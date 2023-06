Knapp sorgte für die dritte ÖOC-Medaille in Polen. Seine Teamkolleginnen Posch, Pötzi und Hammelmüller überstanden das Semifinale

Anders als bei anderen Sportarten wird im Klettern keine gleichzeitige EM ausgetragen, weshalb nicht alle Spitzensportler bei den European Games antreten (Symbolbild). REUTERS

Tarnów – Sportkletterer Lukas Knapp hat am Freitag bei den European Games im polnischen Tarnów Gold im Speed-Bewerb erobert. Der Salzburger besiegte im Finale den Franzosen Marceau Garnier. Knapp sorgte nach den Siegen der Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri sowie von Karateka Bettina Plank am Vortag für die dritte ÖOC-Medaille in Polen.

Im Gegensatz zu einigen anderen Sportarten wird im Klettern keine gleichzeitige EM ausgetragen, weshalb nicht alle Asse antreten. Im Vorstieg erreichten Knapps Teamkolleginnen Mattea Pötzi und Eva Maria Hammelmüller sowie Mathias Posch das am Samstag angesetzte Finale. (APA, red, 23.6.2023)