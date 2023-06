Während sich viele in Österreich kein Eigentum leisten können, ist es unter Gutbetuchten nicht unüblich, sich ein zweites zu Hause an einem Urlaubsort zu gönnen. Getty Images/iStockphoto

Ob sie je kommt, ist mehr als fraglich. Doch allein der Streit über die Einführung dieser Steuer ist lehrreich, weil er aufzeigt, wer die Zeche im Land zahlt und wo die Schieflagen im Steuersystem liegen. Eine alphabetische Liste für die Debatte am Stammtisch oder am Schwimmbeckenrand.

A Der neue SPÖ-Chef Andreas Babler hat den Disput über Vermögenssteuern wiederbelebt. Um "für mehr Gerechtigkeit zu sorgen", will Babler Vermögen ab einer Million Euro mit 0,5 bis ein Prozent besteuern. Der Vorschlag ist eigentlich schon zehn Jahre alt, Bablers Vorgängerin Pamela Rendi-Wagner hat das Thema eher an den Rand geschoben und gemeint, es sei nicht prioritär für die Sozialdemokratie.

B Fürs Budget brächte eine Vermögensteuer, wie sie die SPÖ vorschlägt, einiges an Geld. Aber den großen Sprung kann man nicht erwarten: Experten der Arbeiterkammer, die selbst die Steuer befürworten, schätzen, dass eine Vermögensteuer 1,5 Milliarden Euro einbringen wird, maximal sollen es 5,1 Milliarden sein. Zum Vergleich: Die gesamten Steuereinnahmen des Staates belaufen sich auf 127 Milliarden. Die jährlichen Ausgaben für die Mindestsicherung ließen sich aber durch die Steuer locker abdecken.

D Eines der großen Ziele, die Verfechter einer Vermögensteuer laut eigenen Angaben verfolgen, ist es, die Demokratie zu stärken. Das Argument geht so: Vermögen in Österreich ist extrem konzentriert, 40 Prozent der Bevölkerung besitzen abzüglich ihrer Schulden fast nichts. Dem reichsten einen Prozent gehört dagegen ein Sechstel des Reichtums. Weil sich Reiche mit Geld politischen Einfluss erkaufen können, brauche es Gegengewichte. Eine Vermögensteuer wäre dafür eine Maßnahme, um der Konzentration entgegenzuwirken.

E Eine Eigenart des österreichischen Staates ist, dass er Arbeit und Konsum stark belastet, während vermögensbezogene Steuern niedrig sind. Von den eingangs erwähnten Gesamteinnahmen über 127 Milliarden Euro, entfallen in Österreich laut Industriestaatenorganisation nur etwas mehr als ein Prozent auf vermögensbezogene Steuern. Im Schnitt der übrigen Industrieländer ist der Wert viermal so hoch. Eine Idee wäre, Vermögensteuern anzuheben und dafür die Belastung auf Arbeit zu senken – die SPÖ schlägt ihre Vermögensteuer aber zur zusätzlichen Finanzierung des Staates vor.

F Ein häufiges Argument gegen die Abgabe ist Flucht, Steuerflucht. Tatsächlich gibt es einen Trick, wie die Steuer umgangen werden kann: den Wohnsitz ins Ausland verlagern. Österreich hebt zwar eine Wegzugsbesteuerung ein. Wer zum Beispiel Aktien besitzt und ins Ausland ziehen will, muss die Differenz zwischen dem Markt- und Anschaffungswert der Papiere mit 27,5 Prozent besteuern. Diese Zahlung kann aufgeschoben werden, bis der Vermögenszuwachs wirklich realisiert wird. Bei Aktien geschieht das erst, wenn die Papiere verkauft werden. Bloß: Wer Österreich verlässt und seine Konten hier auflöst, verschwindet de facto für die heimische Finanz, zu einer Besteuerung wird es nicht mehr kommen.

H Verpflichtet zur Zahlung werden bei einer Vermögensteuer vor allem Haushalte. Wer seinen Wohnsitz in Österreich hat, müsste sein gesamtes Weltvermögen der Steuer unterwerfen, Immobilien ebenso wie Unternehmensbeteiligungen. Für Ausländer ist de facto nur vorgesehen, heimische Immobilien zu erfassen.

I Hauptgrund dafür, dass vermögensbezogene Steuern in Österreich niedrig sind, ist die Falschbewertung von Immobilien für Steuerzwecke. Besteuert werden Grundstücke in Österreich nämlich nicht nach ihrem Marktwert, sondern nach den Einheitswerten. Diese wurden zuletzt 1973 festgelegt, seither erfolgten keine Anpassungen mehr. Steuerberater sagen, dass der Einheitswert ein Fünftel des tatsächlichen Wertes von Immobilien beträgt. In den anderen Industrieländern finanzieren Grundsteuern stärker als in Österreich Gemeinden. Diese entscheiden oft, wie besteuert wird. Deshalb sind Grundsteuern fast überall höher.

K Es ist nicht so, dass Kapital in Österreich nicht besteuert wird. Im Regelfall ist allerdings der Zufluss und nicht der Vermögensbestand erfasst. So gibt es Steuern auf Zinsen, Dividenden, die Unternehmensgewinne. Mieteinnahmen unterliegen der Einkommensteuer. Rechnet man alle Steuern auf Kapital zusammen, also auch jene für Unternehmen, ist Österreich nicht mehr so ein großer Ausreißer, es erhebt 16 Prozent der Steuern von Kapital, in anderen Ländern sind es 20 Prozent.

M Privatstiftungen wären neben Einzelpersonen ebenso von der Vermögensteuer erfasst. Stiftungsvermögen vor der Steuer zu schützen wäre sehr schwer, für Stiftungen gilt die sogenannte "Mausefalle" im Steuerrecht: Wer Privatstiftung auflöst oder widerruft, muss 27,5 Prozent Kapitalertragsteuer auf das gesamte Vermögen bezahlen.

N Neben der Schweiz gehört Norwegen zu jenen zwei Ländern, die eine echte Vermögensteuer einheben, bei der neben Grundbesitz auch Unternehmensanteile einbezogen werden. In Frankreich sind Unternehmensanteile ausgenommen. Die Steuer in Norwegen wurde 2022 etwas erhöht. Laut Recherchen der Zeitung Dagens Naeringsliv haben 2022 30 norwegische Milliardäre das Land verlassen: mehr, als in den 13 Jahren davor zusammen.

O Während man sich der Vermögensteuer durch tatsächliche Verlegung des Wohnsitzes entziehen kann, bringt es nichts, das Vermögen ins Ausland zu schaffen, in eine Oase für Steuersünder. Das liegt an Meldungen aus dem Ausland, die das Finanzamt erhält. Aus fast 90 Länder kommen Informationen darüber, wenn Österreicher dort Konten, Sparbücher oder Wertpapierdepot eröffnen. Diese Form der Steuerflucht ist also kaum unmöglich.

P In den meisten Vorschlägen zur Ausgestaltung der Abgabe ist ein Freibetrag von einer Million Euro vorgesehen, erst darüber fällt die Steuer an. Da der Haushalt bezahlen muss, bringt es nichts, gemeinsam mit dem Partner eine Immobilie zu besitzen: Vermögen wird zusammengezählt, der Freibetrag steigt nicht pro Kopf an.

S Von einer Schnüffelsteuer spricht die Industriellenvereinigung in einer Kampagne. Laut IV wären regelmäßige Kontrollen bei Bürgerinnen und Bürgern notwendig, um nachzusehen, was es zu holen gibt. Im Prinzip unterliegt der Steuer zwar nicht der Hausrat, aber Schmuck und Autos. In der Praxis, sagen Befürworter der Abgabe, sollen nur Luxusgüter erfasst werden. Details zur Ausgestaltung fehlen bisher.

U Für Unternehmen kann die Vermögensteuer indirekt zur Belastung werden. Betriebe wären nicht erfasst, aber ihre Eigentümer. Sie müssen die Steuer erst verdienen. Beispiel: Der Sohn von Didi Mateschitz, Mark, hat laut Nachrichtenagentur Bloomberg 20 Milliarden Euro an Vermögen. Er müsste in Österreich pro Jahr 200 Millionen Steuern bezahlen. Red Bull müsste dafür 1,5 Milliarden Gewinn machen, das Unternehmen gehört nur zur Hälfte Mateschitz, Gewinn und Ausschüttungen sind auch steuerpflichtig. Für Eigentümer nicht profitabler Betriebe bräuchte es also Ausnahmen, sonst drohte ihnen die Pleite.

W Unbestritten ist, dass eine Verlagerung der Steuerlast von Arbeit hin zu Vermögen für das Wirtschaftswachstum förderlich wäre. Wenn Arbeit weniger belastet ist, können Unternehmen mehr Menschen beschäftigen, es bleibt mehr Netto vom Brutto.

Z Die hohe Vermögenskonzentration führt dazu, dass in Österreich nur wenige Haushalte zum Kreis der Millionäre gehören: Gut 200.000 (zweihunderttausend) Haushalte oder fünf Prozent wären von einer Vermögensteuer betroffen. (András Szigetvari, 23.6.2023)