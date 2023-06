Der Weg in Elsbethen war über dreißig Jahre lang zugänglich. Die Allgemeinheit darf ihn daher weiter benützen, auch wenn es eine Alternativroute gibt

Der Oberste Gerichtshof entschied im Sinne der Gemeinde Elsbethen, die die Wanderwege offen halten will. imago images/SEPA.Media

Eine Landwirtin aus Salzburg muss laut einer aktuellen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH) akzeptieren, dass ein Wanderweg über ihr Grundstück verläuft. Sie hatte den Weg 2017 mit einem Erdwall gesperrt, muss ihn nun aber wieder zugänglich machen. Da die Strecke jahrelang offen stand, darf die Allgemeinheit ihn auch weiterhin benützen. Dass es für Wanderer auch eine andere Route gibt, ändert daran nichts, heißt es in der Entscheidung (OGH 24.5.2023, 8 Ob 26/23s).

Laut dem Obersten Gerichtshof verlaufen die Wanderwege schon seit mehr als 30 Jahren über die landwirtschaftlichen Gründe der Salzburgerin und sind in Wanderkarten eingetragen. 2017 schüttete die Grundeigentümerin einen Wall aus Aushubmaterial auf und stellte an anderer Stelle einen Schranken auf, um den Zugang zu versperren. Die Gemeinde Elsbethen zog daraufhin gegen die Landwirtin vor Gericht und bekam vom Höchstgericht nun endgültig recht.

Wanderweg auf Social Media beworben

Vor Gericht hatten die Grundeigentümerin und ihr Mann damit argumentiert, dass sie etwas weiter entfernt einen neuen Weg eröffnet hatten. Zudem verläuft in der Nähe eine alte Straße der Gemeinde, die den Wanderern ebenfalls offensteht. Erfolg hatten sie mit der Argumentation aber nicht: Schon das Bezirksgericht Salzburg entschied, dass die Straße der Gemeinde kein Ersatz für den alten Weg sei, weil beide Wege gemeinsam als Rundweg verwendet wurden. Der Oberste Gerichtshof hat diese Entscheidung nun in letzter Instanz bestätigt.

Laut den "Salzburger Nachrichten" betrifft der Fall den "Wanderweg 7" am Fuß der Trockenen Klammen. Wanderer gehen dabei auch an einem schmalen Bereich zwischen dem Maschinenabstellplatz und dem Futtertisch der Kühe vorbei. Aufgrund der Bewerbung durch den Tourismusverband und durch Hinweise in sozialen Medien habe die Zahl der Wanderer ab 2015 stark zugenommen, sagte der Mann der Landwirtin im Interview mit der Zeitung. Die Privatsphäre der Familie sei zunehmend beeinträchtigt worden. (japf, 24.6.2023)