche auch. Ich muss mir eingestehen: "Es sieht viel einfacher aus, als es ist."

Neben der komplexen Technik soll ich ja auch noch schnell sein. 4,09 Sekunden auf 25 Meter war eine meiner Startzeiten. Beierls Papa, der sie beim Casting unterstützt, ist mit meiner Leistung nicht unzufrieden. Auch Katrin sieht bei meiner Technik Fortschritte. Doch die Versuche machen müde. Und das, obwohl wir noch nicht einmal im Eiskanal waren. Bis ich dort lande, müsste ich wohl noch einige Stunden investieren – im Kraftraum, auf der Laufbahn und vor allem beim Schubtraining.

Als Nächstes folgen die Versuche mit dem Profi. Beierl vorne, ich hinten. Gestartet wird auf mein Kommando: "Bereit?" Beierl: "Hinten?", ich: "Gut, und!" – auf "und" sprinten wir los. Zumindest die Kommunikation funktioniert. Die Arbeit der hinteren Frau, also in dem Fall mir, ist extrem wichtig. "Ohne eine schnelle Anschieberin ist man chancenlos. Je schneller wir am Anfang sind, desto eher können wir uns Fehler leisten", sagt Beierl. Vor allem die Heimbahn in Innsbruck sei eine "Startbahn".

Beim Rennen ist der Bob mit 170kg deutlich schwerer. Helena Lea Manhartsberger

Insgesamt acht Bewerberinnen waren vor Ort. "Mir ist es viel lieber, wenn wenige gute als viele mit weniger Potenzial dabei sind", sagt Beierl. Vor allem zwei Athletinnen haben mit ihren Leistungen überzeugt: eine Fußballerin und eine Basketballerin.

Die persönliche Ebene spiele für Beierl keine entscheidende Rolle. "Bob ist, auch wenn es anders aussieht, ein knallharter Einzelsport", sagt die Wahl-Innsbruckerin. Sie schaue rein auf Zeiten. Anfang Juli stehe bereits das erste gemeinsame Trainingslager – freilich ohne mich – auf dem Programm. Kommende Saison sollen die ersten Weltcups bestritten werden. Die WM in Winterberg 2024 und Olympia in Cortina 2026 sind die großen Ziele. (Laura Rieger, 26.6.2023).