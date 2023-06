Heiß her ging es nicht gerade zum Start der 40. Ausgabe des Wiener Donauinselfests am Freitagnachmittag. Neben dem lebhaften Wind sorgte vor allem Regen dafür, dass der Zustrom zum Festival zunächst äußerst verhalten ausfiel. An die hartgesottenen Inselfans wurden zahlreiche Regenponchos ausgeteilt, Regenschirme sind auf dem Gelände offiziell nicht erlaubt. Manche funktionierten auch größere Sonnenschirme bei den Gastroständen temporär um, um trocken zu bleiben.

Ob der Regen weiterhin zu einem gedämpften Andrang führt oder dieser auch wieder schnell aufhört, war am späteren Nachmittag noch nicht abzusehen. Der Festivalveranstalter, die Wiener SPÖ, rechnete jedenfalls gegen Abend hin noch mit einem regelrechten Ansturm auf die Festbühne bei der U6-Station Neue Donau. Der Hauptgrund: RAF Camora. Für den Main-Act wurde ein eigenes Sicherheitskonzept erstellt, sagte SPÖ-Landesparteimanagerin Barbara Novak dem STANDARD.

Zum Start des Donauinselfests waren am Nachmittag Regenponchos der Renner. APA/FLORIAN WIESER

Erstmals seit Jahren wird der Bereich vor der Festbühne aus Sicherheitsgründen auch wieder in drei Sektoren unterteilt. Wenn alle voll sind, werde auch der weitere Zustrom kontrolliert. "Wir erwarten uns einen der stärksten Besuche der Festivalgeschichte", sagte Novak. Schätzungen gehen von bis zu 120.000 Personen bei der Festbühne aus – allerdings müsse da auch das Wetter noch mitspielen.

Die traditionelle Inselrunde mit viel Händeschütteln absolvierte der rote Bürgermeister Michael Ludwig mit dem neuen SPÖ-Chef Andreas Babler aber noch weitgehend im Regen. Auch viele Schulterklopfer holte sich Babler bei der sogenannten Arbeitsweltinsel nahe der Reichsbrücke ab, dazu gab es zahlreiche Selfiewünsche. Babler bezeichnete es als ungewohnt, nun in offizieller Funktion und nicht mehr als normaler Besucher auf die Insel zu kommen.

Babler war "sicher 15- bis 20-mal" auf der Insel

Die vergangenen Jahre habe er ausgelassen, er sei aber zuvor "sicher 15- bis 20-mal" beim Donauinselfest gewesen, erzählte er. In Traiskirchen, wo Babler noch Bürgermeister ist, habe sich zwar auch das alljährliche "Unplugged im Park"-Festival entwickelt. Mit der Inselsause und den hunderttausenden Besuchern pro Tag sei das aber natürlich nicht vergleichbar. Das "Festival vor der Haustür" in der Millionenmetropole Wien bezeichnete er als Privileg. Wenig später setzte er sich er in offizieller Mission ans Steuer eines von der MA 48 reparierten VW-Käfers in Cabrio-Ausführung aus dem Jahr 1972 – um dort für Fotos zu posieren.

SPÖ-Chef Andreas Babler und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) nahmen im VW-Käfer der MA 48 aus dem Jahr 1972 Platz. APA/FLORIAN WIESER

Stadtchef Ludwig versicherte, dass er bei allen 40 Ausgaben des Donauinselfests dabei gewesen sei – selbst bei der inoffiziellen Nullnummer als Warm-up auf dem Parkplatz bei der Floridsdorfer Brücke. Das Falco-Konzert im strömenden Regen bezeichnete er als sein musikalisches Highlight.

Babler gab sich ebenfalls betont locker. So gab er an, dass er von der geplanten Wahlanfechtung rund um die SPÖ-Vorsitzdebatte "noch nicht gelesen" habe. SPÖ-Mitglied und Unternehmer Berthold Felber aus dem Burgenland, der selbst kandidieren wollte, gab zuletzt an, die Wahl anzufechten. Felber forderte auch die Einsetzung eines Parteischiedsgerichts.

In trauter Einigkeit: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und SPÖ-Chef Andreas Babler. Einen möglichen Konflikt mit der Wiener SPÖ beim Thema Lobautunnel wischte Babler beiseite. APA/FLORIAN WIESER

Auch den möglichen Konflikt mit der Wiener SPÖ rund um das Thema Lobautunnel, den die Wiener Roten unbedingt wollen, wischte Babler beiseite. Es gelte, sich nun das Thema einmal genauer anzusehen und sich zusammenzureden, betonte Babler auf der Donauinsel. Der neue SPÖ-Chef hatte zuletzt in der ORF-"Pressestunde" gesagt: "Man wird immer die Frage von mehr Verkehr nicht mit neuen Autobahnen und Autostraßen bekämpfen können."



Er kenne die mediale Diskussion zum Lobautunnel und habe sich Termine vereinbart, um konkrete Argumente auszutauschen. Er habe keine inhaltlich geschärfte Position dazu. "Aber meine Logik ist schon eine, die ich seit Jahren kommuniziere: nicht mehr Verkehr mit mehr Straßen zu bekämpfen. Das ist ein Teufelskreis." Näheres dazu wollte sich Babler beim Inselfest aber nicht herauslocken lassen. (David Krutzler, 23.6.2023)