Die Orcas, auch Schwertwale oder "Killerwale" genannt, randalieren. Vor der spanischen Küste, aber auch im Norden bei den Shetlandinseln greifen sie Boote, Segelyachten an. Die im größeren Verband jagenden Meeressäuger knabbern manchmal am Schwert eines Seglers herum, sie haben aber auch schon mehrere Boote schwer beschädigt. Verschiedene Videos, unter anderem von der "The Ocean Race"-Website von der Meerenge bei Gibraltar zeigen unglaublich elegante, stromlinienförmige Geschöpfe, die entweder sehr neugierig oder recht aggressiv sind. Irgendwem ist dabei das Zitat aus dem Filmklassiker Der weiße Hai eingefallen: "You need a bigger boat!"

Haben schon mehrfach Boote schwer beschädigt: Orcas. AFP/Olivier Morin

Niemand weiß genau, warum sie das machen. Vielleicht wird schon an einem Drehbuch gearbeitet (ein spirituell erweiterter Orca rächt seinen Urgroßvater, der in einem viel zu engen Seaworld-Becken in San Diego oder anderswo in den USA elend gefangen gehalten wurde). Nicht ganz abwegig, wenn man US-Horror-B-Movies kennt. Dass die herumstreifenden Jäger in solchen Aquarien eingepfercht waren und sind (derzeit befinden sich weltweit immer noch 54 in Gefangenschaft), ist ein Skandal.

Eine Erklärung ist, dass der intensive Schiffsverkehr in der Gegend, wo die meisten Zwischenfälle stattfanden, die Tiere einfach rabiat gemacht hat. In der Straße von Gibraltar geht es zu wie auf der Südautobahn zu Ferienbeginn. Eine andere: "Der will nur spielen." (Hans Rauscher, 23.6.2023)