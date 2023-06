Giorgia Meloni kommt in der Frage des Europäischen Stabilitätsmechanismus nicht voran. AFP / Filippo Monteforte

Seit ihrem Amtsantritt vor acht Monaten verging kaum ein Treffen der EU-Regierungschefs oder der Eurogruppe, an dem Giorgia Meloni oder ihr Finanzminister Giancarlo Giorgetti nicht in leicht vorwurfsvollem Ton gefragt wurden, wie lange sich Rom eigentlich noch Zeit lassen wolle mit der Ratifizierung des neuen europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM). Auf die Reform hatten sich sich die Mitgliedsländer – Italien inklusive – im November 2020 geeinigt. Und obwohl das schon eine ganze Weile her ist, weiß die italienische Regierungschefin bis heute keine konkrete Antwort auf die immer ungeduldigeren Fragen der EU-Partner. Giorgetti brachte das Problem unlängst bei einer Sitzung der Eurogruppe auf den Punkt: "In unserem Parlament gibt es keine Mehrheit für die Ratifizierung."

Das ist nicht weiter verwunderlich: Jahrelang hatten Meloni, Chefin der postfaschistischen Fratelli, und ihr wichtigster Regierungspartner, Lega-Chef Matteo Salvini, Stimmung gegen den ESM gemacht. In ihrer nationalistischen, EU-feindlichen Rhetorik haben sie den Rettungsfonds zum Symbol nationalen Souveränitätsverlustes stilisiert; der ESM wurde als Vorhölle einer drohenden Knechtung Italiens durch die Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank (EZB) und Internationalem Währungsfonds (IWF) verteufelt. Ganz anders Melonis Vorgänger an der Regierungsspitze: Der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi hätte den reformierten Schutzschirm eigentlich wie vorgesehen schon 2022 ratifizieren lassen wollen. Das ist aber am Widerstand der Lega gescheitert, die damals an Draghis Regierung der nationalen Einheit beteiligt war.

Drohender Imageschaden

Nun liegt die heiße Kartoffel erneut auf dem Tisch der Regierung – einer Regierung, die nun aus lauter Parteien besteht, die den ESM aus ideologischen Gründen ablehnen, obwohl sie letztlich genau wissen, dass sie in Brüssel viel Kredit verspielen würden, sollten sie die Ratifizierung weiterhin blockieren. Hinzu kommen die Probleme Roms, die knapp 200 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds termingerecht zu verwenden. Wie beim Rettungsschirm handelt es sich auch beim Wiederaufbaufonds um ein gemeinsames Solidarprojekt aller Länder der Eurozone, und wenn Italien gleich bei beiden Vorhaben zum Stolperstein werden sollte, wäre der Imageschaden – und auch der finanzielle Schaden – für Italien enorm.

Mario Monti, der Italien als Ministerpräsident während der Finanzkrise von 2011 und 2012 vor dem finanziellen Kollaps bewahrte, hat die Vorbehalte der Regierungsparteien gegenüber dem ESM in dieser Woche als "lächerlich und pathetisch" bezeichnet. Und tatsächlich hat auch das von Giorgetti geführte Finanzministerium vor wenigen Tagen in einem Bericht an das Parlament dargelegt, dass eine Ratifizierung des ESM-Vertrags Italien mehr Vorteile als Nachteile bringen würde. So sei zu erwarten, dass die Finanzierungskosten für die hohen italienischen Staatsschulden mit dem Beitritt zu dem europäischen Projekt sehr wahrscheinlich sinken würden.

Geplatzte Regierungssitzung

Meloni könnte sich, um in Sachen ESM eine 180-Grad-Kehrwende zu vollziehen, theoretisch an das Zitat halten, das dem ersten deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer zugeschrieben wird: "Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?" Aber so einfach ist es in diesem Fall nicht: Die Stimmungsmache gegen den Rettungsschirm war, zusammen mit der Schließung der Grenzen für Flüchtlinge (wo es für die Rechtsregierung derzeit ebenfalls nicht so gut läuft), jahrelang der Kernpunkt des politischen Programms von Meloni gewesen. Und so werden die Verrenkungen der Regierung, um die Ratifizierung auf die lange Bank zu schieben, immer abenteuerlicher.

Am Donnerstag hat Meloni deswegen sogar eine geplante Sitzung des Kabinetts platzen lassen – "aus persönlichen Motiven", wie die Regierungschefin ihre überraschten Minister wissen ließ. Zum ersten Mal seit dem Wahlsieg der Rechtskoalition gibt es ernsthafte Spannungen in der Regierung. Letztlich ist das Hin und Her beim ESM ein Schulbeispiel dafür, was passieren kann, wenn populistische und souveränistische Slogans auf die harte Regierungsrealität treffen: Es müssen konkrete Lösungen für konkrete Probleme gefunden werden. Und dabei kann sich herausstellen, dass das, was man im Wahlkampf noch als sicheres Rezept für den Untergang der Nation bezeichnete, plötzlich im Interesse des Landes steht. Nur sagen kann man es nicht. (Dominik Straub, 23.6.2023)