Innsbruck – In Innsbrucks SPÖ geht es drunter und drüber, die Gemeinderatsfraktion hat nach internen Querelen den Klubstatus verloren. Nachdem Ex-Klubobmann Helmut Buchacher kürzlich seinen Parteiaustritt angekündigt hatte – verbunden mit heftiger Kritik an Neo-Bundesparteichef Andreas Babler –, trennt man sich nun von Gemeinderätin Irene Heisz, da diese einer "Änderung der Klubzusammensetzung nicht zugestimmt" habe, hieß es von der Stadtpartei am Freitag. Heisz sprach von "Wahnsinn mit Methode".

Damit verliert die Sozialdemokratie ihren Klubstatus, da für diesen drei Mandatare notwendig sind. "Es war Gefahr im Verzug. Das kann sich eine Partei nicht gefallen lassen", begründete Stadtparteivorsitzender Benjamin Plach gegenüber der APA die erfolgten Schritte. Buchacher habe nach seinem via Facebook angekündigten Austritt – er wollte offiziell erst mit 1. Oktober die Roten verlassen, die Stadtpartei sah durch sein Facebook-Posting aber bereits den Abgang vollzogen – quasi so weitergemacht wie bisher und weiter "Termine wahrgenommen". Die Buchacher-Vertraute Heisz wollte indes Medienberichten zufolge diesem im Klubvorsitz nachfolgen, was wiederum Plach und Stadträtin Elisabeth Mayr partout nicht wollten. Ob Heisz aus der Stadtpartei ausgeschlossen wird, ließ Plach offen. Man behalte sich weitere Schritte vor, das hänge auch vom künftigen Verhalten der Mandatarin ab.

Frage nach "Frauensolidarität"

Nun drängt die Zeit, um sich neu aufzustellen – stehen doch im kommenden Frühjahr Gemeinderatswahlen in Innsbruck an. Am 21. Oktober soll ein außerordentlicher Stadtparteitag "mit der politischen und personellen Weichenstellung" für die Gemeinderatswahl stattfinden, wie die Partei kundtat.

Heisz zeigte sich in einer Stellungnahme "ratlos und traurig". Plach und Mayrs Entscheidung – "übrigens nach einem 20-minütigen Gespräch" – führe nun dazu, "dass das SPÖ-Klubbüro im Rathaus aufgelöst wird, unser Klubgeschäftsführer seine Arbeit verliert und die SPÖ keine Anlaufstelle für BürgerInnen im Rathaus mehr hat". Der "strategische Masterplan dahinter" erschließe sich ihr nicht.

Heisz betonte, sie selbst habe im Gegensatz "zu anderen Mitgliedern der SPÖ-Gemeinderatspartei nicht ein einziges Mal öffentlich Schmutzwäsche gewaschen und werde das auch jetzt nicht tun". Allerdings wolle sie sich auch nicht "erpressen" lassen. Mayr und Plach hätten ihren "unbedingten Willen zu konstruktiver Arbeit und meine Gutmütigkeit einmal zu oft mit Dummheit verwechselt", zudem frage sie sich, wo bei Mayr die "Frauensolidarität" bleibe.

Heisz will SPÖ-Gemeinderätin bleiben

Nun beginnt offenbar ein Kampf darüber, wer die SPÖ im Stadtparlament vertritt. Während Plach und Mayr mitteilten, dass sie beide dies künftig tun werden, betonte Heisz, dass sie weiterhin SPÖ-Gemeinderätin bleiben will. "Wenn Teile der Partei mich loswerden wollen, was offensichtlich der Fall ist, müssen sie mich schon ausschließen", hielt die frühere Journalistin fest. Und überhaupt: Sie sei "selbstverständlich nach wie vor und mit derselben Berechtigung wie Herr Plach und Frau Mayr Mitglied der SPÖ-Gemeinderatspartei." Die beiden hätten den Klub verlassen und damit die rote Gemeinderatsfraktion in die Luft gesprengt.

Der Gemeinderatsklub der Innsbrucker SPÖ gilt seit langem als zerrüttet. Die eher links ausgerichteten Plach und Mayr hier, der weiter rechts verortete Hans-Peter-Doskozil-Unterstützer Buchacher mit seiner Vertrauten Heisz dort. In der Stadtregierung stellt man mit Mayr eine Stadträtin. Eine Koalition gibt es in Innsbruck schon seit längerem nicht mehr, nachdem Bürgermeister Georg Willis (Grüne) Viererbündnis, an dem auch die SPÖ beteiligt war, auseinandergebrochen ist. (APA, red, 23.6.2023)