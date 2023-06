9.50 MAGAZIN

Twist: Mit Kultur Hass überwinden? Twist trifft in Sarajevo die Künstlerin Aida Sehovic und Jasminko Halilovic, Leiter des War-Childhood-Museums. Außerdem wird das Buch Hass von Seyda Kurt vorgestellt und gezeigt, wie die Choreografin Jeny BSG aus Brüssel Vorurteile wegtanzt. Bis 10.30, Arte

9.50 MATINEE

Claudio Abbado – Das Unerhörte zum Klingen bringen Am Montag wäre der 2014 verstorbene italienische Dirigent Claudio Abbado 90 Jahre alt geworden. Die 2013 entstandene Doku fokussiert auf ein Galakonzert und zeigt den Maestro auch bei der Probenarbeit und im Interview. Bis 10.35, ORF_2

11.05 INTERVIEW

Europastudio: Ungarn – Prüfstein für die Zukunft der EU Bei Paul Lendvai diskutieren Othmar Karas (Erster Vizepräsident des Europaparlaments Brüssel), Politikwissenschafterin Ellen Bos, Ökonom András Inotai und Kurier-Korrespondentin Ingrid Steiner-Gashi. Bis 12.00, ORF_2

17.55 DOKUMENTARFILM

Menuhin und Karajan 1966 trafen Stardirigent Herbert von Karajan und Geiger Yehudi ­Menuhin aufeinander, um Mozarts Violinkonzert Nr. 5 für die Kamera zu interpre­tieren. In Szene gesetzt wurde das Konzert von Meisterregisseur Henri-George Clouzot (Lohn der Angst). Bis 18.40, Arte

20.15 CHARLOTTE RAMPLING

Unter dem Sand (F 2000, Sous le sable, François Ozon) Marie (Charlotte Rampling) und Jean (Bruno Cremer), ein harmonisches Paar, fährt in den Urlaub. Dann kehrt Jean nicht mehr vom Schwimmen zurück, Marie kann den Verlust nicht akzeptieren. Fein beobachtetes Drama. Im Anschluss gibt es mit Rätselhafte Charlotte Rampling ein Porträt der Hauptdarstellerin zu sehen. Bis 21.45, Arte

Fahren in einen Urlaub, in dem sich alles ändert: Bruno Cremer und Charlotte Rampling in "Unter dem Sand", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Arte, Jean-Claude Moireau

20.15 ABENTEUER

Indiana Jones und der letzte Kreuzzug (Indiana Jones and the Last Crusade, USA 1989, Steven Spielberg) Harrison Ford bekommt es als Archäologe Indiana Jones auf der Suche nach dem Heiligen Gral mit Nazis zu tun. Veredelt wird der dritte Teil von Steven Spielbergs Abenteuerreihe von Sean Connery in einer Vaterrolle. Den vierten Teil gibt es im Anschluss. Bis 22.55, Sat.1

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: "Chaos im Kreml – Wie sehr wackelt Putins Herrschaft?" Bei Tarek Leitner diskutieren Militärstratege, Russland-Experte Wolfgang Müller, Velina Tchakarova (Expertin für Geopolitik), Politikwissenschafter Simon Weiß und Carola Schneider, sie war ORF-Korrespondentin in Moskau. Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTATION

Alpenland (A 2021, Robert Schabus) Vom fra­gilen Ökosystem zu Tourismus-Hotspots: Bilder und Stimmungen eines Lebensraums, der die Widersprüche und Herausforderungen, aber auch die Identität Europas besonders deutlich widerspiegelt. Bis 0.30, ORF_2

0.20 OPER

Gioachino Rossini: Moses und Pharao Die spektakuläre Oper erstmals beim Opern­festival von Aix-en-Provence in einer Inszenierung von Tobias Kratzer. Bis 3.15, Arte