Nina Mathies (links im Bild) tritt am 1. Juli ihr Amt als ÖH-Vorsitzende an. Wie schon ihre Vorgängerin aus den Reihen des VSStÖ – Sara Velić (rechts im Bild) – ging sie in Dornbirn in der Schule und zog zum Studieren nach Wien. APA/EVA MANHART

Für ihre 22 Jahre hat sie bereits ein langes Curriculum Vitae vorzuweisen, wie man im Jargon ihrer universitären Wirkungsstätte sagen würde. Zumindest dann, wenn man die Liste politischer Positionen heranzieht, die Nina Mathies seit ihrer Zeit am Gymnasium Dornbirn durchlaufen hat: erst Schulsprecherin, dann AHS-Landesschulsprecherin für Vorarlberg, später Bundesobfrau der Aktion Kritischer Schüler_innen und – nach dem Umzug für das Studium nach Wien – stellvertretende Vorsitzende der Hochschulvertretung an der Universität für Bodenkultur.

Am Freitag wurde Mathies nun in der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) zur obersten Vertreterin der rund 390.000 Studierenden gekürt, nachdem sie als Spitzenkandidatin des Verbands Sozialistischer Studierenden (VSStÖ) bei der Wahl im Mai mit 27 Prozent das historisch bisher beste rote Ergebnis errungen hatte. Ein Sieg mit Schattenseite: Nur jeder fünfte Studierende hat überhaupt abgestimmt. Mit diesem mauen Interesse könne man sich nicht zufriedengeben, heißt es dazu im neuen ÖH-Koalitionsprogramm, das Mathies mit ihren grünen und kommunistischen Partnern unterschrieben hat.

Blöde Kommentare im Dorfverein

Der Weg an die Hochschule war der angehenden Umweltingenieurin nicht in die Wiege gelegt. Die Tochter einer Floristin und eines Gemeindeamtsmitarbeiters ist die Erste aus ihrer Familie, die studiert. Beim Start an der Uni habe sie sich gehörig schwerer getan als die mit guten Tipps ausgestatteten Akademikerkinder, erzählt Mathies – nicht ohne ihre Erfahrung von sich aus passgenau in die klassische SPÖ-Kritik an den hierzulande ungleichen Bildungschancen einzuweben.

Den konservativen Mainstream in Vorarlberg nimmt die gebürtige Altacherin, die im Ländle auch eine skeptisch beäugte Fridays-for-Future-Gruppe mitgründete, rückblickend als biografische Hürde wahr. In der Furcht vor "blöden Kommentaren" in den Dorfvereinen habe sie ihre lesbische Orientierung in der Jugend lange geheim gehalten. Erst die Wiener Atmosphäre habe ihr die Freiheit verschafft, sich offen auszuleben. Es überrascht nicht, dass Mathies die ehemalige Frauenministerin Johanna Dohnal ihr Vorbild nennt.

Doch wie sieht es mit eigenen Ambitionen auf eine politische Karriere nach dem Studium aus? Die branchenübliche Antwort hat sie jedenfalls schon parat: "Vorerst möchte ich mich voll auf die ÖH konzentrieren. Was danach ist, überlege ich danach." (Theo Anders, 23.6.2023)