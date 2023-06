Es gibt eine Anekdote aus dem Leben von Anamarija Galic, da war sie 16 Jahre alt, als man ihr in Tirol den österreichischen Pass ausstellte und gratulierte – nicht nur zur Staatsbürgerschaft, sondern auch dazu, die größte Österreicherin zu sein. Die Behörde trug ihr damals 1,96 Meter in den Reisepass ein. Ihr heutiger Trainer Roland Schwab erzählt die Geschichte gerne: "Unser großes Glück ist: Ausgerechnet sie spielt Volleyball."

Inzwischen ist Galic sechs Jahre älter und vier Zentimeter größer, sie misst also exakt zwei Meter. Die Geschichte aus ihrer Jugend sei zugespitzt, sagt sie dem STANDARD. Bestätigen konnte die Bezirkshauptmannschaft nicht, dass sie die größte Frau im Land ist, aber viele haben sie danach gefragt. Im Österreichischen Volleyballverband (ÖVV) hätten sie in den Aufzeichnungen nachgesehen und dabei keine größere Spielerin gefunden, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart. Auch bei Basketball Austria habe man sich erkundigt. Und auch dort kam und kommt keine Spielerin an sie heran.

Anamarija Galic ist die Offensivwaffe im österreichischen Nationalteam. GEPA pictures/ Christian Moser

Fluch und Segen

Fix ist, die 22-Jährige gilt als Schlüsselspielerin im österreichischen Nationalteam. Mit der ÖVV-Auswahl bestreitet Galic am Wochenende das Final Four der Silver League in Graz. Am Samstagabend bekommen es die Österreicherinnen mit Montenegro zu tun (20.20 Uhr, ORF Sport+).

Auf dem Volleyballfeld kommt Galic die Größe zugute. Sie ist Diagonalangreiferin, ihre Kernaufgabe ist die Offensive, in erster Linie soll Galic für Punktgewinne sorgen. Die Tirolerin kann den Ball auf einer Höhe von 3,30 Metern schlagen. Das Netz hängt auf 2,24 Metern. "Ich habe den Überblick und mehr Optionen als andere", sagt Galic. Sie kann wählen, ob sie den Ball über die gegnerischen Blockspielerinnen setzt oder neben sie. Zusätzlich kann sie den Ball steiler ins gegnerische Feld setzen als andere. Auch in der Verteidigung hat sie einen Trumpf: "Für den Block muss ich kaum Anlauf nehmen. Ich kann schon aus dem Stand über das Netz greifen."

Galic hat also einen Wettbewerbsvorteil, aber auch Nachteile. In der Defensive gelingt es ihr nicht so rasch, nach Rettungsbällen wieder aufzustehen, ihren großen Körper zu bewegen. Im Schlag kann bei den langen Hebeln die Koordination schiefgehen.

Fünf Sprachen und die 14 Besten

Galic wuchs in Hall in Tirol mit ihrer Zwillingsschwester Angela und ihrem um zwei Jahre älteren Bruder Ante auf. Die Eltern waren mit den Kindern aus einem Ort nahe Mostar in Bosnien-Herzegowina nach Tirol gekommen. Die Mutter arbeitet in einer Tourismusschule, der Vater ist Metaller. Mit elf Jahren ging Galic in Mils erstmals zum Volleyballtraining. "Viele aus der Umgebung machten mit, Volleyball war im Trend", sagt sie.

Galic wurde im Alltag ständig auf ihre Größe angesprochen. Sie bekam immer dieselben Sprüche zu hören, ob im Supermarkt oder ein paar Jahre später in der Disco: Fremde wollten ein Foto mit ihr machen oder sie darauf hinweisen, dass sie wirklich sehr groß sei. Gerade in einer Phase des Zweifelns, in der sich alle Jugendlichen fragen, was das Leben bringen soll, dachte Galic: "Was wird aus mir?" Sie kam ins Grübeln.

"In meiner Kindheit galt ich als anders. Ich wurde auf meine Körpergröße reduziert. Mir hat es getaugt, dass ich das im Volleyball ausnützen kann. Plötzlich galt es als cool, ich wurde akzeptiert." Ein entscheidender Punkt war ihre erstmalige Einberufung ins Nationalteam, kurz nach der Verleihung der Staatsbürgerschaft mit 16 Jahren. "Ich gehörte plötzlich zu den 14 besten Volleyballerinnen des Landes. Im Sport habe ich Selbstbewusstsein entwickelt."

Galic spielt seit der Kindheit Klavier, sie spricht mit leichtem Tiroler Klang und fünf Sprachen fließend (Deutsch, Kroatisch, Englisch, Slowenisch, Italienisch). Und sie macht auf ihren Reisen mit dem Team gerne Fotos. "Für eine echte, gute Kamera muss ich noch sparen."

Am Wochenende möchte sie sich für einen neuen Verein im Ausland empfehlen. In der vergangenen Saison spielte sie in Perugia in der italienischen Liga, die als beste der Welt gilt. Der Vertrag ist ausgelaufen, sie sucht einen neuen Klub, der ihr eine lukrative und sportlich reizvolle Aufgabe bietet.

Der ÖVV macht Werbung mit Galic, setzt sie auf Eventposter für Spiele des Nationalteams. Sie gilt als spektakuläres und hoffnungsvolles Talent. Nationaltrainer Schwab erkennt noch Verbesserungspotenzial: "Sie muss ihre Härte in den Schlägen entwickeln. Sie hat die besten Jahre noch vor sich, hat die Ambitionen und den Biss, über die nächsten Jahre ihren Weg zu gehen. Das wünscht man sich als Teamtrainer. Umso höher wird unser Niveau im Nationalteam."

Galic schlägt den Ball auf einer Höhe von 3,30 Meter, das Netz hängt auf 2,24 Meter. GEPA pictures/ Mathias Mandl

Aufrecht stehen

Am Wochenende spielt das ÖVV-Team um den Aufstieg in die Golden League. Das würde künftig stärkere Gegnerinnen bringen, was Platz für Verbesserung bietet. Mittelfristiges Ziel ist eine EM-Teilnahme.

Galic ist heute weit weg von Unsicherheiten. "Es wäre ja langweilig, würden wir alle gleich ausschauen, alle gleich groß sein. Ich sehe mich als besonders. Ich rate allen, die sich aufgrund ihres Körpers unsicher fühlen, sich für einige Zeit etwas vorzuspielen: Steh aufrecht, lass deine Persönlichkeit raus." Das Motto: "Fake it till you make it." Tu so, dann wirst du so. "Eines Tages wirkt es sich ganz automatisch positiv auf dich aus." (Lukas Zahrer, 24.6.2023)