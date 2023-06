Die jungen Jihadisten Illustration: Fatih Aydogdu

Die mutmaßliche Terrorzelle - Eine radikale Chatgruppe mit IS-Bezug, Waffen und eine Bombenanleitung

Am 17. Juni rückt in den Morgenstunden eine Hundertschaft an Polizeikräften aus, um eine mutmaßliche Terrorzelle in Österreich auszuheben. Ab sechs Uhr werden zwei Adressen in Wien und in St. Pölten streng überwacht. Der Grund: Vor einigen Monaten hat der Staatsschutz von einem ausländischen Partner Hinweise erhalten, dass ein Dreiergespann mutmaßlicher Jihadisten einen Anschlag in Wien planen soll. Angeblich haben sie die Regenbogenparade mit hunderttausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Visier, die in wenigen Stunden beginnen soll.

Die mutmaßlichen Terroristen sollen sich gar nicht erst auf den Weg machen können, das Stürmen der beiden Wohnhäuser durch die Exekutive soll sofort möglich sein. Kurz vor der Parade ist es dann so weit: Die Sicherheitskräfte nehmen drei österreichische Staatsbürger mit bosnischen und tschetschenischen Wurzeln fest – 14, 17 und 20 Jahre jung. Am Tag nach dem Einsatz wird der oberste Staatsschützer Omar Haijawi-Pirchner erklären, dass aufgrund der engmaschigen Überwachung für die Regenbogenparade zu keiner Zeit Gefahr bestanden habe.

Um zu illustrieren, wie ernst es gewesen sein soll, zeigt der Staatsschutz ein Foto von den bei den Razzien sichergestellten Waffen: Zu sehen sind Luft- und Schreckschussgewehre, die recht leicht umgebaut werden können – und Stichwaffen. Und: Unter dem Bett des Jüngsten lag eine Axt. Wie die dort hingekommen sei, gibt der 14-Jährige vor nicht zu wissen. Als ihn die Ermittler danach fragen, was sie auf seinem Handy finden könnten, antwortet er: "Es kann sein, dass ich eine Bombenbauanleitung darauf habe." An diese sei er über den Messengerdienst Telegram gelangt. Einen Anschlag habe er aber nicht begehen wollen. Die beiden anderen Österreicher kenne er nicht.

Alle drei Verdächtigen sollen aber in einer konspirativen Telegram-Chatgruppe mit internationalen IS-Sympathisanten aktiv gewesen sein. Deren Aufspüren durch einen ausländischen Nachrichtendienst soll die entscheidenden Hinweise gebracht haben. Der 17-Jährige soll gegenüber einem ukrainischen Jihadisten angekündigt haben, einen Anschlag auf die Pride in Wien verüben und dafür eine AK-47 sowie ein großes Messer besorgen zu wollen – was sein Anwalt bestreitet.

Derselbe Teenager soll schon 2022 versucht haben, an ein Sturmgewehr zu gelangen. Vergangenen November meldete sich dazu eine deutsche Strafverfolgungsbehörde bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten. Es ging um einen Chat mit einem Jugendlichen aus Deutschland. Die Behörden in Österreich begannen zu ermitteln. Als der Jugendliche seine Chats als Scherz abtat, wurde das Verfahren aber heuer im Februar eingestellt – nur wenige Tage vor der Warnung des ausländischen Dienstes in Bezug auf die Pride.

Der 14-Jährige wiederum habe laut Ermittlungen in der Gruppe in Aussicht gestellt, ins IS-Gebiet ausreisen und sich den Terroristen anschließen zu wollen.

In U-Haft kamen aber nur die beiden. Der 20-jährige Verdächtige, der Bruder des 17-Jährigen, wurde umgehend wieder entlassen. Die Enthaftung der beiden anderen Burschen folgte am Freitag unter der Bedingung, ein verpflichtendes Deradikalisierungsprogramm zu besuchen. Gegen sämtliche Entscheidungen legte die Staatsanwaltschaft Berufung ein.

Die Rolle der Terrorabwehr - Die Kommunikation der Behörden sorgte in der Vergangenheit für Irritationen

Sicherheitspolitisch hat Österreich alles andere als rühmliche Jahre hinter sich, wenngleich dem Land in der Hochphase des IS ein großer Anschlag erspart blieb. Aufgrund der Razzia im damaligen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) unter Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) war das Amt schwer angeschlagen, diverse Skandale wie die Verbindungen einiger Ermittler zum international gesuchten früheren Wirecard-Vorstand Jan Marsalek taten ihr Übriges. Den Super-GAU stellte der Anschlag vom November 2020 dar: Das BVT war von ausländischen Diensten mehrfach hinsichtlich des Attentäters und seines Umfelds informiert worden, verschleppte aber mit dem Wiener Landesamt für Verfassungsschutz (LVT) die Informationen und fokussierte sich auf die immer mehr ins Leere zu laufen scheinende Operation Luxor gegen angebliche Muslimbrüder.

Es brauchte eine völlige Neugründung als Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) und einiges an Überzeugungsarbeit bei Partnerdiensten, um den internationalen Ruf wieder einigermaßen herzustellen. Der Informationsfluss aus dem Ausland scheint inzwischen wieder zu funktionieren, wie der aktuelle Fall der drei mutmaßlichen Jihadisten zeigt.

Daneben sorgte die Kommunikationspolitik der Sicherheitsbehörden oft für Irritationen. Über Jahre hinweg hatte es fast Tradition, dass Informationen über angebliche Terrorpläne aus dem Innenressort möglichst schrill über die Kronen Zeitung verlautbart wurden. Zwei jeweils kurz vor Weihnachten 2017 und 2019 kommunizierte angebliche Pläne für Anschläge auf Christkindlmärkte führten am Ende zu keinem Gerichtsprozess. Im vergangenen Jahr titelte die Krone mit einem vereitelten Terroranschlag auf den Vienna City Marathon – auch hier war nichts dahinter.

Konkreter dürfte eine Terrorwarnung für Wien im März gewesen sein. Angeblich soll eine in Europa aufhältige Jihadistenzelle einen Anschlag in der Hauptstadt geplant haben. Aber auch hier kommunizierten die Behörden unsauber. Die Wiener Polizei rief die Warnung ohne Handlungsanweisungen für die Bevölkerung aus, was für Unsicherheit sorgte und der Exekutive Kritik einbrachte. Aufregung gab es zuletzt auch im Fall eines geplanten rechtsextremen Anschlags auf das linke Wiener Volksstimmefest – hier blieben die Behörden stumm, bis der Fall unauffällig im Verfassungsschutzbericht erwähnt wurde.

All das führte dazu, dass die Pressekonferenz über den angeblich geplanten Anschlag auf die Pride am vergangenen Sonntag mit allerlei Misstrauen aufgenommen wurde – auch weil DSN-Direktor Omar Haijawi-Pirchner sie nutzte, um mehr Befugnisse zum Ausspähen von Smartphones zu fordern.

Was dahintersteckt: Oft erhält der Verfassungsschutz Hinweise von Partnerdiensten mit massiven Überwachungskapazitäten, etwa von US- oder britischen Diensten. Diese erlauben aber nur selten, dass diese Informationen an Dritte gehen, etwa an die Justiz. Dadurch kann die DSN Informationen nur behaupten, aber nicht belegen, weil sie die ausländischen Dokumente nicht vorlegen darf. Das hat auch der Anwalt des 14-Jährigen, Andreas Schweitzer, in seinem Enthaftungsantrag ins Treffen geführt. Mit einem Trojaner könnte man diese Informationen selbst erfassen, heißt es. (Thomas Hoisl, Jan Michael Marchart, Fabian Schmid, 23.6.2023)