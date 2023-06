So könnte die Ritualstätte vor 4.000 Jahren ausgesehen haben. Gemeinde Tiel/REUTERS

Erst kürzlich feierten tausende Menschen im britischen Stonehenge die Sommersonnenwende: Am Mittwochmorgen ging die Sonne genau über dem sogenannten Heelstone außerhalb des Ringwalls auf und warf dessen langen Schatten in die Mitte des kreisförmigen Steinmonuments. Auf eine vergleichbare Ritualstätte stießen Archäologinnen und Archäologen auch in den Niederlanden: Wie kürzlich bekannt wurde, machten sie bei der Stadt Tiel ein etwa 4.000 Jahre altes Heiligtum aus, das aus mehreren runden Grabhügeln bestand. Auch dieses Konstrukt soll der Sonne geweiht gewesen sein, teilte die Stadtverwaltung mit.

Die Grabungen fanden unweit der niederländischen Stadt Tiel statt. Gemeinde Tiel/REUTERS

Der Komplex mit einem Umfang von etwa vier Fußballfeldern wird als einzigartige Entdeckung beschrieben. Für rund 800 Jahre dürfte die Stätte für Opferfeste, Rituale und Feiern genutzt worden sein, wobei ein Schrein eine besondere Rolle einnahm. Der größte Hügel der Stätte, der einen Durchmesser von 20 Metern hatte, diente gewissermaßen als Observatorium und als Sonnenkalender.

Rundherum befand sich ein flacher Graben mit Einkerbungen. Durch diese konnten Sonnenstrahlen am kürzesten und am längsten Tag des Jahres auf den Hügel scheinen. An diesen Stellen stießen die Forschungsteams auch auf Opfergaben, zu denen neben wertvollen Gegenständen – etwa einer Speerspitze aus Bronze – auch tierische Skelette und Menschenschädel zählten.

Auch eine Pfeilspitze aus Bronze fand sich an der Grabungsstätte. Gemeinde Tiel/REUTERS

Bestattungen und Paraden

Überhaupt wurden am größten Hügel und weiteren Grabhügeln, aber auch abseits der Erhebungen Menschen bestattet. Manche wurden begraben, andere eingeäschert. Insgesamt wurden die Überreste von mehr als 80 Verstorbenen gefunden. Die Fachleute konnten auffällig viele Kinderknochen ausmachen. Sie vermuten, dass die Toten auch bei Ritualen eine wichtige Rolle spielten.

Wie die Stadt berichtet, wurden außerdem verschiedene Wege im Komplex von Stangenreihen gesäumt, die für Paraden genutzt wurden. Die Ausgrabungen hatten bereits 2017 im Industriegebiet der Stadt stattgefunden, es handelt sich um eines der größten archäologischen Projekte in den Niederlanden. Erst vor kurzem wurde allerdings die Bedeutung der Stätte deutlich – nach jahrelangen Untersuchungen, zu denen die Analyse von Bodenverfärbungen gehörte.

Perle aus Mesopotamien

Beachtlich ist, wie ergiebig die Grabungen waren: Die Archäologinnen und Archäologen hatten insgesamt rund eine Million Objekte ausgegraben. Die ältesten Objekte stammen schätzungsweise aus dem Jahr 2500 vor Christus. Weit gereist ist eine etwa 1.000 Jahre alte Glasperle aus dem damaligen Mesopotamien, die sich im Grab einer Frau befand. Die Region, in der heute der Irak liegt, ist mehr als 4.000 Kilometer entfernt. Das Schmuckstück demonstriert, welch weite Strecken schon damals Menschen und Waren zurücklegten.

Zu den interessanten Funden zählt diese grüne Perle, die aus Mesopotamien stammt und im Grab einer Frau gefunden wurde. Gemeinde Tiel/REUTERS

Wer sich für die Fundstätte interessiert, kann ausgewählte Objekte im Museum Tiel besichtigen. Auch im Archäologiemuseum Leiden werden Reste einer Grabstätte ausgestellt. (sic, APA, 25.6.2023)