Ein Gesetzesentwurf sieht vor, dass künftig auch Paare strafrechtlich verfolgt werden, die auf Leihmutterschaft in Ländern zurückgreifen, in denen diese legal ist

Premierministerin Giorgia Meloni ist eine erklärte Verfechterin traditioneller Familienwerte. LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Rom – Die italienische Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni will die Strafen für Leihmutterschaft verschärfen. Sie will zugleich Paaren, die mittels der in Italien illegalen Leihmutterschaft bereits Kinder bekommen haben, eine "Amnestie" gewähren, berichtete Familienministerin Eugenia Roccella in einem TV-Interview.

Die Leihmutterschaft ist in Italien seit 2004 verboten. Die Rechtskoalition Melonis will im Parlament einen Gesetzesentwurf durchsetzen, dem zufolge künftig auch Paare strafrechtlich verfolgt werden, die auf Leihmutterschaft in jenen Ländern zurückgreifen, in denen diese legal ist. Leihmutterschaft soll als "internationales Verbrechen" anerkannt werden. "Wir werden über eine Art Amnestie für Familien mit Kindern, die mit Leihmutterschaft zur Welt gekommen sind, nachdenken müssen, sobald wir das neue Gesetz im Parlament durchgesetzt haben", sagte Roccella im Interview mit dem Fernsehsender Nove der Gruppe Discovery Italia.

Gefängnis- und Geldstrafen

Der Gesetzesentwurf, der derzeit in der Abgeordnetenkammer diskutiert wird, sieht für Paare, die im Ausland auf Leihmutterschaft zurückgreifen, Gefängnisstrafen von bis zu zwei Jahren und Geldstrafen von bis zu einer Million Euro vor. Die Worte der Familienministerin sorgten für Empörung bei LGBT-Aktivisten. Die Präsidentin der Regenbogenfamilien, Alessia Crocini, erklärte, es sei beleidigend, "unsere Kinder als (...) das Ergebnis einer Illegalität zu behandeln, weil diese Kinder im Ausland geboren wurden, wo Leihmutterschaft legal ist".

90 Prozent der Italiener, die sich für eine Leihmutterschaft entscheiden, seien heterosexuelle Paare, sagte Crocini. Italienische LGBT-Paare, die sich ein Baby wünschen, müssten ins Ausland gehen, weil künstliche Befruchtung und Adoption sowie Leihmutterschaft im Inland für sie in Italien nicht möglich sind. Heterosexuelle Paare hingegen könnten adoptieren und auf künstliche Befruchtung zurückgreifen, betonte die Aktivistin.

Premierministerin Meloni ist eine erklärte Verfechterin traditioneller Familienwerte. Sie erklärt sich selbst als Kämpferin gegen eine angebliche "Gender-Ideologie" und die "LGBT-Lobby". Ihre Regierung hat in Anwendung eines Urteils des obersten italienischen Berufungsgerichts die Stadtverwaltungen angewiesen, die Registrierung von Kindern gleichgeschlechtlicher Paare im Standesamt zu stoppen. "Wir wollen das Geschäft mit Kindern stoppen, die durch Leihmutterschaft zur Welt kommen", so Senatsvizepräsident Maurizio Gasparri. Die rechte Regierungspartei Lega sammelte zuletzt Unterschriften für eine Petition zur Unterstützung des Entwurfs für ein Gesetz gegen die Leihmutterschaft. (APA, 23.6.2023)